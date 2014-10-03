ТОП-10 (3 октября)

Нацбанк продал на валютном аукционе $200 млн по 12,90 грн

Еще один банк могут ликвидировать из-за сомнительных финансовых операций

Украина надеется договориться с Россией о газе через неделю-две

Менеджера «Газпрома» уволили после слов об отсрочке поставок газа в Китай

Гривня на межбанке укрепилась до 13,15 за доллар

Украина с 1 октября получает норвежский газ через газопроводы Словакии

Поставки газа в Украину через Словакию с начала октября снизились на 10%

Нацбанк вслед за валютой ограничил продажу банковских металлов

«Газпром» хочет оплачивать транзит газа через Украину долгом «Нафтогаза» - СМИ

Shell из-за санкций приостановила сотрудничество с "Газпром нефтью"

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Нацбанк продал на валютном аукционе $200 млн по 12,90 грн

В четверг, 2 октября, Национальный банк Украины провел очередной валютный аукцион.

Как сообщает официальный сайт НБУ, регулятор продал на аукционе 200 млн долл. США для поддержки банков и удовлетворения потребностей клиентов банков. Курс отсечения составил 12,90 грн за доллар США.

Согласно обнародованной информации, службами финансового мониторинга и валютного контроля Нацбанка был отклонен ряд заявок. При этом общий объем заявок, принятых к аукциону, составил 221,6 млн долл.

Как сообщает регулятор, НБУ принял решение о первоочередном 100-процентном удовлетворении заявок, поданных для поддержки банков, в объеме 60,3 млн долл. Остальные 139,7 млн долл. были использованы для удовлетворения потребностей клиентов банков.

"Национальный банк Украины обращает особое внимание на осуществление пристального контроля его профильными подразделениями за целевым использованием иностранной валюты, купленной у Национального банка Украины участниками аукциона. Напоминаем, что приобретенная на аукционе иностранная валюта должна быть использована по целевому назначению в течение 5 дней, а остальная - продана Национальному банку Украины", - подчеркивает регулятор.

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Еще один банк могут ликвидировать из-за сомнительных финансовых операций

Национальный банк Украины отнес «Прайм-Банк» к категории неплатежеспособных в связи с нарушениями в работе банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, в течение 2013-2014 годов к банку пять раз применялись меры воздействия, однако он не принимал достаточных мер по снижению рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем.

«По результатам проведенной регулятором в сентябре внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах», - говорится в сообщении НБУ.

«Прайм-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет существенной долей акций свыше 10%. СМИ ассоциируют банк с супругой народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.

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Украина надеется договориться с Россией о газе через неделю-две

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан надеется, что в ближайшее время Стокгольмский арбитраж примет промежуточное решение по украинскому газовому делу. Кроме того, в ближайшее время также может быть найден компромисс, который позволит решить спорные газовые вопросы в ходе трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

Об этом Продан сказал журналистам в пятницу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Министр напомнил, что для решения спорных газовых вопросов между Украиной и Россией идут два параллельных процесса - идет "арбитражный процесс в Стокгольме и идут переговоры, которые мы ведем вместе с Еврокомиссией".

"Соответствующие документы мы уже подали в Стокгольмский арбитраж для того, чтобы арбитраж в той ситуации, которая есть на сегодняшний день, принял так называемое обеспечительное постановление - промежуточное решение. И эти процессы на сегодняшний день будут идти параллельно. Процессы в арбитражном суде могут завершиться в очень короткие сроки принятием Стокгольмским арбитражем промежуточного решения. Что будет раньше - я сказать не могу", - сказал он.

Говоря о возможных сроках, Продан допустил, что решение может быть принято арбитражным судом через две недели, четыре недели", а компромиссного решения "мы можем достичь с российской стороной на следующей или через одну неделю". "Но сказать, какой процесс наступит скорее, я не могу", - отметил он.

Украинский министр вновь подчеркнул существование разногласий между сторонами, "даже есть разногласия, кто подписывает этот протокол". "На сегодняшний день трудно было согласовать все предложения, которые поступили от сторон. Также нет согласованных позиций относительно механизма формирования цены и аванса за газ. Но мы можем двигаться вперед. Комиссия должна к вторнику получить предложения от украинской и российской сторон относительно того, какие пункты могут быть приемлемы для украинской стороны от российской, а затем попробует нас собрать. Когда и где - неизвестно", - сказал Продан.

Вместе с тем министр назвал "непринципиальным" вопрос, о чем именно должна идти речь - о промежуточном контракте с промежуточной ценой или об изменении контракта.

"Сегодня это не принципиально. Должен быть промежуточный документ, а это могут быть изменения к существующему контракту или новый контракт, в котором будут соответствующим образом прописаны те согласованные компромиссные пункты, о которых мы договоримся вместе с Европейской комиссией", - отметил он.

При этом Продан заверил, что процесс пересмотра транзитного контракта состоится обязательно, "потому что тот, что мы имеем, не отвечает европейскому законодательству".

В этой связи министр сообщил, что украинская сторона предлагает создать экспертную группу из представителей ЕК, «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». «Эта группа сделает выводы относительно транзитного контракта «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» и относительно соответствующих контрактов, которые имеют структуры «Газпрома» с европейскими газотранспортными операторами. Но уже и сейчас можно сказать однозначно, что настоящие контракты не отвечают европейскому законодательству, Третьему энергетическому пакету. Поэтому есть два пути - или есть договоренность между тремя сторонами и настоящие контракты изменяются и приводятся в соответствие с европейским законодательством, и второй путь, который также отвечает европейским процедурам, - это судебный путь, когда соответствующим решением регулятор принимает решение относительно того, чтобы изменить настоящие контракты. И об этом сегодня четко сказала ЕК", - рассказал Продан.

Поэтому министр убежден, что «это позволит нам полностью обеспечить Украину реверсными поставками газа, которые полностью покроют потребности Украины в импортном газе». «Это и поставки газа из Словакии, где есть свободные мощности, которые на сегодняшний день заблокированы, по существу, «Газпромом", - напомнил он.

Продан также сообщил, что необходимые объемы газа нужно закачать в подземные хранилища в октябре-ноябре. Кроме того, он выразил сомнение в том, что Украине необходимо 5 млрд кубометров газа. "До пяти (млрд куб. м газа – УНИАН), хотя и этот вопрос на сегодня является дискуссионным. Но величина, которая нам оптимально необходима, - это около трех (млрд куб. м газа – УНИАН)", - считает министр.

Продан выразил готовность встречаться с российской стороной "хоть завтра, но наши требования таковы, что все должно осуществляться в соответствии с европейским законодательством".

Как сообщал УНИАН, 2 октября в ходе встречи с инвесторами премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина ожидает промежуточного решения по газовому вопросу как в формате трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом, так и в рамках рассмотрения иска НАК «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» в Арбитражном суде Стокгольма.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 дол. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

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Менеджера «Газпрома» уволили после слов об отсрочке поставок газа в Китай

Заместитель начальника Чаяндинского управления компании "Газпром добыча Ноябрьск" Виктор Селин, который накануне сообщил о сдвиге начала поставок газа в Китай по "Силе Сибири ", уволен, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, Селина уволили за разглашение служебной тайны.

Источник, близкий к "Газпрому", подтвердил Forbes его увольнение, но сообщил, что причина была другой.

"Только за одно некорректное заявление у нас не увольняют, ошибиться может каждый", — сказал он. По словам собеседника, раньше у Селина уже были проблемы, не связанные с этим инцидентом.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов лишь подтвердил Forbes информацию об увольнении топ-менеджера "дочки" холдинга, не комментируя причины отставки.

Напомним, 30 сентября появилось сообщение о том, что "Газпром" перенес начало поставок газа с Чаяндинского месторождения по "Силе Сибири" на 2020 год. "Раньше транспортировка планировалась на 2018 год. Теперь в 2018 году намечены лишь заполнение трубопровода и пуско-наладочные работы. Транспортировка газа запланирована уже на 2020 год", — заявлял Селин.

В тот же день пресс-служба "Газпрома" заявила, что информация о переносе поставок была "искажена". "Сегодня в ходе неформального общения с журналистами мой сотрудник Виктор Селин был неправильно понят, в результате чего в прессе были искажены сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" в Китай", — сказал гендиректора "Газпром добыча Ноябрьск" Константин Степовой.

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Гривня на межбанке укрепилась до 13,15 за доллар

В пятницу, 3 октября, котировки гривни к доллару США на закрытии межбанковского валютного рынка Украины повысились до 12,95/13,15 грн/долл. против 12,96/13,18 грн/долл. к середине торгов, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к евро составили 16,22/16,47 грн/евро против 16,38/16,64 грн/евро к середине торгов.

Котировки гривни к рублю составили 0,32/0,33 грнрубль против 0,32/0,33 грн/рубль к середине торгов.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 октября, гривня к закрытию межбанка укрепилась до 12,95/13,35 за доллар.

Сегодня, 3 октября, гривня открыла межбанк котировками 12,95/13,30 грн/долл.

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Украина с 1 октября получает норвежский газ через газопроводы Словакии

Украина подписала договор с норвежской нефтегазодобывающей компанией Statoil на поставки природного газа, и с 1 октября начала получать его через газопроводы Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что подписанное соглашение между «Нафтогазом» и Statoil расширяет количество поставщиков газа в Украину, а также открывает новый рынок для Statoil.

Как сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, слова которого приводятся в сообщении, Украина стремится к интеграции в энергетический рынок Европейского Союза, а совместная работа со Statoil повысит энергетическую ликвидность и стабильность на рынке ЕС.

«Соглашение знаменует собой значительный прорыв для «Нафтогаза». Многочисленные интерконнекторы газа, которые были построены в течение последних нескольких лет в Европе, позволят существенно улучшить энергетическую безопасность, как для ЕС, так для и Украины», - сказал Коболев.

Кроме того главный советник председателя правления компании Юрий Витренко добавил, что эта сделка является революционной для «Нафтогаза».

«За очень короткий промежуток времени нам удалось понять и использовать стандартные европейские практики по торговле газом, включая контракты EFET (Европейская федерация энергетических трейдеров – УНИАН), и включить эти нормы в рамки украинского законодательства», - цитирует пресс-служба Витренко.

Он отметил, что это доказывает приверженность «Нафтогаза» к реформам и способность действовать согласно нормам ЕС.

Сотрудник пресс-службы одной из крупнейших в мире энергетических компаний Statoil Мортен Ик сообщил УНИАН, что подписанный с "Нафтогазом" контракт на поставку газа является краткосрочным и предусматривает "сравнительно небольшие поставки".

Он не уточнил, сколько именно газа может быть поставлено в рамках этого контракта, отметив, что Statoil заинтересована в новых покупателях.

"Мы постоянно ищет новые коммерческие возможности, и этот договор является результатом таких действий", - отметил представитель компании.

Эксперт по энергетическим вопросам польского Института Собеского Томаш Хмаль очень позитивно оценил новость о договоре норвежского энергетического гиганта с "Нафтогазом", заметив, что этот документ на практике подтверждает возможность уменьшения зависимости потребителей в Европе от российского "Газпрома".

"Это очень хорошая новость для европейского газового рынка. Она означает, что действительно можно диверсифицировать газовые поставки, несмотря на то, что говорят в Кремле", - сказала он агентству.

По оценкам эксперта, норвежская компания может поставлять в Украину более 10 млрд кубометров газа, поскольку имеет значительные запасы этого топлива из-за меньших, чем ранее ожидалось, продаж в Европе.

Хмаль сказал, что цена, по которой "Нафтогаз" будет покупать этот газ, скорее всего, будет находиться в пределах от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров – более-менее среднеевропейские цены на "голубое топливо" на данный момент.

Он напомнил, что "Газпром" предлагает Украине покупать топливо по 385 долл. за тысячу кубометров, отметив, что российская компания устанавливает ее абсолютно не на базе рыночных методов.

Первой компанией, которая начала поставлять газ Украине из Евросоюза стала немецкая RWE Supply&Trading, c которой украинский "Нафтогаз" подписал контракт о поставках до 10 млрд кубометров газа в год еще в конце 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

В таких условиях Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

Украина в сентябре импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа. Весь объем импортированного топлива в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Statoil ASA - норвежская государственная нефтяная компания. Основана в 1972 году по решению норвежского парламента (стортинга) как частная государственная компания.

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Поставки газа в Украину через Словакию с начала октября снизились на 10%

Поставки газа в Украину через словацкую газотранспортную систему за первые два дня октября снизились примерно на 10% после того, как в конце сентября достигли максимальных ежесуточных значений прошлого месяца, в котором началась прокачка газа по этому маршруту.

Об этом свидетельствуют предварительные данные управляющей словацкой газотранспортной системой компании Eustream, которыми располагает УНИАН.

1 октября, когда словацкая национальная газовая компания сообщила о том, что "Газпром" поставил ей на 50% меньше газа, чем она заказывала, поставки газа в Украину составили 23,7 млн кубометров по сравнению с 26,9 млн кубометров днем ранее. Снижение поставок газа составило около 12%.

2 октября через Словакию в Украину было прокачано 24,8 млн кубометров газа, или на 8% меньше, чем в последний день сентября.

Заявка на поставки по этому маршруту на сегодняшний день составляет 24,8 млн кубометров газа.

В сентябре среднесуточные поставки газа в Украину составляли около 26 млн кубометров, а в конце месяца они достигли около 26,9 млн кубометров при максимальных объемах, которые можно прокачать технически, в 27 млн кубометров. Меньше всего - около 22 млн кубометров - прокачивалось в начале прошлого месяца.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что Словакия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Украину, и отметил, что Россия использует газ как инструмент политического давления.

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Нацбанк вслед за валютой ограничил продажу банковских металлов

Национальный банк Украины (НБУ) дополнил свое постановление об ограничении покупки валюты тремя тысячами гривен, распространив его и на банковские металлы, сообщает ZN.UA.

Соответствующие изменения вступают в силу с 4 октября.

Таким образом, операции по продаже наличной иностранной валюты или банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения.

Кроме того, НБУ ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов уровнем 15 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу) в сутки: до сих пор это ограничение также касалось только наличной инвалюты.

Как сообщалось, постановлением от 22 сентября 2014 года № 591 Национальный банк Украины ограничил продажу валюты в одни руки суммой 3 тысячи гривень в сутки.

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«Газпром» хочет оплачивать транзит газа через Украину долгом «Нафтогаза» - СМИ

«Газпром» предлагает внести изменения в российское законодательство, чтобы получить возможность оплачивать транзит газа через Украину за счет долга «Нафтогаза» за газ, пишут «Ведомости». Для этого необходимо внести поправки в закон о валютном контроле и валютном регулировании.

С просьбой разрешить взаимозачет требований по оплате транзита и газа «Газпром» обратился в письме к президенту Владимиру Путину 20 августа, после чего президент поручил правительству проработать этот вопрос. Источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», подтвердил, что такое обращение было. Представитель концерна отказался от комментариев.

«Согласие “Нафтогаза” для осуществления взаимозачета и не нужно», — утверждает источник. С другой стороны, если трехсторонние переговоры завершатся успешно, то возможность взаимозачета позволит «Нафтогазу» частично уменьшать долг в счет транзитных платежей, говорит он. Но если переговоры ни к чему ни приведут, а от взаимозачета Украина откажется, возможность оплаты транзита живыми деньгами будет рассматриваться «в зависимости от ситуации».

В то же время, даже если «Газпром» перейдет на взаимозачет уже сейчас и перестанет платить за транзит, а начнет уменьшать долг на его стоимость, «обострения ситуации не произойдет», — уверяет собеседник.

«Газпром» 13 августа в своей отчетности сообщал, что из-за большого долга Украины с ней могут «появиться неденежные формы расчетов за газ», но суть не раскрывалась. Сейчас долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» составляет $5,3 млрд. Украина отказывается платить, не соглашаясь с ценой газа.

В мае-июне в рамках трехсторонних переговоров между Россией, Еврокомиссией (ЕК) и Украиной стороны пытались договориться о новой цене и о графике погашения долга, но переговоры провалились. «Газпром» в середине июня остановил поставки газа в Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж: первый — о взыскании долга, второй — о пересмотре цены газа.

26 сентября трехсторонние переговоры возобновились, стороны пытаются договориться о временной цене газа для Украины на период судебных разбирательств в Стокгольме. Но «возможность взаимозачета между “Газпромом” и “Нафтогазом” на трехсторонних переговорах не обсуждалась», — говорит источник «Ведомостей» в российской делегации. Представитель ЕК это не комментирует. Он лишь сообщил, что дата и место для новых трехсторонних переговоров сейчас обсуждается. ЕК по итогам переговоров 26 сентября отправила проекты соглашения в Москву и Киев. Отзывы обеих сторон комиссия получила в четверг, но их содержание не раскрывается, сказал представитель ЕК.

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Shell из-за санкций приостановила сотрудничество с "Газпром нефтью"

Англо-голландская Shell приостановила сотрудничество с российской нефтяной компанией "Газпром нефть" в рамках совместного предприятия "Ханты-Мансийский нефтяной союз" (ХМНС); изучает возможность продолжения работы в рамках СП Salym Petroleum Development по сланцевым проектам, сообщил журналистам гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, передает РИА Новости.

"Газпром нефть" среди прочих попала под секторальные санкции Запада. В частности, ЕС запретил поставки оборудования и оказание услуг на месторождениях сланцевой нефти в России.

"В рамках этого союза (ХМНС — прим.) они свою работу остановили, но мы продолжаем работать в ХМНС самостоятельно, никаких проблем мы там не видим", — сказал Дюков. По его словам, в рамках данного СП никакой критичной ситуации не возникло.

СП "Газпром нефти" и Shell — ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" — было создано в 2013 году. Компания занимается новыми проектами по разведке и разработке запасов сланцевой нефти на территории ХМАО-Югры. В 2014 году предприятие получило право на геологическое изучение участков Юильский-4, Юильский-5 и Южно-Лунгорский-1.

Комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества с Shell по сланцевым проектам в рамках Salym Petroleum Development, Дюков сказал: "В рамках SPD они сейчас изучают возможность продолжить работы и согласовывают возможность работы с соответствующими регуляторами, которые у них принимают решение".

"Газпром нефть" и Shell владеют Salym Petroleum Development на паритетной основе. Компания с 2003 года осваивает Салымскую группу нефтяных месторождений (суммарные извлекаемые запасы — 140 миллионов тонн) в ХМАО-Югре. Группа включает Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения. Добыча SPD в 2013 году составила около 7 миллионов тонн нефти.

УНИАН