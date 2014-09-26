Госдума России предлагает удалить из «Википедии» упоминание об «аннексии» Крыма

В Государственной думе возмущены тем, что в русском сегменте «Википедии» воссоединение Крыма и Севастополя с Россией трактуется как «аннексия», то есть, насильственное присоединение.

Депутат от ЛДПР Роман Худяков обратился к главе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову с просьбой внести в черный список запрещенных сайтов статьи в «Википедии», которые распространяют информацию об оккупации Россией Крыма, пишут "Известия".

Ранее Роскомнадзор уже вносил в черный список запрещенных сайтов статьи «Википедии», которые идут вразрез с российским законодательством.

Читайте такжеКрым могут освободить от оккупации политико-военными средствами - политологПредставители Роскомнадзора и администрации «Википедии» от комментариев отказались.

Инициативу Худякова раскритиковал эксперт в сфере IT-технологий, директор НП «Информационная культура» Иван Бегтин: "А почему депутаты не обращают внимания и не пишут в Роскомнадзор о том, что BBC или CNN пишут об этом и примерно в тех же формулировках, может, их тоже нужно заблокировать".