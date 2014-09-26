ТОП-10 (26 сентября)

Венгрия под давлением России прекратила реверс газа в Украину

Поставки газа в Украину через Словакию достигли максимума с начала сентября

Власти России готовятся к падению ВВП на 10%

Украинцы в первом полугодии перевели из-за рубежа $3,3 млрд

Закон о свободной экономической зоне Крыма вступит в силу с 27 сентября

Гривня на закрытии межбанка остановилась на 13,40 за доллар

Россия пообещала увеличить поставки газа Венгрии, прекратившей реверс в Украину

ЕС стал главным рынком сбыта для большинства регионов Украины

ЕС предлагает Украине купить у России 5 млрд кубометров газа по $385 c предоплатой

Российский рубль из-за санкций приближается к 40 за доллар

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Венгрия под давлением России прекратила реверс газа в Украину

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину реверсном режиме после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом», говорится в пресс-релизе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает УНИАН.

«25 сентября 2014 года Венгрия остановила транспортировку газа в Украину. В 17:55 по киевскому времени украинский оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» получила по электронной почте от венгерского оператора ГТС компании FGSZ сообщение о прекращении подачи газа с 19:00 по техническим причинам "до дальнейшего уведомления", - говорится в пресс-релизе «Нафтогаза».

Как отмечается, остановка произошла через несколько дней после визита представителей «Газпрома» в Венгрию и за несколько часов до запланированного на сегодня, 26 сентября, очередного раунда трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

По информации «Нафтогаза», остановка поставок газа была неожиданной и непонятной. «Между «Укртрансгазом» и FGSZ действует контракт, регулирующий поток газа между Украиной и Венгрией в обоих направлениях. Оба оператора не имеют стандартного договора соединения (interconnection agreement), хотя «Укртрансгаз» неоднократно просил подписать такой договор в соответствии с требованиями Энергетического сообщества, – подчеркивается в пресс-релизе компании. - «Нафтогаз» имеет контракт с частными компаниями Западной Европы на поставку газа в Украину через Венгрию. В четверг днем FGSZ прекратила предоставление транзитных мощностей этим компаниям и, соответственно, поток газа из Венгрии в Украину остановился. Объемы транзита газа из Украины в Венгрию на данный момент остаются без изменений».

Как подчеркнули в НАК, венгерский оператор не смог предоставить никакой дополнительной информации о причинах и продолжительности перерыва ни «Укртрансгазу», ни «Нафтогазу». Кроме того, западноевропейские поставщики газа также не получили от FGSZ приемлемого объяснения данной ситуации.

«Нафтогаз» надеется, что неожиданное прекращение поставок газа не повлияет на стабильность работы системы и подтверждает свою надежность как партнера. «Нафтогаз» глубоко сожалеет о решении FGSZ и призывает своих венгерских партнеров соблюдать их контрактные обязательства и законодательство ЕС, - говорится в корпоративном релизе НАК. – «Нафтогаз» призывает ЕС принять коллективное решение по обеспечению энергетической безопасности Европы и выполнению внутренних правил ЕС.

Ни страны ЕС, ни Украина не должны находиться под политическим давлением путем энергетического шантажа».

В «Нафтогазе» надеются, что внезапная остановка поставок газа не будет иметь никаких неожиданных последствий для стабильности украинской транзитной системы. «Нафтогаз обязуется быть надежным партнером и важным транзитным узлом для транспортировки российского газа в страны ЕС. Со своей стороны, «Нафтогаз» ожидает, что его европейские партнеры и соседи будут выполнять свои контрактные обязательства, а также законодательство ЕС», - резюмировали в украинской компании.

Как сообщал УНИАН, 22-23 сентября в Украине проходило 12-е заседание Совета министров Энергетического сообщества при участии вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Эттингера и премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В ходе переговоров стороны пришли к мнению, что Украина и ЕС должны вырабатывать совместную политику на газовом рынке, добиваясь независимости от источников поставок газа, а также с целью недопущения использования газа, как оружия политического и экономического давления на правительства стран ЕС и Украины.

Газовые переговоры, посвященные организации поставок топлива в Украину и урегулированию ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно.

Как подчеркнул Яценюк, все предложенные компромиссы были сознательно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, тогда как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

23 сентября, в Кабмине сообщили, что Украина и Европейская комиссия согласовали свои позиции по запланированному на 26 сентября очередному раунду газовых переговоров в формате Украина - ЕС - Россия. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Яценюка с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером.

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Поставки газа в Украину через Словакию достигли максимума с начала сентября

Поставки газа в Украину из Европейского Союза через газотранспортную систему Словакии на этой неделе достигли своих максимальных суточных значений со времени начала этих поставок с сентября текущего года.

Об этом свидетельствуют данные оператора словацкой газотранспортной системы компании Eustream, которыми располагает УНИАН.

Согласно предварительным данным, вчера, 25 сентября, в Украину было прокачано 26,9 млн кубометров газа, что на 0,1 млн кубометров больше, чем днем ранее, и всего на 0,05 млн кубометров меньше максимума текущего месяца, достигнутого в понедельник, 22 сентября.

На этой неделе ежесуточно Украина получала через Словакию от 26,8 до 26,95 млн кубометров газа, в то время как ранее с начала месяца поставки составляли от 22 до 26,4 млн кубометров при максимальных технических возможностях в 27 млн кубометров.

Сегодня планируется прокачать 26,4 млн кубометров. План на вчерашний день составлял такое же количество, но реально, по предварительным данным, было прокачано больше газа.

Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ сообщил, что с вечера вчерашнего дня прекратил поставки газа в Украину, объяснив свое решение тем, что был вынужден перенаправить поставки топлива на внутренний рынок в связи с возросшим спросом на газ.

"Нафтогаз Украины" назвал решение венгерской компании "неожиданным и непонятным", отметив, что оно было принято после встречи руководства "Газпрома" с венгерскими властями в начале этой недели.

Ранее в сентябре британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует сократить поставки газа в страны ЕС для того, чтобы заблокировать реверс газа из Европы в Украину, которой он полностью перестал поставлять газ в июне текущего года. После этого о сокращениях поставок российского газа сообщили компании из Польши, Словакии, Румынии, Австрии и Германии.

Словакия имеет наибольшие возможности по поставкам газа в Украину из ЕС, но эта страна также больше всех из 28 государств европейского объединения зависит от поставок российского газа: 98% этого топлива она получает из РФ.

Технические возможности позволяют прокачивать через Венгрию максимум 16 млн кубометров газа в сутки, а через Польшу - 5 млн куб. м.

Аналитики компании Morgan Stanley ранее в этом месяце писали, что Украина сможет обойтись без поставок российского газа в отопительный сезон 2014/2015 гг. при условии сохранения реверса из ЕС.

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Власти России готовятся к падению ВВП на 10%

Правительство РФ прорабатывает различные сценарии развития российской экономики. Об этом шла речь на заседании премьер-министра Дмитрия Медведева во вторник, рассказали «Газете. Ru» два источника, знакомых с ходом обсуждения. Всего было рассмотрено несколько сценариев, от оптимистичного до «тотально негативного».

«Тотально негативный» сценарий предполагает падение экономики до 10%, а также укрепление доллара до 48 руб., нефть — $80.

Данный сценарий может быть реализован не только в случае падения цен на нефть, но и в случае ограничения нефтегазового российского экспорта из-за санкций, добавляет один из собеседников.

Согласно предложенной модели, в случае резкого роста курса валют многие компании, имеющие кредиты в валюте, но не имеющие валютной выручки, могут быть близки к банкротству.

По словам опрошенных экспертов, хуже всего придется туристическому и автомобильному бизнесу, а также производителям товаров длительного пользования и IT-индустрии. Они сильно зависят от импортной продукции (а стало быть, нуждаются в валюте) и наличия свободных денежных средств у населения, которое в условиях обрушения экономики начнет стремительно беднеть.

Однако в правительстве к таком сценарию тоже готовы, уверяет источник, знакомый с обсуждением сценария.

«В случае если предприятия начнут банкротиться, а российская экономика приблизится к глубокой рецессии, правительство задействует механизм, применявшийся в кризис, и начнет помогать банковскому и реальному сектору деньгами из Резервного фонда и ФНБ. При этом крупные частные кредитные организации будут обеспечены ликвидностью», — отмечает источник.

Судя по имеющейся информации, документ пока прорабатывается на самом высоком уровне, до министерств он еще не дошел.

«Указанный вариант прогноза не разрабатывался Минэкономразвития, у нас нет сведений по данному сценарию развития российской экономики», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе МЭР, которое отвечает за подготовку экономических прогнозов. В Минфине сообщили, что решение о распечатывании ФНБ пока не принято.

Как сообщал УНИАН, агрессия Путина против Украины привела к тому, что США и ЕС ввели санкции против Москвы, влияние которых россияне уже ощутили.

В частности, в Росии остановился рост экономики, сильно упал рубль, компании не имеют доступа к заимствованиям, приостановлены крупные международные проекты с участием России.

Очень значительным негативным фактором для российского бюджета, в основном зависящего от импорта энергоносителей, стало падение мировых цен на нефть.

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Украинцы в первом полугодии перевели из-за рубежа $3,3 млрд

Украинцы в первом полугодии 2014 года перевели из-за рубежа 3,327 млрд долл. США, что на 13% меньше, чем за соответствующий период годом ранее, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По информации НБУ, наибольшая сумма средств в 1,662 млрд долл. поступила через международные платежные системы, 1,211 млрд долл. поступило через корсчета банков, 453 млн долл. - по неформальным каналам.

Основными источниками частных переводов были оплата труда, на которую пришлось 2,197 млрд долл., и частные трансферты на 583 млн долл.

Больше всего средств украинцы перевели из России, США, Германии.

Как сообщал УНИАН, Украинцы в 2013 году перевели из-за рубежа 8,5 млрд долл. США, что на 13,4% больше, чем годом ранее.

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Закон о свободной экономической зоне Крыма вступит в силу с 27 сентября

В Украине с 27 сентября вступит в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно закону, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, попадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений (тарифные и количественные квоты, антидемпинговые ограничения и др.).

Физические и юридические лица с местом проживания или регистрации на территории Крыма облагаются налогами как нерезиденты, а любые пассивные доходы резидентов с источником их происхождения с территории СЭЗ Крыма, полученные таким резидентом, подлежат налогообложению как иностранные.

Также на товары (работы, услуги), поставляемые с территории СЭЗ Крыма на остальную территорию Украины, распространяются нормы законодательства Украины о государственном санитарно-эпидемиологическом, ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, экологическом и радиологическом контроле.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Верховная Рада Украины приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

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Гривня на закрытии межбанка остановилась на 13,40 за доллар

В пятницу, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,5000/17,0568 против 16,5167/17,0809 на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3316/0,3433 против 0,3340/0,3448 на 12:00.

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Россия пообещала увеличить поставки газа Венгрии, прекратившей реверс в Украину

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что в начале этой недели на переговорах с главой российского газового монополиста "Газпрома" договорился об увеличении поставок голубого топлива в страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сегодняшнее заявление Орбана на общественном радио.

"Я проводил переговоры с россиянами, с руководителем "Газпрома" о том, что нам будет нужно большее количество газа в ближайшее время, чтобы увеличить запасы. Но мы получим это большое количество", - сказал он.

Орбан не уточнил, сколько именно дополнительно газа получит Венгрия, и агентство не сообщает, комментировал ли он дело о приостановленных со вчерашнего вечера поставках газа в Украину.

По данным Gas Infrasctrure Europe, которые приводит агентство, Венгрия имеет наименьшие запасы газа в своих хранилищах среди всех государств Европейского Союза, которые наполнены лишь на 61%, в то время как в большинстве государств европейского объединения этот показатель превышает 80%.

Аналитик Erste Bank Тамас Плетсер отметил, что Венгрия имеет четвертые крупнейшие хранилища в ЕС - в которых может храниться 6 млрд кубометров - и это позволило бы ей безопасно пройти отопительный сезон даже в случае полного прекращения поставок российского газа из Украины.

Reuters назвал Венгрию одной из наиболее зависимых от газовых поставок из России стран ЕС, отмечая, что страна самостоятельно добывает около 1,5 млрд газа при ежегодном потреблении на уровне 9 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ с вечера 25 сентября прекратил прокачивание через Венгрию газа из Евросоюза в Украину, объяснив это тем, что был вынужден перенаправить топливо на внутренний рынок в связи с увеличенным спросом.

Украинский "Нафтогаз" раскритиковал это решение, назвав его "неожиданным и непонятным", призвал компанию выполнять свои договорные обязанности и заметил, что оно было принято после переговоров руководства Венгрии с представителями «Газпрома».

Ранее, в сентябре британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует сократить поставки газа в страны ЕС, чтобы заблокировать реверс газа из Европы в Украину, которой он полностью прекратил поставлять газ в июне текущего года.

После этого о сокращении поставок российского газа сообщили компании из Польши, Словакии, Румынии, Австрии и Германии.

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ЕС стал главным рынком сбыта для большинства регионов Украины

Евросоюз в текущем году стал главным зарубежным рынком сбыта для товаров из 13 областей Украины, в то время как в прошлом году лишь шесть областей экспортировали в ЕС больше, чем в Россию.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Валерий Пятницкий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«На сегодня 13 областей имеют существенно большие объемы экспорта в Европейский Союз, чем в Российскую Федерацию, а еще в одном регионе Украины эти показатели равнозначны. При этом в 2013 году лишь в 6 областях нашего государства предприятия были более ориентированными на рынок ЕС, чем на российский рынок», - приводит пресс-служба слова Пятницкого.

Он отметил, что доля отечественного экспорта в ЕС в общем экспорте превысила одну треть, тогда как в прошлые годы она колебалась на уровне 25-26%.

Замминистра объяснил это существенным сокращением поставок в страны Таможенного союза из-за создания Россией искусственных преград для украинских товаров.

«На российском рынке якобы пошлина также нулевая, но на европейском рынке вам не создают дополнительных препятствий, а в России то обнаруживают, что происхождение товара не такое, то санитарные нормы какие-то не такие, и так далее, причем это совершенно искусственно», - подчеркнул Пятницкий.

Он также отметил, что искусственные преграды на рынках ТС привели к тому, что даже Донецкая и Луганская области, которые традиционно имели тесные экономические связи с Россией, сейчас большую часть экспортируемой продукции продают в ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее Пятницкий заявлял, что украинские экспортеры уже смогли компенсировать около 60% всех потерь на российском рынке путем налаживания поставок на другие рынки. В основном компенсация происходила за счет существенного роста поставок в страны ЕС, а также в целый ряд африканских стран.

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ЕС предлагает Украине купить у России 5 млрд кубометров газа по $385 c предоплатой

Европейская комиссия предлагает Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил вице-президент еврокомиссии Гюнтер Эттингер по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

Также Эттингер сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года пока стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору.

Кроме этого вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об оплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года еще 1,1 млрд долл.

«По итогам переговоров было принято решение, что Украина берет на себя обязательства оплатить открытые счета на 2 млрд долл., они должны быть внесены до конца октября на счета российских партнеров», - сказал Эттингер.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки.

Также Продан подчеркнул, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок.

«Мы готовы оплачивать сумму 3,1 млрд долл., которые зарезервированы на счетах Нацбанка, увязанной с вопросами поставок газа в Украину», - сказал он.

Пока же, по словам министра, полного согласия с российскими коллегами по вопросу формирования временной цены нет.

«К сожалению, мы не достигли с российской стороной договоренностей относительно механизма формирования цены», - сказал Продан.

Очередной раунд трехсторонних переговоров запланирован на следующую неделю.

Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

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Российский рубль из-за санкций приближается к 40 за доллар

Рубль на торгах пятницы обновил исторический минимум, уверенно преодолев отметку 39 рублей за доллар. Он упал под давлением совокупности отрицательных факторов, таких как геополитическая нестабильность и санкции, высветившие проблему рефинансирования внешних займов российскими компаниями, снижение мировых фондовых индексов на фоне общего замедления мировой экономики и глобальное укрепление доллара.

Как сообщает Reuters, котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах ММВБ к 19.30 мск находились на уровне 43,87 рубля, стоимость корзины повысилась на 60 копеек.

Доллар в секции расчетами "завтра" торгуется на уровне 39,13 рубля за доллар, на 34 копейки выше закрытия четверга. Евро вырос на 56 копеек до 49,66 рубля.

Активность торгов заметно превышает средние уровни, а объемы заявок на покупку - достаточно высокие, хотя и ниже, чем в предыдущий день, когда размеры лота доходили до $1 миллиарда.

Спрос на доллары не ослабевает, поэтому на следующей неделе, по завершении налогового периода и без существенного улучшения геополитического фона, тенденция к ослаблению рубля может сохраниться, а Банк России - вмешаться в торги.

В четверг рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ждет от Центробанка РФ поддержки курса рубля на фоне давления на валютный рынок из-за роста дефицита валютной ликвидности.

Цены на нефть снижаются: к 13.07 мск американский сорт WTI торговалась на уровне $92,38 (минус 0,16 процента к вчерашнему закрытию), а североморская смесь Brent стоила $96,81 (минус 0,2 процента).

Сегодняшнее обсуждение поставок газа в ЕС немного поддержало курс рубля, но имело гораздо менее важное значение, чем ставка на то, что ЕС может ослабить санкции.

Евросоюз, вероятно, сохранит санкции против России, когда его представители соберутся на следующей неделе, чтобы оценить успехи мирного процесса в Украине, говорят дипломаты.

УНИАН