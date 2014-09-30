Украинский спутник "Лыбидь" хотят запустить в первом квартале 2015 года

Запуск украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь-1" может состояться в I квартале 2015 года, сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Ранее глава ГКАУ Юрий Алексеев заявлял, что спутник связи будет запущен на орбиту в апреле 2014 года, однако из-за аннексии Россией Крыма запуск был отложен.

По данным пресс-службы, для реализации этой задачи необходимо внести изменения в действующее законодательство. Над этим будет работать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с ГКАУ.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией Крымского полуострова, Украина потеряла центр дальнекосмической связи под Евпаторией (АР Крым), который обладает одним из лучших телескопов в мире РТ-70. В этом центре связи только недавно установили оборудование на 10 млн долл. для контроля за спутником «Лыбидь-1». На сегодняшний день ГКАУ ведет переговоры с российским Министерством обороны касательно возвращения Украине оборудования. ГКАУ в ноябре текущего года собирается создать аналогичный центр управления для этого спутника под Киевом.

Решение об изготовлении и запуске телекоммуникационного спутника «Лыбидь-1» было принято в рамках реализации проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи.

Спутник «Лыбидь-1» изготовлен и будет запущен за счет внебюджетных средств.

Справка УНИАН. Спутник "Лыбидь-1" - первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник, который предназначается для предоставления услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, непосредственного телевещания, предоставления услуг мультимедиа и интернет, а также обеспечения передачи данных, телефонии, видеоконференций на основе технологии VSAT.

Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.