В АП обвиняют Кабмин в затягивании конкурса на 3G-связь

Ответственность за затягивание конкурса по продаже лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) для внедрения технологии 3G лежит на Кабинете министров.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, передает корреспондент УНИАН.

«Операторы давно готовы участвовать в тендере. Они готовы заплатить деньги, которые пойдут в государственный бюджет. И вся ответственность за задержку на протяжении месяцев … на данный момент лежит на Кабинете министров», - сказал Шимкив.

В то же время, комментируя заявление премьер-министра Арсения Яценюка о том, что правительство намерено не допустить монополизации рынка 3G-связи компаниями с российским капиталом, замглавы Администрации президента указал на важность соблюдения закона о санкциях.

Читайте такжеКабмин хочет привлекать европейские компании к аукциону на 3G связь в Украине«На сегодня Кабинет министров почему-то считает, что он должен определять параметры, которые определены законодательством. У нас есть закон о санкциях. У нас есть функции СНБО», - сказал он.

«Я думаю, что затягивание этого процесса, наверное, кому-то выгодно. Поскольку у нас есть один оператор, у которого есть лицензия (компания «Укртелеком» - УНИАН). Я думаю, что искать надо там», - добавил Шимкив.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 8 июля 2014 года приняла решение до конца июля разработать тендерные условия для проведения конкурса на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

9 июля Президент Украины Петр Порошенко пообещал внедрить в Украине 3G и 4G-технологии в ближайшее время. По его словам, это должно дать толчок экономическому развитию страны.

Уведомления о заинтересованности в получении новой лицензии подали пять украинских операторов – «Киевстар», «МТС Украина», «Астелит», «Укртелеком» и «Интертелеком».

Однако 5 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство намерено не допустить монополизации рынка 3G-связи компаниями с российским капиталом и в рамках продажи лицензий на такую связь будет пытаться провести открытый конкурс с участием европейских компаний.