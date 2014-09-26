Оккупанты перевели телефоны Севастополя на российскую нумерацию

С 26 сентября Севастополь перешел на российскую нумерацию телефонов. Об этом сообщается на сайте самопровозглашенного «правительства» города, пишет Крым.Реалии.

«Севастополь в оперативном порядке перешел на российский план нумерации. Телефоны абонентов остались прежними. Новый код Севастополя: +7 8692», – сказано в сообщении «правительства».

Читайте также«Укртелеком» сообщает о захвате его помещений и инфраструктуры в СевастополеВременный порядок звонков из Севастополя в Россию осуществляется следующим образом: 007 – код города – номер абонента, на мобильные России: 007 – код оператора – номер абонента, в Украину: 0 – код города – номер абонента, в Крым порядок набора не изменился, в другие страны мира порядок набора номера также не менялся.

Согласно сообщению на сайте «правительства», тарификация звонков осуществляется по тарифам Севастопольского филиала ПАО «Укртелеком» с переводным коэффициентом 3.0.

При этом звонки в Украину и принадлежащий ей Крым тарифицируются как международная связь, звонки в регионы оккупировавшей украинский полуостров Российской Федерации – как междугородняя связь.

С 24 сентября «Укртелеком» из-за рейдерских действий оккупационной "власти" Севастополя приостановил на территории города предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи, доступа к сети интернет, передачи данных всем абонентам, как физическим, так и юридическим лицам.

"Власти" Севастополя в связи с этим объявили о введении чрезвычайной ситуации в городе.

25 сентября в компании украинского оператора сообщили, что неизвестные лица захватили помещение и телекоммуникационное оборудование в Севастополе.