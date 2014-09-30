ТОП-10 (30 сентября)

Минфин внепланово привлек в госбюджет более 300 млн гривень

Словакия продолжает недополучать газ из России

Американская нефтяная компания заморозила 9 из 10 проектов в России

Рост экспорта в ЕС позволил Украине компенсировать до половины потерь на рынке России

Запуск газопровода из России в Китай отложили на два года

Россия в октябре может возобновить поставки газа в Украину после оплаты Киевом части долга

Украина ввела таможенное декларирование грузов из оккупированного Крыма

В Донецке обесточена шахта им. Засядько, горняки остались под землей

Рубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровня

Украина не получила от России приемлемого предложения по цене и условиям поставок газа

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Минфин внепланово привлек в госбюджет более 300 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 301,6 млн грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 29 сентября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне сроком обращения 7 лет под 15,50% годовых по одной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в сентябре пять ОВГЗ-аукционов, в результате которых привлек в госбюджет 1,4 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 22 сентября, с начала года в госбюджет поступило 213,068 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 70,753 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,473 млрд грн.

По состоянию на 29 сентября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 385,569 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 266,395 млрд грн, в собственности банков – 85,515 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

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Словакия продолжает недополучать газ из России

Словацкий получатель и дистрибьютор российского газа, компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP), заявил в понедельник о снижении поставок российского газа через Украину в объеме около 10%.

"Компания SPP зафиксировала в понедельник, 29 сентября, снижение поставок российского газа на уровне около 10%", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Петер Беднар. По его словам, во второй половине сентября ежедневная недопоставка газа составляла ориентировочно от 5 до 20%.

Министр промышленности республики Павол Павлис 27 сентября во время телевыступления заявил, что Словакия может продержаться без поставок российского газа через Украину полгода. По словам министра, "произведенное тестирование газовых систем и тщательный анализ ситуации свидетельствуют о том, что Словакия имеет такие запасы топлива, которые позволят ей полгода прожить без каких-либо заметных ограничений поставок газа потребителям".

Ранее Павлис сообщал, что словацкая сторона получила разъяснения от "Газпрома" — невыполнение заявок на поставку газа носит технический характер.

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Американская нефтяная компания заморозила 9 из 10 проектов в России

Американская нефтяная компания ExxonMobil остановила работы по девяти из десяти проектов в России из-за санкций США против РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы компании Алана Джефферса.

Работы, как пояснил Джефферс, были приостановлены 26 сентября по всем проектам в рамках сотрудничества с Роснефтью кроме проекта в Карском море. В частности ExxonMobil, отказалась от разведки и освоения шельфов Черного моря, Арктического региона и Западной Сибири. Сворачивание работ в Карском море на скважине «Университетская-1», как отметил представитель компании, потребует больше времени.

Ранее в понедельник власти США потребовали от ExxonMobil свернуть некоторые проекты в России, исключая проект «Сахалин-1».

Напомним, 12 сентября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения, в частности попал нефтяной сектор. Санкции коснулись компаний Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Роснефть.

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Рост экспорта в ЕС позволил Украине компенсировать до половины потерь на рынке России

Рост украинского экспорта в страны Европейского Союза позволил компенсировать до половины потерь, понесенных украинскими товаропроизводителями в результате закрытия российского рынка, заявил журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Валерий Пятницкий.

«Насколько компенсируется российский рынок? На половину «отыграли» за счет роста экспорта в ЕС и на другие рынки Азии и Ближнего Востока. Конечно, это не компенсировало (потерь - УНИАН) в полном объеме. Но главное, что в этом году объем торговли будет в любом случае выше наихудшего - кризисного показателя 2009 года. Те тенденции, которые мы видим, дают основание полагать, что общий экспорт будет больше (по сравнению с 2009 годом)», - сказал Пятницкий.

Он отметил, что ключевую компенсационную роль играет экспорт агропродукции. «Сейчас идет аудит на предприятиях молочной отрасли. Если все будет хорошо, то вопрос выхода на российский рынок для них не будет стоять так остро, потому что будет возможность выходить на другие рынки», - отметил заместитель министра.

В то же время он отметил, что ситуация с экспортом металлургии, химической продукции и продукции машиностроения несколько сложнее, поскольку во многом украинское производство в этих сегментах было ориентировано исключительно на российский рынок и потому найти замену этому рынку крайне сложно.

«Что касается экспорта металлургии, то определенным образом вырос экспорт в страны ЕС и на рынки Азии. Но здесь мы можем говорить о том, что у нас для металлургов есть собственная ресурсная база. Химия – тут сложнее, из-за существенной ресурсной составляющей, которую надо закупать за валюту. Сложно с машиностроением. То, что экспортировалось на российский рынок, на других рынках не всегда нужно. Найти сразу рынки сбыта крайне сложно. Кроме того, по некоторым направлениям россияне реализовали программы импортозамещения – например, в сегменте производства вагонов и полувагонов», - подчеркнул Пятницкий.

В то же время он отметил, что Украине удалось сохранить оборот торговли на всех рынках, где отсутствует какая-либо политическая составляющая. «Мы, например, сохранили рынок Беларуси. Там, где нет политической составляющей, там торговля сохраняется в прежних объемах», - отметил торговый представитель.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

По прогнозам экспертов, объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли.

Отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого полугодия 2014 года составило 568,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,982 млрд долл.

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Запуск газопровода из России в Китай отложили на два года

Разработка и транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения начнется в 2020 году.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил заместитель начальника Чаяндинского управления компании "Газпром добыча Ноябрьск" Виктор Селин.

"Мы скорректировали сроки. Раньше транспортировка планировалась на 2018 год. Теперь в 2018 году намечены лишь заполнение трубопровода и пусконаладочные работы. Транспортировка газа запланирована уже на 2020 год", - уточнил он.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака и топ-менеджеров "Газпрома", сроки ввода газопровода могут быть сдвинуты на два года, если Китай со своей стороны не завершит подготовку газовой инфраструктуры для приемки российского газа. Возможность переноса срока ввода газопровода учитывается в подписанном в мае 2014 года контракте между "Газпромом" и китайской CNPC.

При этом уже в 2019 году на Чаяндинском месторождении будет добыто около 5 млрд куб. м газа с дальнейшим наращиванием объемов, в 2020 году - 10,4 млрд куб. м. К 2024 году планируется увеличить добычу газа до 25 млрд куб. м.

Также, по словам Селина, к 2030 году будут разрабатываться сопутствующие месторождения.

На данный момент на Чаяндинском месторождении проводятся разведочные бурения скважин, затем начнется промышленная эксплуатация скважин.

Как сообщал УНИАН, Китай тормозит выделение России аванса в $25 млрд на газопровод "Сила Сибири".

Справка УНИАН. В мае «Газпром» и CNPC подписали 30-летний контракт на поставку газа в Китай. По словам предправления «Газпрома» Алексея Миллера, сумма контракта c CNPC — $400 млрд.

«Газпром» сообщил, что контракт подписан на взаимовыгодных условиях и включает формулу цены с привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати». Позже гендиректор «Газпром экспорта» Александр Медведев заявил, что Газпром и Китай согласовали аванс по газовому контракту на $25 млрд. Выплата аванса Китаем состоится до начала поставок газа, отмечал он, а поставки начнутся через 4 года или через 6 лет, если китайская инфраструктура не будет готова к приему газа.

Для поставок газа в Китай «Газпрому» необходимо $55 млрд. Это не только строительство трубопровода «Сила Сибири» протяженностью 4800 км, но и освоение Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Контракт предусматривает начало поставок газа с 2018 г., но допускает возможность отсрочки на два года по инициативе одной из сторон.

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Россия в октябре может возобновить поставки газа в Украину после оплаты Киевом части долга

РФ надеется достичь на этой неделе договоренности с ЕС и Киевом о возобновлении поставок газа в Украину, которые могут начаться в октябре при условии оплаты Киевом части долга, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает Reuters.

"Если поставки в октябре начнутся с какой-то даты, они должны согласовать суточные объемы... Для нас принципиально, что до начала поставок должна быть погашена часть долга. Ни о каких новых поставках не может быть речи, если не будет части долга", - сказал Новак.

На прошлой неделе Евросоюз предложил промежуточное решение для газового кризиса, который после прекращения российских поставок топлива Киеву угрожает энергобезопасности Европы. Предложение ЕС гарантирует Украине поставку 5 миллиардов кубометров российского газа по цене $385 за 1.000 кубометров в течение шести месяцев.

Новак подтвердил во вторник, что Россия готова на предлагаемые условия, хотя некоторые разногласия остаются.

"Речь идет о том, что $1,9 миллиарда - это стоимость 5 миллиардов кубометров, которые они хотят купить как минимум и внести предоплату. На предоплату они согласны. Наша позиция такая - $2 миллиарда (должны быть) до начала поставок текущих и $1,1 миллиарда оставшихся до конца года по графикам", - отметил Новак.

С апреля Украина перестала платить "Газпрому", повысившему после прихода к власти в Киеве прозападного правительства цену более чем в полтора раза до $485 за 1.000 кубометров. Украина не признает начисленный Россией по этой цене долг свыше $5 миллиардов. В июне Газпром прекратил поставки топлива украинским потребителям, а затем обменялся с Киевом взаимными исками в Стокгольмском суде.

Новак сказал, что стороны по-прежнему расходятся в определении цены, которую Украина должна платить за поставленный газ.

"Они готовы заплатить часть долга - $3,1 миллиарда, но они рассчитали ее по своей цене, которую они себе придумали - по $268,5. То есть тот долг, который складывается, $5,3 миллиарда по фактически выставленным счетам, а они себе виртуально посчитали долг по цене $268,5. Они готовы это заплатить", - сказал Новак во вторник.

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Украина ввела таможенное декларирование грузов из оккупированного Крыма

Украина с 27 сентября, в соответствии с законом о свободной экономической зоне в Крыму, ввела таможенное декларирование грузов, поступающих на территорию полуострова и вывозимых с аннексированной территории на материковую часть Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Анатолий Макаренко.

«В связи с аннексией Крыма и с теми событиями, которые происходят на границе с Херсонской областью и Крымом, с 00:00 часов прошлой субботы (27 сентября – УНИАН) был введен режим закона, который принят Верховной Рады о свободной экономической зонй», - отметил Макаренко.

По его словам, украинская таможня теперь работает на границе с Крымом в режиме международного пункта пропуска.

«Украинская таможня работает на границе Херсонской и Крымской областей в режиме, который соответствует режиму функционирования международных пунктов пропуска. Таможенный контроль, оформление, перемещение транспортных средств, граждан, выполняется в соответствии с условиями перемещения граждан и товаров как в международных пунктах пропуска», - пояснил глава таможни.

По данным Макаренко, с 27 сентября 120 субъектов внешнеэкономической деятельности уже оформили соответствующие декларации.

«Если они перемещаются на территорию Крыма, то это экспортная декларация перемещения в режиме экспорта свободной экономической зоны. Если товары перемещаются с крымской территории, на них составляется декларация импорта на территорию Украины», - сказал Макаренко.

При этом глава таможни подчеркнул, что уже с 1 октября Россия также вводит декларирование товаров, ввозимых и вывозимых из аннексированного Крыма.

«Информирую вас, что с 1 октября РФ также вводит декларирование товаров, транспортных средств и других предметов при въезде и выезде из Крыма», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной фискальной службе неоднократно заявляли, что через крымскую границу идет неконтролируемый поток контрабандной продукции. Также Министерство финансов выражало обеспокоенность ростом потока товаров, которые поступают на территорию Украины из Крыма без уплаты налогов и сборов.

Закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе, вступил в силу в Украине с 27 сентября. Согласно закону, поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, попадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений.

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В Донецке обесточена шахта им. Засядько, горняки остались под землей

В Донецке в результате боевых действий обесточена шахта им. А.Ф. Засядько.

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

"На данный момент под землей находятся горняки", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что шахта им. А.Ф. Засядько - единственное предприятие в Донецке, которое ведет добычу угля.

Как сообщал УНИАН, в Донецке не смолкают звуки залпов из тяжелых орудий. В горсовете также сообщили о пострадавших в результате боевых действий мирных жителях.

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Рубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровня

Рубль завершил худший за 16 лет квартал обновлением абсолютных минимумов к доллару и бивалютной корзине после сообщений о возможных ограничениях движения капитала, краткосрочно подстегнувших и так нервный рынок в условиях локального дефицита валюты, конфликта на востоке Украины, санкций Запада, дешевой нефти и глобального спроса на американскую валюту.

Как сообщает Reuters, против доллара рубль потерял в третьем квартале более 16 процентов, из них 6,5 процента - в сентябре.

Во вторник, 30 сентября, курс доллара взлетел на отметку 39,89 рубля, что стало историческим пиком американской валюты на российских торгах.

Бивалютная корзина в это же время на короткое время зашла "за буйки" плавающего коридора ЦБ 35,40-44,40, сформировав абсолютный максимум на 44,47 рубля.

Это произошло после сообщения агентства Bloomberg о том, что ЦБР рассматривает возможность введения временных ограничений на движение капитала в случае усиления его оттока из страны. Об этом агентству сообщили два чиновника, знакомые с обсуждением. Опровержение Центробанка позволило разрядить ситуацию.

Евро торговался с вблизи отметки 49,95 рубля, теряя 9 копеек - здесь рублю позволили сохранить лицо мировые тенденции на ослабление единой европейской валюты, из-за чего его квартальные потери чуть менее 7 процентов.

Против рубля во вторник сработала и новость о том, что ЕС оставил в силе санкции против России, которую Запад обвиняет в поддержке сепаратистов на востоке Украины.

Введение западных санкций, в том числе ограничение доступа на рынки капитала ряду крупнейших банков и нефтяных компаний РФ, стало основной причиной ослабления рубля в третьем квартале.

Теперь корпорациям и банкам проблематично перекредитовываться на западных рынках, при том, что долговая нагрузка остается значительной. В частности, в сентябре брутто-объем выплат по кредитам и процентов составил $22 миллиарда, в следующие два месяца - чуть более $20 миллиардов, и в декабре - почти $35 миллиардов.

В сентябре дополнительное давление на рубль, по мнению участников рынка, оказал домашний арест главы АФК Система Владимира Евтушенкова, а геополитическим фактором нестабильности выступили ситуация на востоке Украины и оценка степени участия в конфликте России.

Против рубля играло и укрепление американской валюты на форексе - доллар взлетел до четырехлетнего максимума к корзине валют и двухлетнего максимума к евро во вторник на фоне разных ожиданий в отношении политики ФРС и ЕЦБ.

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Украина не получила от России приемлемого предложения по цене и условиям поставок газа

Украина в рамках трехсторонних газовых переговоров настаивает на изменении договора с Россией на транзит «голубого топлива» в страны ЕС, что обеспечит свободный доступ для НАК «Нафтогаз Украины» на европейские газовые рынки.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по результатам трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС в Берлине 26 сентября 2014 года.

«Приведение в соответствие с законодательством ЕС и Украины («Третий энергетический пакет») соглашения о транзите российского газа в страны ЕС. Это будет гарантировать как надежные поставки природного газа от ОАО «Газпром» европейским потребителям, так и устранение существующих дискриминационных ограничений в отношении оператора ГТС Украины, и, как следствие, обеспечение свободного доступа НАК «Нафтогаз Украины» к европейским газовым рынкам», - говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, украинская сторона видит решение несогласованных вопросов в «очищении» вопроса цены на природный газ от политической (некоммерческой) составляющей путем ее формирования исключительно на рыночных принципах на основе договоренностей между хозяйствующими субъектами и закрепления их в соответствующем хозяйственном договоре (путем внесения в существующий договор или заключения нового).

Также в сообщении министерства отмечается, что украинская сторона требует согласовать графики расчетов за природный газ, поставленный в прошлые периоды, а также условия расчетов, графиков и условий поставки газа в последующие периоды, в том числе условие «бери или плати».

«Во время переговоров, которые состоялись 26 сентября, украинская сторона не получила приемлемого предложения с российской стороны по этому пакету», - констатируют в Минэнергоугля.

«Сейчас специалистами НАК «Нафтогаз Украины» и Министерства энергетики и угольной промышленности прорабатываются протокольные предложения по результатам переговоров 26 сентября, поступившие от Европейской комиссии»,- добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 26 сентября предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Что касается временной цены на газ в 385 долл. за тыс. кубометров, то позиции украинской и российской сторон разошлись.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту от 2009 года между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают уже в течение последних четырех лет.

УНИАН