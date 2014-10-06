Фармацевты просят Кабмин разобраться в «темных» схемах на фармрынке

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Об этом говорится в письме общественной организации направленному премьер-министру Арсению Яценюку.

Читайте такжеОтстранение от должности министра здравоохранения Мусия не решит проблему с госзакупками лекарств«По инициативе Олега Мусия и Михаила Пасечника Гослекслужбой были разработаны очередные изменения в законодательство относительно монополизации фармацевтического рынка крупными аптечными сетями и схемы дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей», - говорится в обращении.

В частности, специалисты указывают на то, что кадровые манипуляции в Гослекслужбе Украины привели к тому, что орган государственного надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных условий в сфере обращения лекарственных средств и контроля качества лекарств возглавили представители крупного бизнеса. При этом назначения этих людей происходили без обсуждений и согласования с общественностью.

Так, с подачи Олега Мусия главой Гослекслужбы стал председатель ВОО «АПАУ» и владелец аптечной сети «ФАЛБИ» Михаил Пасечник, а его первым заместителем назначили директора Ассоциации «Производители лекарств Украины» Елену Алексееву.

В частности, напомним, что действия последней на защиту интересов производителей кодеиносодержащих препаратов привели к ряду громких скандалов.

Деятельность Гослекслужбы была подчинена заместителю министра здравоохранения Наталье Лисневской, которая не имеет ни медицинского, ни фармацевтического специального образования, а также является примером дестабилизации фармацевтической отрасли со стороны экс-министра здравоохранения.

Поэтому, несмотря на опасную ситуацию на фармацевтическом рынке, специалисты просят Правительство углубить контроль за деятельностью Министерства здравоохранения и Гослекслужбы Украины. А именно, разобраться в сложной ситуации в этом ведомстве и принять решение относительно дальнейшего пребывания на своих должностях руководящего состава Государственной службы Украины по лекарственным средствам - выдвиженцев Олега Мусия и производителя «аптечного наркотика» - кодеиносодержащего препарата - ОДО «ИНТЕРХИМ».