ТОП-10 (25 сентября)

СБУ возбудила дело против экс-министра Колобова за выпуск облигаций для России

НБУ хочет ликвидировать банк Клименко из-за отмывания 20 млрд гривень

Нацбанк признал неплатежеспособным "Экспобанк"

Украина благодаря отмене пошлин увеличила экспорт в Евросоюз на 25%

Порошенко разрешил создать свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Порошенко обещает увеличения ВВП на душу населения в 4 раза – до $16 тыс.

Порошенко хочет увеличить расходы на армию до 5% ВВП

Дефицит платежного баланса Украины за восемь месяцев составил $4,6 млрд

Миссия МВФ приедет в Украину в ноябре

Порошенко ожидает собрать $1 млрд в Фонд восстановления Донбасса

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СБУ возбудила дело против экс-министра Колобова за выпуск облигаций для России

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова и других членов правительства Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Колобовым Ю.В. и другими высокопоставленными чиновниками организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 миллиарда долларов США за счет «Фонда национального благосостояния» Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме 450 тысяч долларов США в пользу «VTB Capital plc» (дочерняя компания российского банка «ВТБ», г. Лондон) за размещение указанных государственных бумаг", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в декабре 2013 года на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича была достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита Российской Федерации в объеме 15 млрд долл., первый транш которого в объеме 3 млрд долл. Украина получила 24 декабря 2013 года путем продажи еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% годовых.

19 декабря Кабинет министров Украины одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего госзайма со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

В этот же день Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете, увеличив на 19,3 млрд грн предельный объем госзаимствований, дефицита госбюджета и предельного объема госдолга на 2013 год.

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НБУ хочет ликвидировать банк Клименко из-за отмывания 20 млрд гривень

Национальный банк Украины 24 сентября признал неплатежеспособным входящий в группу небольших финучреждений «Грин Банк» в связи с осуществлением рисковой деятельности, которая создает угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов, сообщил пресс-служба регулятора.

В июле Генеральная прокуратура Украины назвала банк подконтрольным бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко и проверяла его причастность к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке.

Нацбанк отмечает, что «Грин Банк» в 2012 - 2014 годах неоднократно нарушал законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, проводил рискованную деятельность и создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

По данным регулятора, за 2013-2014 года банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн.

«Учитывая незначительный объем депозитов населения, вывод этого банка с рынка никак не отразится на стабильности банковского сектора», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, сообщил о подготовке решения о признании неплатежеспособным одного из небольших банков по причине осуществления им рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов.

По информации Нацбанка, этот банк неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законодательства, и выведение его с рынка будет мощным сигналом для банковского сообщества о решимости регулятора в борьбе с банками - конвертационными центрами.

Справка УНИАН. «Грин Банк» (ранее «Банк «Олимпийская Украина») основан в 1992 году и входит согласно классификации НБУ в группу небольших финучреждений по размеру активов. По информации регулятора, основным владельцем банка является украинская компания «Туаз», которой принадлежит 24,3903% акций банка.

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Нацбанк признал неплатежеспособным "Экспобанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября ввел временную администрацию в «Экспобанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте финучреждения.

Согласно сообщению, временная администрация введена сроком на 3 месяца, с 25 сентября по 25 декабря, временным администратором назначен Юрий Бондарь.

Банк напомнил, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 18 банков: «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Таким образом, «Экспобанк» стал 19-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Справка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, у банка отсутствуют акционеры, владеющие более 10% акций.

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Украина благодаря отмене пошлин увеличила экспорт в Евросоюз на 25%

Экспорт из Украины в страны ЕС вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.

Такие данные "Европейская правда" получила в представительстве ЕС в Украине.

Согласно полученной информации, в течение мая-июня 2014 года украинский экспорт вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти данные свидетельствуют о том, что беспрецедентное одностороннее открытие рынков ЕС для украинских экспортеров (так называемые автономные торговые меры), введенное в апреле 2014 года, положительно повлияло на украинскую экономику. Правда, в представительстве подчеркнули, что одновременно на торговлю имели влияние и другие факторы, в частности девальвация гривни.

Как свидетельствуют данные, больше всего вырос экспорт в Латвию, Бельгию, Великобританию, Литву и Нидерланды. В то же время, экспорт из Украины в Ирландию, Хорватию, Португалию, Эстонию и Словакию уменьшился

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предусматривает двустороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. Однако украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года.

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Порошенко разрешил создать свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Так, этот закон предусматривает, что на территории свободной экономической зоны Крыма будет действовать особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц.

В рамках СЭЗ будет создана свободная таможенная зона.

Свободная экономическая зона в Крыму вводится на 10 полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу этого закона.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 августа 2014 года приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Крыма (№ 4032а).

В тот день, в начале пленарного заседания, председатель ВР Александр Турчинов предложил переголосовать этот закон, который уже был принят 12 августа, поскольку к нему обратились депутаты с заявлением, поскольку не было обеспечено персональное голосование. Однако повторное принятие поддержали только 160 депутатов. После этого Турчинов предложил отправить этот законопроект на повторное второе чтение. Эту инициативу поддержали 259 депутатов.

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Порошенко обещает увеличения ВВП на душу населения в 4 раза – до $16 тыс.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках реализации стратегии развития Украины до 2020 года предлагает увеличить долю ВВП на душу населения в 4 раза – до 16 тыс. долл.

Об этом говорится в пресс-релизе, розданном накануне пресс-конференции президента.

Согласно пресс-релизу, объем прямых иностранных инвестиций в Украину также должен вырасти с 2015 по 2020 год – до 40 млрд долл.

По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, ВВП на душу населения Украины в 2014 году составит 3 900 долл.

Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2014 года составляла 42,9 млн человек.

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Порошенко хочет увеличить расходы на армию до 5% ВВП

Президент Украины Петр Порошенко ожидает увеличения государственных расходов на армию к 2020 году до 5% ВВП против нынешнего показателя в 1,02%. Об этом говорится в плане реформ «Стратегия -2020», презентованном главой государства.

Согласно плану, количество профессиональных военных на 1000 жителей также будет увеличено - до 7 человек, в то время как сегодня этот показатель составляет 3 человека на тысячу жителей.

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Дефицит платежного баланса Украины за восемь месяцев составил $4,6 млрд

Платежный баланс Украины в январе-августе 2014 года сведен с дефицитом 4,587 млрд долл. против профицита в 1,651 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в августе 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 42 млн долл.

Дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 42 млн долл. по сравнению с дефицитом в 1,796 млрд долл. в августе прошлого года.

Темпы падения экспорта в августе ускорились до 17,3% в годовом измерении (4,4 млрд долл.) с 7,7% в июле в связи с остановкой объектов промышленности в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, получили различной степени повреждения автомобильные дороги общего пользования, мосты и путепроводы. Как и в предыдущие месяцы, снижение произошло по всем группам, кроме продовольственных товаров.

Темпы падения импорта товаров в августе (4,4 млрд долл.) также ускорились до 42,4% в годовом измерении (по сравнению с 33,3% в июле) вследствие снижения экономической активности и прекращения импортных поставок природного газа из России.

В августе сальдо капитального и финансового счета было нулевым. Третий месяц подряд наблюдается чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украине (202 млн долл., 81% которых направлен в реальный сектор). Прирост наличной валюты вне банков составил 241 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июле 2014 года сведен с дефицитом 4,494 млрд долл. против профицита в 1,883 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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Миссия МВФ приедет в Украину в ноябре

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приедет в Киев в ноябре и проведет объединенный обзор развития экономики страны, результаты которого будут затем представлены на заседании Совета директоров Фонда, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

"Миссия приедет в ноябре и объединит, как и ожидалось, сразу два обзора экономических преобразований в стране", - сказал Райс.

Он подчеркнул, что результаты работы миссии, согласно процедуре, будут переданы на рассмотрение Совета директоров МВФ, заседание которого состоится в конце 2014 года - начале 2015 года. По результатам заседания Совета можно ожидать решения о выделении Украине следующего кредитного транша в рамках двухлетней программы сотрудничества с Украиной общим объемом 17 млрд долл.

При этом Райс не исключил пересмотра некоторых положений программы. "Программа по своей сути динамична", - отметил представитель Фонда, но заверил, что общий объем финансирования пересматриваться не будет. "Украина не заявляла предложений о пересмотре общего объема финансирования", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

При этом МВФ не исключил выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл. в случае положительного решения Совета директоров.

Одновременно МВФ, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25%. Рецессия, по данным МВФ, углубится и потребует новых финансовых вливаний. В 2015-м падение экономики составит 4,25%.

По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. Дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.

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Порошенко ожидает собрать $1 млрд в Фонд восстановления Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает собрать в Фонд восстановления Донбасса от стран-доноров не менее 1 млрд долл.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

По словам Порошенко, восстановление инфраструктуры региона будет финансироваться за счет специального фонда госбюджета и специального внебюджетного фонда. И поиску внебюджетных средств посвящены переговоры с европейскими партнерами.

"У меня нет никаких сомнений, что нам удастся собрать не менее 1 млрд долл. в специальный фонд восстановления инфраструктуры Донбасса, чтобы это делалось не только и не столько за счет средств налогоплательщиков Украины", - сказал президент.

При этом он отметил, что крайне важно не только собрать деньги, но и иметь прозрачный механизм их освоения.

Как сообщал УНИАН, с апреля Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн.

Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн, но правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденных территориях. Премьер дал поручение подготовить Министерству финансов проект соответствующего закона. По словам Яценюка, фонд должен наполняться за счет пожертвований и финансирования украинских олигархов, а также международной донорской помощи.

УНИАН