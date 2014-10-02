Правительство России придумало, как «заманить» иностранных инвесторов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощенном порядке приема в российское гражданство отдельных групп иностранных предпринимателей и инвесторов. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина, передает ТАСС.

"В целях привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику упрощённый порядок приёма в российское гражданство распространяется на иностранных предпринимателей и инвесторов, занятых деятельностью, предусмотренной Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, за отдельными исключениями", - говорится в документе.

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Далее в постановлении приводится целый перечень видов экономической деятельности, на которые льготный режим не распространяется.

"В частности, исключение составляют виды деятельности, связанные с оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работой гостиниц и предприятий общественного питания, операциями с недвижимым имуществом, трудоустройством и подбором персонала, а также деятельности в области рекламы, права и бухгалтерского учёта", - подчеркивается в постановлении.

Эти исключения, говорится далее, обусловлены нынешней экономической ситуацией на российском рынке.

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