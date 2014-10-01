ТОП-10 (1 октября)

Баррозу объяснил Путину, что торговые барьеры для Украины противоречат договоренностям

Цены на нефть упали до годового минимума

Суд постановил взыскать с Курченко 135 млн гривень неустойки за стадион “Металлист”

Украина начала ежедневно информировать ЕС о транзите газа

Канада предоставила Украине кредит на 200 млн канадских долларов

Украина может собрать рекордный урожай зерна за годы независимости

Госбюджет за январь-сентябрь недополучил более 20 миллиардов

За манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банка

У Яценюка успокаивают, что веерных отключений света пока не будет

Россия сократила поставки газа в Словакию уже на 50%

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Баррозу объяснил Путину, что торговые барьеры для Украины противоречат договоренностям

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу ответил президенту России Владимиру Путину – новые торговые барьеры для Украины будут противоречить договоренностям об отсрочке временного применения зоны свободной торговли.

Он отметил, что Соглашение является двусторонним документом, и изменять его могут только соответствующие стороны.

О таком содержании письма, которое было направлено российскому президенту, сообщила в среду в Брюсселе представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен, передает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Хансен, в письме президент Баррозу напомнил Путину, что предложение отложить временное применение Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли было согласовано на трехсторонней встрече 12 сентября. „Президент напомнил, что со стороны ЕС мы проинформировали государства-члены, и получили согласование на необходимые законодательные шаги, которые вы видели в последние дни. Предложение отложить временное применение зоны свободной торговли связано с тем, как об этом президент напомнил в своем письме, чтобы продолжать применение преференциального режима между Россией и Украиной, как это также было согласовано во время трехсторонней встречи 12 сентября. В этом контексте президент выразил обеспокоенность относительно новых мер российского правительства, которые предлагают новые торговые барьеры между Россией и Украиной, потому что это будет, как высказался президент, противоречить договоренностям трехсторонней встречи”, - сказала она.

Хансен также отметила, что в письме президент Баррозу напомнил Путину, что ЕС готов продолжать работать с Россией над любыми негативными влияниями на российскую экономику, которые могут быть вследствие применения зоны свободной торговли. „Но также четким является то, что Соглашение об ассоциации – двустороннее соглашение, и изменения могут быть сделаны только привлеченными сторонами, как мы это объясняли раньше. Эти шаги – часть пути широкого мирного процесса в Украине, который уважает территориальную целостность и суверенитет Украины”, - подчеркнула представитель ЕК.

Хансен добавила, что Европейская комиссия продолжит вносить свой вклад в мирное разрешение ситуации в Украине. „Это письмо должно рассматриваться в этом духе. Президент выразил надежду, что этот план будет полностью выполнен, и может быть достигнут быстрый и решительный прогресс в трехсторонних переговорах”, - отметила она.

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Цены на нефть упали до годового минимума

Мировые цены на нефть падают в ходе торгов среды на фоне высоком уровне добычи нефти в Ливии, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 7.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снижалась на 2,33% — до 94,99 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI падала на 3,42% — до 91,44 доллара за баррель.

Государственная нефтяная корпорация Ливии National Oil Corp сообщила о том, что добыча нефти в Ливии 30 сентября не изменилась по сравнению с показателем 29 сентября и составила 900 тысяч баррелей в день.

Агентство Bloomberg отмечает, что лидером по добыче нефти среди стран ОПЕК в сентябре стала Ливия, увеличив показатель до рекордного уровня более чем за год.

Ранее в сентябре Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло о том, что увеличение экспорта нефти из Ливии и рост добычи нефти Соединенными Штатами негативно скажется на нефтяном рынке и затенит сохраняющиеся опасения о нарушении поставок нефти из Ирака.

"В будущем мы увидим дальнейшее снижение цен на нефть. Коренным образом мы находимся в ситуации с очень хорошей добычей", — приводит агентство Bloomberg слова менеджера Tyche Capital Advisors Тарика Захира. Захир отметил, что усиление курса доллара к мировым валютам лишь усиливает давление на цены на нефть.

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Суд постановил взыскать с Курченко 135 млн гривень неустойки за стадион “Металлист”

Харьковский апелляционный хозяйственный суд принял решение взыскать с ООО “Спортивный комплекс “Стадион “Металлист” (владелец — объявленный в розыск харьковский бизнесмен Сергей Курченко) неустойку в размере 134,9 млн грн по разорванному соглашению купли-продажи областного спортивного комплекса “Металлист”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 1 октября.

По иску заместителя прокурора Харьковской области в интересах Харьковского областного совета апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции от 26 августа 2014 года в части отказа во взыскании неустойки в размере 134,9 млн грн.

Во время судебного слушания представитель прокуратуры отметил, что решение суда первой инстанции было принято с нарушением норм материального права, поэтому подлежит отмене.

Прокурор отметила, что по действующему законодательству Харьковский облсовет имеет право на взыскание неустойки с ответчика.

Представитель Харьковского облсовета в полной мере поддержал позицию прокуратуры и выразил требование отменить решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании неустойки.

В свою очередь, представитель ответчика Марина Малина подчеркнула, что суд законно отказался взыскать неустойку, установив отсутствие вины ответчика в невыполнении соглашения купли-продажи.

Малина подчеркнула, что после заключения соглашения были приняты судебные решения, которые запрещали проводить проплаты за стадион “Металлист”. Она признала, что оплаченные после этих решений 30 млн грн за стадион “Металлист” были внесены в нарушение определения суда.

Однако это не подтверждает того, что ответчик может оплатить сумму неустойки, которая составляет 20% от стоимости объекта.

Заслушав мнения сторон, коллегия судей удовлетворила апелляцию прокуратуры, отменив решение хозяйственного суда в части отказа во взыскании неустойки и постановила взыскать с ответчика в интересах Харьковского облсовета 134,9 млн грн.

После судебного заседания в комментарии корреспонденту УНИАН Малина сказала, что по законодательству ответчик имеет право подать кассационную жалобу. Однако, по словам представителя ответчика, будет ли подаваться такая жалоба, будет решать руководство предприятия.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2013 года областной спортивный комплекс «Металлист» был продан за 674,5 млн грн, в том числе более 112,4 млн грн НДС. Купил стадион «Металлист» харьковский бизнесмен, владелец ФК «Металлист» Сергей Курченко.

3 апреля председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов обратился в прокуратуру из-за того, что покупатель стадиона не перечисляет средства за объект.

Хозяйственный суд Харьковской области 26 августа 2014 года расторг соглашение купли-продажи Областного спортивного комплекса «Металлист» структурой Курченко ООО «Спортивный комплекс «Стадион Металлист», однако не удовлетворил требование взыскать с ответчика 134,9 млн грн неустойки. После этого прокуратура подала апелляцию с требованием взыскания неустойки.

В то же время в середине августа 2014 года хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество ООО «Восточно-европейская энергетическая компания», которое принадлежит Курченко, а также наложил арест на акции ПАО ФК «Металлист», стадион клуба и футбольную базу в Харьковской области.

Справка УНИАН, Стадион «Металлист» на 40 тыс. зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 года. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции Александра Ярославского (президент группы DCH), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных тогда в реконструкцию стадиона инвестиций составляла 95,3 млн дол.

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Украина начала ежедневно информировать ЕС о транзите газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, начала ежедневную публикацию данных по транзиту природного газа в Европейский Cоюз на информационной платформе ассоциации операторов газотранспортных сетей Европы.

Как сообщила пресс-служба компании, таким образом, Украина первой из стран, не являющихся членами ЕС, присоединилась к системе ежедневного прозрачного отображения данных о состоянии транзита природного газа.

«Ежедневное информирование общественности и наших европейских партнеров о состоянии транзита газа через территорию Украины в страны ЕС является очередным шагом по выполнению Украиной требований второго и третьего энергопакетов, внедрению стандартизированных европейских процедур работы операторов ГТС, что позволит улучшить качество взаимодействия «Укртрансгаза» с операторами газотранспортных сетей других европейских стран», - говорится в сообщении оператора.

В компании также напомнили, что в октябре 2013 года «Укртрансгаз» получил статус участника-наблюдателя Европейской сети операторов газотранспортных систем. Кроме того, в «Укртрансгазе» подчеркнули, что с 28 августа текущего года информация об объеме природного газа в украинских подземных хранилищах газа ежедневно публикуется на информационной платформе ассоциации европейских операторов газохранилищ.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Европейская сеть операторов газотранспортных систем создана в декабре 2009 года с целью обеспечения прозрачности работы ГТС Европы. В ее состав входит более 30 операторов газотранспортных систем Европейского Союза.

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Канада предоставила Украине кредит на 200 млн канадских долларов

Украина 30 сентября получила кредит от Канады на сумму 200 млн канадских долларов (около 2,3 млрд грн), сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, средства привлечены на 5 лет по ставке 2,1% годовых.

Минфин напомнил, что заимствование осуществлено с целью финансирования государственного бюджета с соблюдением предельного объема долга на конец бюджетного периода.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября между Украиной и Канадой было достигнуто соглашение о предоставлении займа в 200 млн долл. для проведения реформ в экономическом и финансовом секторе Украины.

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Украина может собрать рекордный урожай зерна за годы независимости

Прогнозный показатель урожая 2014 года с учетом всех факторов, включая аннексию Крыма и военные действия на территории Донецкой и Луганской областей, составляет 64,421 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«На сегодня у нас убрана площадь 14,682 тыс. га. Это меньше (по сравнению с площадью в 2013 году - УНИАН), разница приходится на территорию оккупированного Крыма, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где сбор урожая невозможен, – сказал министр. - Расчет на текущий год по зерновым и зернобобовым культурам составляет 64,421 млн тонн».

Швайка также отметил, что прогнозный показатель урожая кукурузы составляет порядка 30 млн тонн.

При этом он не назвал прогнозный показатель экспорта зерновых, сославшись на необходимость подсчета нужд украинских мукомольных предприятий, а также формирования государственного резерва.

"Экспортировать будем только после того, как определим наши внутренние потребности", - сказал Швайка.

Ранее Минагропрод прогнозировал, что украинские аграрии в 2014 году смогут собрать приблизительно 60 млн тонн зерновых против рекордных 63 млн тонн, которые страна получила в прошлом году.

При этом Министерство экономического развития и торговли также прогнозирует урожай зерновых в стране в этом году на уровне около 60 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре оценило валовой сбор зерна в Украине в 2014 году на уровне 60,3 млн тонн.

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Госбюджет за январь-сентябрь недополучил более 20 миллиардов

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-сентябрь, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 301,3 млрд грн, что составляет 93,7% от планового показателя за этот период, и недополучение доходов составило 20,1 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета за январь-сентябрь выросли 20,2%, или на 50,6 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 262,7 млрд грн (95,9% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период).

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 11,1 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 11,5 млрд грн (при плане 237,9 млрд грн в бюджет поступило 226,4 млрд грн, или 95,2%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 7,3 млрд грн, таможенными органами не обеспечены поступления на сумму 4,2 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-сентябре 2014 года поступило 38,5 млрд грн (81,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период). Недопоступления в специальный фонд составили 9 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-сентябре возмещено 34,1 млрд грн НДС (91,8% плана).

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-август, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 266,5 млрд грн, что составляет 94,1% планового показателя за этот период, недополучение составило 16,8 млрд грн.

31 июля Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

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За манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банка

Национальный банк Украины по результатам проведенной проверки отстранил 4 банка от участия в валютном аукционе за манипуляции с валютой, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, в ходе мониторинга операций банков на межбанковском валютном рынке по состоянию на 30 сентября были выявлены факты осуществления отдельными банками манипуляций с валютой.

«Такие банки, а это 14 финучреждений, были предупреждены о возможном их отстранении от участия в валютном аукционе по продаже валюты по фиксированному курсу, объявленном Национальным банком Украины на 2 октября 2014 года. Как следствие, 4 банка были отстранены от участия в аукционе», - говорится в сообщении.

Напомним, аукционы НБУ проводятся для банков по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений. Ранее Нацбанк продавал валюту для удовлетворения потребностей клиентов по заявкам банков не ниже 500 тыс. долл., однако по итогам совещания с руководителями мелких и средних банков намерен снизить минимальный порог заявки до 100 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, НБУ в письме коммерческим банкам 29 сентября предупредил, что намерен применять к банкам жесткие меры воздействия за манипулирование на валютном рынке, включая отзыв генеральной лицензии на проведение валютных операций.

Руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл.

После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются на уровне около 12,95/13,40 грн/долл.

Нацбанк ежедневно размещает информацию об индикативном курсе гривни к иностранным валютам, чтобы банки могли использовать этот курс как ориентир для проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины.

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У Яценюка успокаивают, что веерных отключений света пока не будет

Кабинет министров Украины не ожидает веерных отключений электроэнергии в период отопительного сезона, заявил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«По состоянию на 1 октября и по информации министра энергетики и угольной промышленности Украины в веерных отключениях электроэнергии нет необходимости. Система работает в нормальном, достаточном режиме", - сказал Семерак.

В начале сентября Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальные – производят ТЭС путем сжигания газа и угля. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

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Россия сократила поставки газа в Словакию уже на 50%

Российская Федерация сегодня, 1 октября, сократила поставки газа в Словакию через Украину на 50%, вынудив национальную газовую компанию SPP покрыть возникший дефицит за счет покупок газа на европейском спотовом рынке.

Об этом сказано в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

"SPP сегодня зафиксировала 50-процентное снижение газовых поставок", - отметили в компании, которая в сентябре сообщала о ежесуточных недопоставках газа из России в пределах 10-23 процентов.

Также информированный источник сообщал агентству, что SPP констатирует разницу между реальными поставки газа в Словакию и объемом, который она хотела бы закупить у российского газового монополиста компании "Газпром", поставляющего стране до 98% необходимого ей топлива. Согласно принятой процедуре, каждая компания подает заявку на покупку топлива, но при этом окончательно объемы утверждает поставщик.

Словацкая компания сообщила, что в случае дальнейшего ограничения поставок российского газа, который идет в Словакию через Украину, она может начать прокачивать газ из Чехии и Австрии.

"В таком случае, так называемые реверсные поставки будут использоваться для национальных нужд, и технически они могут быть запущены в течение нескольких часов", - сказано в сообщении компании.

Пресс-секретарь SPP Петр Беднар сказал УНИАН, что не существует прямой взаимосвязи между осуществляемым через Словакию реверсом газа из ЕС в Украину и возможными поставками газа для внутренних нужд из соседних стран.

"Это только вопрос законтрактованных мощностей", - заявил он, заметив, что этими вопросами занимаются компании, которые поставляют газ.

Пресс-секретарь словацкой компании Eustream, которая управляет газотранспортной системой Словакии, Вахрам Хугурян сказал агентству, что возможная прокачка газа компанией SPP из Чехии и Австрии не приведет к автоматическому прекращению реверса газа в Украину.

В тоже время он отметил, что поставки могут быть ограничены по техническим условиям.

"Eustream будет поставлять газ во всех направлениях и выходах из системы согласно контрактам до тех пор, пока это технически будет возможно", - отметил он, отвечая на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Венгрия объявила о прекращении реверсных поставок газа в Украину, объяснив это решение необходимостью перенаправить газовые потоки на внутренний рынок в связи с возросшим спросом. Ранее в сентябре также Польша приостановила на два дня поставки газа из ЕС в Украину, назвав причиной такого решения сокращение поставок газа из России.

В начале сентября британская Financial Times написала, что российский "Газпром" намерен сократить поставки газа в Евросоюз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки "голубого топлива" в Украину, которой он в июне текущего года полностью перекрыл поставки газа.

Словакия обладает самыми большими возможностями по поставкам газа из Евросоюза в Украину: через ее систему ежесуточно можно прокачать 27 млн кубометров газа, в то время как через Венгрию почти 17 млн кубометров, а через Польшу - 5 млн кубометров газа.

УНИАН