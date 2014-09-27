Украина и США проведут бизнес-саммит

Также на саммите обсудят помощь американских компаний в решении вопросов защиты интеллектуальной собственности, дерегуляции и налоговой реформы.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с министром торговли США Пенни Прицкер, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Как сообщается, во время встречи глава правительства подтвердил решимость властей в проведении реформ, призванных создать лучшие условия для инвестиций в Украину.

Читайте такжеЯценюк на Генассамблее ООН обратился к Путину и призвал не отменять санкции«Конечно, непросто приглашать инвесторов в страну, где стоят российские танки. Однако правительству уже удалось обеспечить принятие важных решений по вопросам дерегуляции, ликвидации ряда контролирующих органов, масштабного сокращения разрешительных документов и лицензий», - цитирует премьер-министра Департамент информации.

Как сообщается, Яценюк во время беседы обратил внимание на важность борьбы с коррупцией в Украине и проведения налоговой реформы, которая будет принята, по словам премьера, уже следующим составом парламента.

Вместе с тем, стороны договорились о совместных действиях в приоритетных сферах.

Как сообщал УНИАН, 23-26 сентября премьер-министр Украины посетил с рабочим визитом США, где выступил на Генеральной Ассамблее ООН, а также встретился с представителями деловых кругов США.