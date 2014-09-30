На Виннитчине стартует III фаза Проекта «Местное развитие, ориентированное на общину»

Партнерское соглашение о реализации в области III фазы совместного проекта ЕС/ПР ООН было подписано 30 сентября в областной государственной администрации.

«Мы достойно завершили вторую фазу Проекта, можем спокойно начинать третью», - подчеркнул председатель облгосадминистрации Анатолий Олийнык, обращаясь к участникам семинара «Самоорганизация общин для улучшения условий жизни граждан Украины».

Он, в частности, отметил, что в течение I и II фаз Проекта в Винницкой области реализовано микропроектов на сумму около 14,5 млн грн, привлечено инвестиций на сумму почти 6 млн грн, за счет софинансирования - вклад местных бюджетов на реализацию проектов составил более 7 млн грн, средства общины и население - 1,5 млн грн.

Во время третьей фазы Проект МРГ будет оказывать поддержку областным и местным органам власти по распространению лучших практик и опыта по совместному планированию, ориентированному на общины Винницкой области. Деятельность Проекта МРГ будет направлена на восстановление базовой социальной и коммунальной инфраструктуры в таких приоритетных сферах деятельности общин, как энергоэффективность, охрана здоровья, охрана окружающей среды, водоснабжение, развитие малого аграрного бизнеса.

Третья фаза Проекта МРГ, как сообщила специалист по развитию общин Проекта МРГ Елена Рудич, будет внедряться в Украине в течение 2014-2017 годов с общим бюджетом 23.8 млн евро, предоставленных Европейским Союзом (23 млн евро) и ПРООН (800,000 евро).

Для участия в Проекте МРГ III до конца октября будут избраны на конкурсной основе 8 районов Винницкой области, где в течение 4 лет будут реализовываться 32 микропроекты ( по 4 в каждом районе).

Не только инвестиции, которые поступили и еще поступят в область, имеют ценность, неоценимым является тот опыт, который приобретают общины Винницкой области, принимая участие в подобных проектах.