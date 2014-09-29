ТОП-10 (29 сентября)

Украина, Россия и ЕС в конце недели постараются закрепить газовый компромисс

Доллар в России из-за санкций и дешевой нефти впервые в истории приблизился к 40 рублям

Неизвестные взорвали железнодорожный путь в Одессе

ЕС официально отложил временное применение свободной торговли с Украиной

Гривня закрыла межбанк на отметке 13,40 за доллар

В Украине признали неплатежеспособными еще два банка

Госветфитослужба запретила ввоз продуктов из оккупированной части Донбасса

В НБУ уверяют, что «ДНРовцы» не смогут подделать гривню

В Кабмине успокаивают, что тарифы на тепло пока поднимать не будут

Россия из-за санкций может перейти на устаревшую систему денежных переводов 90-х годов

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Украина, Россия и ЕС в конце недели постараются закрепить газовый компромисс

Украина, Россия и Европейская Комиссия в конце этой недели встретятся вновь, чтобы обсудить предложенный в Берлине в прошлую пятницу компромисс для решения спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой.

Об этом в понедельник в Брюсселе сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлен Холзнер, передает собственный корреспондент УНИАН.

По ее словам, сейчас „правительства в Киеве и Москве имеют время посмотреть на то, что мы записали в Берлине, и что, как мы считаем, может быть надежным компромиссом для обеих сторон – России и Украины. Мы соберемся вместе в таком же формате – российский министр, украинский министр и Эттингер, и это произойдет в конце этой недели”, - сказала Холзнер.

Как сообщал УНИАН, очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС прошел 26 сентября в Берлине. По итогам переговоров, Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода. Об этом заявил вице-президент еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

Также Эттингер сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года пока стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме этого вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об оплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года еще 1,1 млрд долл.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки.

Также Продан подчеркнул, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок. Пока же, по словам министра, полного согласия с российскими коллегами по вопросу формирования временной цены нет.

Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

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Доллар в России из-за санкций и дешевой нефти впервые в истории приблизился к 40 рублям

Рубль достиг новых исторических минимумов к доллару США и бивалютной корзине утром понедельника из-за спроса на американскую валюту, а также на фоне низких нефтяных цен, сообщает Reuters.

Мировой тренд на укрепление американского доллара против большинства конкурентов подпитывается ожиданиями приближения сроков повышения процентных ставок ФРС США. Усиление же внутреннего спроса в значительной мере вызвано ограничением доступа российским банкам и компаниям к западным ресурсам в условиях необходимости погашать внешние займы и уплачивать проценты.

Доллар США сегодня достиг отметки 39,50 рубля впервые в истории.

Читайте такжеВ России из-за санкций ожидают обвала курса рубля до шокового уровняК 11.30 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 39,47 рубля, что на три четверти процента выше закрытия четверга.

Евро подорожал почти на один процент до 50,10.

Котировки бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на биржевых торгах к этому времени находились вблизи 44,28 рубля, что на 37 копеек выше уровня предыдущего закрытия и является абсолютным максимумом.

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Неизвестные взорвали железнодорожный путь в Одессе

Сегодня, 29 сентября, неизвестные лица взрывом повредили одну из железнодорожных стрелок на пути станции Одесса-Пересыпь Одесской железной дороги.

По данным пресс-службы УМВД на Одесской железной дороге, сообщение о происшествии поступило в милицию утром 29 сентября.

«Вследствие повреждения неосновного пути движение не прекращалось, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа... Правовая квалификация события будет осуществлена после изучения всех его обстоятельств", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в дежурную часть линейного отдела на станции Одесса-Главная поступило сообщение от работника военизированной охраны Одесской магистрали, который услышал звук, похожий на взрыв, прогремевший на одном из неосновных путей станции Одесса-Пересыпь. При осмотре железнодорожного пути он обнаружил следы взрыва неизвестного предмета, в результате чего и была повреждена одна из стрелок.

В свою очередь, в пресс-службе Одесской железной дороги уточнили, что инцидент произошел сегодня ночью в 03:53 и в настоящее время одесские железнодорожники в оперативном порядке восстанавливают поврежденный стрелочный перевод.

«При осмотре места происшествия комиссия железной дороги обнаружила повреждения от взрыва стрелочного перевода №21 в зоне рамных рельсов и его электропривода. Здесь образовалась воронка диаметром около 3,5 м и глубиной 1,2 м. Фрагменты деталей узлов стрелочного перевода были разбросаны в радиусе 100 метров», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что из-за действий злоумышленников на смежном главном парном пути скорость движения поездов ограничена до 25 км/ч, а нанесенный ущерб железнодорожной инфраструктуре Одесская магистраль оценивает в более чем 80 тыс. грн.

Железнодорожники планируют завершить ремонтные работы на данном участке к 20:00 понедельника.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

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ЕС официально отложил временное применение свободной торговли с Украиной

Европейский Союз принял официальное решение об отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении Европейского совета.

В сообщении отмечается: «Совет по общим вопросам принял пункт А». В разделе «пункт «А» речь идет о решениях, которые не выносятся на обсуждение.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина передала в Генеральный секретариат Совета Евросоюза ратификационную грамоту относительно Соглашения об ассоциации.

16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между ЕС и Украиной.

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Гривня закрыла межбанк на отметке 13,40 за доллар

В понедельник, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне утренних значений - 12,95/13,40 грн/долл.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,4490/17,0193 грн/евро против 16,4300/16,9778 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3217/0,3393 грн/рубль против 0,3275/0,3387 грн/рубль на 12:00.

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В Украине признали неплатежеспособными еще два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 сентября ввел временную администрацию в банки «Демарк» и «Порто-Франко» на основании решений Национального банка Украины о признании этих банков неплатежеспособным, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена в оба банка сроком на 3 месяца, с 29 сентября по 29 декабря. Временным администратором банка «Демарк» назначен Владимир Приходько, банка «Порто-Франко» - Игорь Красюк.

Фонд напомнил, что в период действия временной администрации вкладчики банков могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Демарк» (г. Чернигов) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финучреждений.

По информации на сайте банка, 49,76% его акций принадлежат владельцу компании «Фининвест» Андрею Шинковенко, проживающему в Краснодоне Луганской области. Остальные акции принадлежат 206 физическим (49,65%) и 16 юридическим (0,59% акций банка) лицам.

15 сентября банк сообщил, что Фонд гарантирования вкладов физлиц проводит внеплановую инспекционную проверку банка. Финучреждение с 20 августа не выдавало наличные средства через банкоматы и отделения в связи с их отсутствием.

Банк «Порто-Франко» с 11 августа по 10 сентября ввел особый режим работы, в том числе приостановил на этот период обслуживание текущих, депозитных и карточных счетов клиентов-физических лиц.

Банк «Порто-Франко» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по активам согласно классификации Национального банка Украины.

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Госветфитослужба запретила ввоз продуктов из оккупированной части Донбасса

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины приостановила деятельность некоторых своих территориальных органов в Луганской и Донецкой областях, а также поручила действующим органам не допускать ввоза товаров из регионов, неподконтрольных украинской армии. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с приказом заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины В. В. Башинского №2829 от 25 сентября 2014 года приостанавливается деятельность отдельных территориальных органов, предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Госветфитослужбы Украины, на территории районов и городов областного подчинения Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о прекращении работы территориальных органов в Амвросиевском, Новоазовском, Старобешевском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах Донецкой области, а в Луганской области – в Антрацитовском, Лутугинском, Перевальском, Попаснянском и Славяносербском районах.

«Приказом поручено руководителям территориальных органов Госветфитослужбы Украины, которые продолжают выполнять свои обязательства в областях и районах страны, обеспечить государственный ветеринарно-санитарный контроль за перемещением грузов, подконтрольных службе ветеринарной медицины, и не допускать к обращению грузы из территорий, где приостановлена деятельность госветорганов», - говорится в сообщении.

Госветфитослужба сообщила, что сотрудники, чья работа была прекращена из-за закрытия территориального органа, могут обратиться в столичное отделение ведомства для помощи в трудоустройстве.

Кроме того, замглавы Госветфитослужбы обратился с открытым письмом к сотрудникам закрытых отделений, призвав их сообщать о возможных механизмах возвращения учреждений к работе в правовом поле Украины. «При наличии достаточных аргументов в приказ будут вноситься изменения, о чем дополнительно будут уведомлены все регионы», - говорится в открытом письме.

Также Башинский отметил, что все страны - торговые партнеры, к которым из указанных территорий Украина поставляла подконтрольные товары, будут предупреждены о невозможности предоставления принятых гарантий Госветфитослужбой.

«В случае захвата террористами людей, печатей, государственных бланков мы вынуждены предотвратить перемещение подконтрольных грузов, возможно с диверсионной целью, на территорию свободной Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые РФ. Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны. В связи с действиями террористов на Донбассе многие государственные учреждения были вынуждены закрыть свои территориальные отделения из-за угрозы жизни сотрудников и невозможности выполнять свои обязанности.

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В НБУ уверяют, что «ДНРовцы» не смогут подделать гривню

Украинская гривня имеет высокую степень защиты от возможных подделок, в том числе со стороны самопровозглашенной «ДНР», сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Регулятор напомнил, что в последнее время в СМИ появилась информация о том, что на базе одного из полиграфических предприятий города Донецка представители так называемой «ДНР» планируют организовать изготовление поддельных банкнот национальной валюты Украины.

«Национальный банк Украины заявляет, что указанная информация носит откровенно провокационный характер с целью дестабилизировать финансовую систему Украины и подорвать доверие населения Украины к национальной валюте, нанести ущерб имиджу центрального банка государства», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины" выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещаются. Изготовление с целью введения в обращение или введение в оборот поддельных денежных знаков влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.

«Украинская гривня имеет высокий уровень защиты от подделок, поскольку Национальный банк Украины использует современные технологии для изготовления денежных знаков», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Нацбанк отметил, что ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты контролируемая и не носит угрожающего характера.

Как сообщал УНИАН, большинство изъятых из обращения в Украине в 2013 году поддельных денег, как и в прошлые годы, - это банкноты номиналом 20, 50, 100 и 200 гривен.

По информации Нацбанка, по итогам 2013 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось примерно 3,5 шт. поддельных, в 2012 году - 4,1 шт., в 2011 году - 3,4 шт.

Нацбанк подчеркивает, что эта статистика значительно лучше, чем в странах Европейского Союза и России.

Согласно информации на официальном сайте Европейского центрального банка, по итогам 2013 года на 1 млн шт. настоящих банкнот евро приходилось примерно 43 шт. поддельных, в 2012 году - 35 шт., в 2011 году - 46 шт.

По данным на официальном сайте Банка России, в 2013 году на 1 млн шт. настоящих банкнот российских рублей приходилось примерно 9 шт. поддельных, в 2012 году - 13,6 шт., 2011 году - 15 шт.

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В Кабмине успокаивают, что тарифы на тепло пока поднимать не будут

Повышение тарифа на теплоснабжение в Украине в ближайшее время не планируется, однако и его снижение невозможно из-за удорожания энергоносителей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения министерства Наталья Хоцяновская.

«Вернуть тарифы на тепло на предыдущий уровень невозможно, а любые заявления отдельных политиков о таких намерениях являются обычным популизмом… Однако и повышения тарифов в ближайшее время не ожидается для лицензиатов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

По словам Хоцяновской, повышение тарифов на теплоснабжение в среднем на 40%, которое произошло этим летом, было вынужденным - обусловленным удорожанием энергоносителей и убыточностью коммунальных предприятий из-за экономически необоснованных тарифов.

«В составляющей тарифов на тепловую энергию наибольший удельный вес - стоимость природного газа, которая составляет 60% тарифа. Стоимость природного газа для производства тепловой энергии на сегодня заложена в сумме 1091 грн, что экономически необоснованно, поскольку это почти в 5 раз ниже рыночной стоимости. Тарифы давно не пересматриваются, это привело к тому, что у предприятий нет оборотных средств для проведения ремонтов, модернизаций, внедрения новых, более современных технологий, замены оборудования на более экономичное. Система устарела, 57% тепловых сетей имеют срок использования свыше 25 лет. Они уже давно амортизированы и находятся в аварийном состоянии», - пояснила Хоцяновская.

При этом она отметила, что повышение тарифов на теплоснабжение на 40% существенно приблизило их к уровню себестоимости. По данным Минрегиона, тариф на производство тепловой энергии после повышения на 40% составляет уже 92% от уровня себестоимости.

Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Поэтому после свержения режима Януковича новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня. Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года.

В то же время, у многих экспертов рынка жилищно-коммунальных услуг возникает множество вопросов относительно тарифообразования в ЖКХ. К примеру, по словам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, проверить обоснованность тарифов на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Киеве не представляется возможным. В частности - из-за низкой оснащенности счетчиками столичных потребителей. Кроме того, по мнению эксперта, на высокую стоимость услуг по теплоснабжению и горячей воде и для киевлян, и для украинцев в целом также влияет тот факт, что предприятия ЖКХ не заинтересованы в сокращении своих расходов, так как все они закладываются в тариф.

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Россия из-за санкций может перейти на устаревшую систему денежных переводов 90-х годов

Центробанк РФ готовится к возможному отключению системы межбанковских переводов SWIFT, тестируя старые каналы связи между банками.

Об этом «Газете.Ru» рассказали два высокопоставленных источника в ЦБ.

Тестирование систем межбанковских коммуникаций проходило в минувший вторник. Банки и ЦБ исследовали возможности каналов передачи и проверяли устойчивость системы при максимальной нагрузке. По результатам тестирования система была признана надежной, заявил источник в Центробанке.

«Результаты тестирования показали, что система передачи транзакций может работать стабильно даже при высоких нагрузках, а скорость передачи данных остается на приемлемом для современной банковской системы уровне. Поэтому сейчас, после тестов, можно уже уверенно говорить: отключение SWIFT не скажется на межбанковских транзакциях внутри страны», — отмечает источник.

Впрочем, отладка системы межбанковских переводов внутри России не снимает проблемы отправки денег за рубеж. Для ее решения Центробанк приказал банкам начать тесты старых каналов связи. «После завершения тестирования системы внутрироссийских платежей банки должны поднять все договоры с западными партнерами и найти возможность наладить трансграничные межбанковские переводы через старые каналы связи, например Telex. Тестирование данных каналов и шлюзов должно начаться в ближайшее время», — говорит «Газете.Ru» источник в ЦБ. Пресс-служба Центрального банка не ответила на запрос «Газеты.Ru».

СистемаTelex в настоящее время считается устаревшей: она использовалась в банках еще в 1990-х годах. Несмотря на то что система банковских операций SWIFT появилась в 1973 году, повсеместно использоваться в российских банках она начала лишь десять лет назад.

По мнению участников финансового рынка, если SWIFT все-таки будет отключена, переход на Telex будет связан со значительными расходами для банков, а они, в свою очередь, попытаются переложить свои расходы на отправителей и получателей платежа.

В частности, адаптация программного обеспечения под эту систему может стоить до $30–50 тыс. с каждого банка. При этом в случае отключения cистемы SWIFT сразу же заменить ее технологиями из прошлого не получится: как удалось выяснить «Газете.Ru», сроки перехода на Telex могут быть весьма существенными.

Время, необходимое на стыковку с банковской операционной системой, профильные сотрудники российских банков оценивают в один месяц.

Дело в том, что переход на нынешние стандарты SWIFT ЦБ начал осуществлять еще в 2005 году, поэтому сейчас от работы со SWIFT зависит большая часть банковских программ.

Если переход на Telex все-таки состоится, каждый платеж с иностранными банками будет проходить дольше, чем в системе SWIFT, и стоить при этом дороже. «Система Telex всегда была надежной, только не очень удобной. При использовании системы Telex ничего не работает в автоматическом режиме, каждый платеж находится в полуручной обработке, из-за чего необходимо привлекать дополнительные человеческие ресурсы. При этом каждая платежка в этой системе стоит значительно дороже», — говорит руководитель службы казначейства "Связь-банка" Кирилл Звержанский.

По мнению опрошенных участников рынка — топ-менеджеров банков и сотрудников казначейства, — после возврата к системе Telex платежи с иностранными банками могут подорожать в два-три раза.

Несмотря на то что в целом заменить систему SWIFT можно, используя межбанковскую систему ЦБ (регулятор уже предложил ее использовать для внутренних платежей в рублях в случае отключения от SWIFT), а для проведения платежей с иностранными партнерами — Telex, далеко не все участники рынка уверены в том, что эта конструкция сможет заменить SWIFT.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент призывает ЕС рассмотреть в качестве новых санкций возможность исключения России из системы Swift.

Справка УНИАН. SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на $6 трлн, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах.

По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ".

УНИАН