Кабмин назвал виновного в затягивании конкурса на 3G-связь

Кабинет министров Украины считает Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), виновной в затягивании процедуры конкурса на получение лицензий на связь третьего поколения - 3G, сказал журналистам министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«В протоколе заседания Кабмина, на котором было одобрено постановление о начале процедуры конкурса, указано, что НКРСИ должно внести свои предложения в течение недели. Прошло уже две недели, а ничего нет. Правительство приняло решение и это очень важно, что правительство желает развития современных технологий", - сказал Семерак.

Ранее Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G.