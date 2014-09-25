«Укртелеком» сообщает о захвате его помещений и инфраструктуры в Севастополе

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» сообщает о захвате неизвестными лицами помещений и телекоммуникационного оборудования компании в городе Севастополе.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, сегодня, 25 сентября, неизвестные лица заменили охрану в захваченных помещениях и на данный момент ограничивают физический доступ специалистов к оборудованию и рабочим местам. При этом директору Севастопольского филиала оператора вручили официальное постановление местных оккупационных властей города о его отстранении от должности.

«Укртелеком» расценивает данные действия как захват частной собственности со стороны городских властей и заинтересованных лиц», - сказано в сообщении.

В компании также отмечают, что оператор утратил техническую возможность контролировать свое оборудование в Севастополе и, соответственно, «не может гарантировать обеспечение абонентов городской связью и возможностью вызова экстренных городских служб».

Как сообщал УНИАН, 24 сентября «Укртелеком» временно прекратил предоставление телекоммуникационных услуг в городе Севастополе в связи с незаконным проведением инвентаризации имущества компании оккупационными властями полуострова.

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В конце августа оккупационные власти Крыма отправили «Укртелекому» письменное уведомление с требованием передать в их собственность активы оператора в Севастополе. В письме также отмечалось, что, согласно распоряжению крымских властей, имущественный комплекс кабельной канализации Севастополя будет закреплен за компанией «Севастополь телеком», в связи с этим доступ к канализации будет происходить исключительно с разрешения начальника Управления связи информационных технологий правительства Севастополя.

После этого «Укртелеком» заявил, что компания не планирует продавать свои активы и закрывать бизнес в аннексированном Россией Крыму. Также оператор опровергал информацию о планируемом переходе сотрудников крымских подразделений в новосозданный «Севастополь телеком».

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в интернет.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).