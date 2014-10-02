ТОП-10 (2 октября)

«Нафтогаз» погасил еврооблигации на $1,6 млрд

Инфляция в Украине составит почти 20% за год - ВБ

Россия использует газ для политических целей - глава правительства Словакии

Россия в сентябре сократила экспорт газа на 35%

Украина в сентябре импортировала из Европы почти 1 млрд кубов газа

Цены на нефть упали ниже $90 впервые за полтора года

Янукович и Ко растратили 220 млн гривень из бюджета на отдельную линию спецсвязи - СБУ

Россия в августе сократила транзит газа через Украину почти на 40%

Гривня к закрытию межбанка укрепилась до 13,35 за доллар

Яценюк: Украина глубоко обеспокоена подрывом Россией энергобезопасности Европы

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«Нафтогаз» погасил еврооблигации на $1,6 млрд

НАК «Нафтогаз Украины» погасил еврооблигации на сумму 1,6 млрд долл., а также проценты в объеме 75,8 млн долл., сообщила пресс-служба компании.

«Нафтогаз Украины» подтверждает полную выплату по еврооблигациям на сумму 1,595 млрд долл. и погашение процентов 75,76 млн долл.», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, платеж был отправлен 1 октября на клиринговые системы Euroclear и Clearstream. Сроки уплаты находятся в пределах, установленных условиями выпуска еврооблигаций.

Кроме того, «Нафтогаз» подтвердил свое намерение продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

Как сообщал УНИАН, в сентябре «Нафтогаз» зарезервировал 1,6 млрд евро для выплаты обязательств по пятилетним евробондам, выпущенным и размещенным в 2009 году.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. В 2004 году «Нафтогаз» выпустил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года. Из-за финансовых сложностей было принято решение о реструктуризации задолженности НАК, и 19 октября 2009 года в Лондоне состоялось собрание держателей этих еврооблигаций, в ходе которого держатели ценных бумаг согласились обменять их на новые бумаги, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, со сроком погашения в сентябре 2014 года, по ставке 9,5% и выпущенные под суверенные гарантии.

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Инфляция в Украине составит почти 20% за год - ВБ

Всемирный банк в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падение ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан на презентации нового Экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

«Мы прогнозируем, что ВВП Украины упадет на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году», - сказал Чимяо Фан.

Также Всемирный банк ожидает ускорения инфляции в Украине до 19% в 2014 и до 10% в 2015 году, сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

«Мы прогнозируем ускорение инфляции уже в этом году. Показатель инфляции на конец этого года составит 19%. В следующем рост тоже будет значительным, и на конец года инфляция составит около 10%», - сказала она.

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Россия использует газ для политических целей - глава правительства Словакии

Один из крупнейших поставщиков газа в Европейский Союз - Российская Федерация использует "голубое топливо" для достижения своих политических целей, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, комментируя сокращение газовых поставок в страну.

"Я использовал это высказывание ранее и воспользуюсь им еще раз: газ стал инструментом в политической борьбе", - сказал премьер, которого цитирует агентство Reuters.

Фицо сообщил, что россияне объяснили вчерашнее сокращение поставок газа в Словакию до 50% от того, что заказывала национальная газовая компания SPP, "техническими проблемами", вызванными необходимостью наполнить газовые хранилища для прохождения зимнего периода.

Он отметил, что правительство соберет заседание кризисного штаба из-за возникшей ситуации, но также заверил, что Словакия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа из ЕС в Украину.

По данным оператора словацкой газотранспортной системы Eustream, которыми располагает УНИАН, вчера в Словакию через Большие Капушаны на границе с Украиной поставлено около 48 млн кубометров газа - примерно столько же, как и днем ранее при ежесуточных поставках в сентябре на уровне от около 46 до 63 млн кубометров.

В то же время по сравнению с 1 октябрем прошлого года поставки снизились в 3,5 раза. В октябре 2013 года ежесуточно через Украину, которая является главным маршрутом поставки российского газа в Словакию, поставлялось от 124 до 187 млн кубометров. В сентябре прошлого года поставки были еще больше и составляли от 160 до 210 млн кубометров газа.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк сказал УНИАН, что такая большая разница в объемах поставок газа в Словакию в годовом выражении может быть вызвана большими запасами топлива, накопленными за счет теплой зимы, и, возможно, более активной закачкой топлива в хранилища в предыдущие месяцы из-за очередного газового конфликта Украины и России.

Как сообщал УНИАН, вчера компания SPP заявила, что из-за сокращения поставок российского газа, который поставляется в страну через Украину, компания была вынуждена закупать недостающего топливо на европейском спотовом рынке, и не исключила возможности того, что может начать прокачивать газ в страну из Чехии и Австрии. Это теоретически может поставить под угрозу реверс газа из ЕС в Украину из-за ограниченных возможностей существующих газопроводов.

На прошлой неделе Венгрия объявила о прекращении поставок газа в Украину, объяснив это решение необходимостью перенаправить газ на внутренний рынок, и сразу после этого объявила о согласии "Газпрома" увеличить поставки этого топлива в страну.

Ранее в этом месяце Польша также прекращала на 2 дня поставки газа в Украину из-за сокращения газовых поставок из РФ, а в начале сентября британская Financial Times писала о планах "Газпрома" сократить поставки газа в Евросоюз для того, чтобы заблокировать его реверс в Украину.

Словакия, которая получает из РФ до 98% необходимого ей газа, обладает самыми большими возможностями по реверсу этого топлива в Украину: 27 млн кубометров в сутки. Через Венгрию и Польшу можно прокачивать до 17 и 5 млн кубометров соответственно.

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Россия в сентябре сократила экспорт газа на 35%

Экспорт газа из России в сентябре сократился на 35% до 11,571 млрд кубометров, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, сообщает Прайм.

В том числе поставки газа в ближнее зарубежье сократились с 5,6 млрд кубометров до 1,832 млрд кубометров.

Экспорт газа в дальнее зарубежье также снизился - с 11,1 млрд кубометров до 8,691 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы появились сообщения от газовых компаний Польши, Словакии, Германии, Австрии и Румынии о том, что "Газпром" начал поставлять меньше газа, чем компании у него заказывают.

В сентябре британская Financial Times написала, что "Газпром" решил ограничить поставки газа Евросоюзу для того, чтобы заблокировать реверсные поставки топлива Украине, которой он с июня прекратил поставлять газ и которая за счет поставок из ЕС хочет покрыть часть газового дефицита.

Самыми большими возможностями по поставке газа из ЕС для Украины обладает Словакия, которая начала реверс с начала этого месяца.

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Украина в сентябре импортировала из Европы почти 1 млрд кубов газа

Украина в сентябре 2014 года импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа, всего за 9 месяцев текущего года Украина импортировала из Европы 2,2 млрд куб. м газа.

Об этом сообщила пресс-служба оператора отечественной газотранспортной системы – компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, весь объем импортированного из Европы «голубого топлива» в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).

В «Уктрансгазе» также отметили, что объем импортированного из Европы топлива в январе-сентябре 2014 года на 31,8% (или 700 млн куб. м) превысил соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Венгрия объявила о прекращении реверсных поставок газа в Украину, объяснив это решение необходимостью перенаправить газовые потоки на внутренний рынок в связи с возросшим спросом. Ранее в сентябре также Польша приостановила на два дня поставки газа из ЕС в Украину, назвав причиной такого решения сокращение поставок газа из России.

В начале сентября британская Financial Times написала, что российский "Газпром" намерен сократить поставки газа в Евросоюз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки в Украину, которой он в июне текущего года полностью перекрыл поставки газа. 1 октября словацкая национальная газовая компания SPP сообщила, что РФ сократила поставки газа в Словакию через Украину на 50%.

Справка УНИАН. Словакия обладает самыми большими возможностями по поставкам газа из Евросоюза в Украину: через ее систему ежесуточно можно прокачать 27 млн кубометров газа, в то время как через Венгрию почти 17 млн кубометров, а через Польшу - 5 млн кубометров газа.

В 2013 году Украина импортировала из Европы порядка 2 млрд куб. м природного газа.

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Цены на нефть упали ниже $90 впервые за полтора года

Фьючерсы на сырую нефть впервые с апреля 2013 года упали ниже 90 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют котировки фьючерсов на сырую нефть на бирже NYMEX, пишет "Экономическая правда".

По словам аналитиков, наибольшее снижение демонстрирует техасская нефть, стоимость которой опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil опускалась до своего минимума за последние два года на 0,5% — до 94,21 доллара за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижалась на 0,3% — до 90,89 долларов за баррель.

С начала года существенно "просела" также цена на нефть марки Urals (смесь нефти из всех месторождений России) – на 15% - до 92,3 доллара за баррель (по итогам торгов на 1 октября).

Среди основных причин падения котировок называют две. Первая - бомбардировки в Сирии не дали должного результата и террористы по-прежнему контролируют часть нефтяных активов и, вероятно, продолжают демпинг.

Второй причиной снижения является сильное укрепление доллара США к мировым валютам, которое происходит на фоне сокращения программы количественного смягчения.

"Сегодня факторов для роста котировок нет. Вероятно, цены на нефть будут умеренно снижаться. С точки зрения технического анализа, следующая цель по нефти Brent находится в районе 90 долларов за баррель, нефть марки WTI может подешеветь до 87,5 доллара за баррель", - отмечают аналитики компании "Альпари".

Трейдеры, опрошенные агентством "Рейтер", указывают также на то, что Саудовская Аравия, вероятно, собирается развязать "войну цен" со своими конкурентами.

"Снижение цен на нефть Саудовской Аравии является признаком того, что она больше не будет сокращать производство и, скорее всего, готовится к борьбе за рынок", — комментирует аналитик Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф.

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Янукович и Ко растратили 220 млн гривень из бюджета на отдельную линию спецсвязи - СБУ

По материалам СБУ Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах бывшими высшими руководителями государства, экс-чиновниками Кабинета министров Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, ООО «ЕСУ» и ПАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что в 2010-2013 гг. экс-президентом Виктором Януковичем по преступному сговору с другими лицами - тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым, министром финансов Юрием Колобовым, первым заместителем министра финансов Анатолием Мярковским, главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Геннадием Резниковым, членом наблюдательного совета "Укртелекома" - директором ООО «ЕСУ» Ильей Солодовским, было спланировано преступление и противоправным путем внесены изменения в государственный бюджет, в результате чего незаконно профинансировано строительство выделенной телекоммуникационной сети специальной связи, что обошлось государству в 220 млн грн, говорится в сообщении.

Согласно условиям договора купли-продажи пакета акций ОАО «Укртелеком», указанные работы должны были осуществляться исключительно за счет покупателя - ООО «ЕСУ».

30 сентября всем указанным лицам Генеральной прокуратурой Украины объявлены подозрения о совершении преступления, говорится в сообщении. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виталий Ярема 30 сентября заявил, что Януковичу, Азарову и Колобову будет объявлено о подозрении в создании за средства государственного бюджета отдельной сети спецсвязи.

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Россия в августе сократила транзит газа через Украину почти на 40%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-августе 2014 года сократился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 46,319 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в августе 2014 года транзит природного газа сократился по сравнению с августом 2013 года на 37,9% - до 4,539 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

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Гривня к закрытию межбанка укрепилась до 13,35 за доллар

В четверг, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 12,95/13,35 против 12,96/13,37 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,4244/16,9304 против 16,3600/16,8916 на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3269/0,3374 против 0,3271/0,3374 на 12:00.

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Яценюк: Украина глубоко обеспокоена подрывом Россией энергобезопасности Европы

Временное решение, которое может быть достигнуто в рамках переговоров по поставкам газа в формате Украина-ЕС-Россия, должно базироваться на общей позиции, которую вырабатывают Украина и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе подписания договора о трансграничном сотрудничестве между Украиной и Румынией в Киеве.

«Мы имеем два варианта временного урегулирования газовой проблемы, которая возникла по вине Российской Федерации. Наша страна обратилась в Стокгольмский арбитражный суд с основным иском и с дополнительным иском. В соответствии с дополнительным иском, Стокгольмский арбитраж может вынести временное решение. Второй вариант - подписание временного соглашения до окончательного решения вопроса арбитражным судом - на основании общей позиции Украины и Европейского Союза», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что Украина глубоко обеспокоена подрывом энергетической безопасности Европы и Украины со стороны российской компании «Газпром». «Вместе в нашем общем единстве мы имеем все возможности для решения экономических, политических и энергетических вопросов», - сказал Яценюк.

Раньше Яценюк отмечал, что Украина ожидает промежуточного решения по газовому вопросу как в формате трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом, так и в рамках рассмотрения иска НАК «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» в Арбитражном суде Стокгольма.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что делегации Украины и Еврокомиссии намерены провести двустороннюю встречу по газовым вопросам в Брюсселе 2 октября. Украина, по словам Продана, готовит свою позицию поз определению объема платежей за газ и способу их осуществления в рамках проведения газовых переговоров с участием Европейского Союза и Российской Федерации.

УНИАН