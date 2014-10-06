ТОП-10 (6 октября)

Нацбанк прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 8,3%

Нацбанк ожидает укрепления гривни до 11,70 за доллар после стабилизации на Донбассе

Гонтарева летит в Вашингтон на переговоры с МВФ и Всемирным банком

Украина обнародовала список российских товаров, которые могут попасть под санкции

ЕС устроило качество украинских молокопродуктов

Рубль из-за санкций и нефти впервые в истории упал до 40 за доллар

Цены на нефть упали ниже необходимого для поддержания госрасходов России уровня

Россия готова поставить Украине 10 млрд кубометров газа

Еврокомиссия готова гарантировать России погашение долга Украины за газ

Инфляция в Украине ускорилась до 17,5%

***

Нацбанк прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 8,3%

Национальный банк Украины прогнозирует падение ВВП страны по итогам текущего года на 8,3%.

Об этом в ходе круглого стола журналистам сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Реальный ВВП нашей страны до сих пор не достиг уровня, на котором он был в 2008 году. То есть страна находилась в рецессии все эти 6 лет. Сегодня прогноз НБУ по росту ВВП - это минус 8,3%", - сказала она.

По словам главы НБУ, консенсус-прогноз большинства мировых экспертов предполагает, что падение экономики Украины составит от 9 до 10%, и прогноз МВФ по падению ВВП на 6%, скорее всего, в конце октября будет пересмотрен.

Гонтарева подчеркнула, что падение экономики является прямым следствием политики фиксированного курса прежних властей.

«Что нам дал курс 8? На начало этого года реальный ВВП до сих пор не достиг уровня 2008 года, то есть глобально страна находилась в рецессии 6 лет. У нас в стране за последние 2 года прежнее руководство НБУ потратило на поддержание стабильного курса 22 млрд долл. валютных резервов, из которых 4 млрд – только за январь-февраль. Этим и были созданы дисбалансы. Поэтому в отношении того, что должен быть рыночный курс, а не фиксированный, по-моему, не должно быть ни у кого сомнений», - сказала она.

В то же время, Гонтарева отметила, что нельзя рассматривать Национальный банк как курсообразующий инструмент.

«Национальный банк - это организация, которая отвечает за ценовую стабильность. Если наша экономика по каким-то причинам перестанет работать, то что бы вы ни хотели от Национального банка, он не справится с задачей стабилизации всей страны только путем эмиссии или сжимания гривневой массы. Потому что Национальный банк – регулятор банковской системы, а не экспортер или импортёр, он не делает стране платежный баланс», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил прогнозные показатели экономического развития Украины на 2015-2017 годы по двум сценариям. Первый предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%. Инфляция в годовом выражении, по прогнозу, в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от сценария развития.

Совет Национального банка Украины утвердил денежно-кредитную политику на 2015 год, предполагающую рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9%.

По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%.

Напомним, Всемирный банк 2 октября в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падения ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году. Свое решение банк объясняет конфликтом на востоке Украины, который разрушает хозяйственную деятельность, препятствует сбору налогов, оказывает негативное влияние на экспорт и снижает доверие инвесторов.

Международный валютный фонд в июле прогнозировал падение реального ВВП Украины в 2014 году на 6,5%.

***

Нацбанк ожидает укрепления гривни до 11,70 за доллар после стабилизации на Донбассе

Национальный банк Украины ожидает укрепления курса гривни после стабилизации ситуации на востоке страны до 11,70 грн/долл.

Об этом в ходе круглого стола журналистам сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Она напомнила, что в стране происходят военные действия, потому в рамках «экономики военного времени» возник индикативный курс на уровне 12,95 грн/долл., о котором договорились банкиры и руководство государства с целью стабилизировать ситуацию на рынке и остановить паническую скупку валюты населением.

«Что происходило в конце августа в начале сентября? Военные действия превратились в реальные разрушения нашей экономики на Донбассе. В оккупированном регионе находится 10% ВВП и 15% промышленного производства страны… Если не работает Алчевский металлургический завод, то это происходит не по причине, что ему не хватает преимуществ нашего валютного курса», - сказал Гонтарева.

Глава НБУ сообщила о предстоящей встрече с главой Международного валютного фонда в Вашингтоне, в ходе которой будет обсуждаться вопрос восстановления промышленного потенциала Украины.

«Как только мы его (потенциал) восстановим, мы с вами однозначно уже можем говорить не о курсе 12,95, а снова будем думать о курсе, как минимум, 11,70. Но для этого нам нужно время, и банкиры это хорошо понимают», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл.

После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются на уровне около 12,95/13,40 грн/долл.

Нацбанк ежедневно размещает информацию об индикативном курсе гривни к иностранным валютам, чтобы банки могли использовать этот курс как ориентир для проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины.

Напомним, что курс гривни на межбанковском рынке до последнего времени отличался повышенной волатильностью. Так, 24 сентября на открытии межбанка доллар подорожал до 14,95 грн. Однако к закрытию торгов в этот день украинская валюта сильно укрепилась - до обещанного Нацбанком уровня 12,95.

На следующий день, 25 сентября, гривня на межбанке снова резко упала - до 13,40 за доллар. На таком уровне гривня продержалась еще три дня, после чего начала резко усиливать свои позиции. В результате на сегодняшний день курс гривни на межбанке составляет уже 13,15 за доллар.

***

Гонтарева летит в Вашингтон на переговоры с МВФ и Всемирным банком

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в среду вылетает в Вашингтон для участия в переговорах по вопросу сотрудничества Украины с Международным валютным фоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гонтарева сообщила в ходе круглого стола в Киеве.

По словам главы НБУ, в ходе визита она намерена принять участие в осенних ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка 10-12 октября в Вашингтоне, а также встретиться с главой МВФ Кристин Лагард.

«В среду я вылетаю в Вашингтон, где у меня будет встреча с Кристин Лагард. И говорить мы будем как раз о том, как нам помочь устранить наши дисбалансы. Чтобы мы за полгода смогли восстановить наш промышленный потенциал», - сказал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает пересмотра программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом в конце октября.

В целом с начала года Украина получила от МВФ около 4,5 млрд долларов кредитных средств в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества объемом 17 млрд долл. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

Очередная миссия МВФ приедет в Киев в ноябре и проведет объединенный обзор развития экономики страны, результаты которого будут представлены на заседании совета директоров Фонда в конце 2014 года - начале 2015 года. По результатам заседания совета можно ожидать решения о выделении Украине следующего кредитного транша в рамках двухлетней программы сотрудничества с Украиной общим объемом 17 млрд долл.

***

Украина обнародовала список российских товаров, которые могут попасть под санкции

Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ на ограничения импорта украинской продукции на российском рынке предложило изъять из режима свободной торговли с Российской Федерацией ряд товаров и товарных групп, включая продукты питания, алкоголь, табак, минеральные удобрения, резину и резиновые изделия, трикотаж, текстиль и текстильные изделия, парфюмерную продукцию, стекло и ряд других товаров.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, размещенном на сайте министерства.

Общий перечень включает 94 позиции и является неокончательным, поскольку выносится на обсуждение общественности.

Ранее в Министерстве экономического развития отмечали, что подобные перечни готовятся для обсуждения и будут приняты сразу же, в ответ на недружественные торговые действия российской стороны.

***

ЕС устроило качество украинских молокопродуктов

Проверка украинских молочных предприятий европейскими специалистами на предмет соответствия продукции предприятий требованиям Европейского Союза, проходившая с 27 сентября по 3 октября, прошла успешно, сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

«Миссия прошла успешно, поэтому следующий этап - работа над принятием окончательного отчета миссии, и включение Украины в список стран, которым разрешен экспорт молока и молочных продуктов в ЕС», - цитирует пресс-служба заместителя главы Госветфитослужбы Виталия Башинского.

Как сообщал УНИАН, проведение такого аудита специалистам из ЕС является первым шагом на пути получения отечественными производителями молочных продуктов права поставлять свою продукцию на европейский рынок.

16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них.

Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество сельскохозяйственных предприятий Украины.

***

Рубль из-за санкций и нефти впервые в истории упал до 40 за доллар

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск понедельника прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 40,01 рубля, впервые в истории превысив 40 рублей, сообщает ТАСС.

Курс евро увеличился к рублю на 19 копеек до 50,12 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 12 копеек и достигла уровня 44,56 рубля.

Банк России 3 октября сдвинул вверх на 10 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро), следует из материалов регулятора.

На прошедшей неделе доллар обновил исторический максимум. Вечером 3 октября курс доллара на Московской бирже вырос почти на 40 коп. и достиг 39,95 руб., установив новый исторический максимум. При этом курс евро снизился на 9 коп., до 50,00 руб., а стоимость бивалютной корзины выросла на 15 коп., до 44,45 руб.

Аналитики отмечают, что основное давление на рубль сейчас исходит от цен на нефть, которые находятся на годовых минимумах, а также от геополитических рисков. Разговоры о возможности введения ЕС новых санкций при ухудшении ситуации в Украине не играют на руку рублю, несмотря на перспективу вмешательства ЦБ.

***

Цены на нефть упали ниже необходимого для поддержания госрасходов России уровня

Цены на нефть снижаются за счет роста курса доллара и изобилия нефти на мировом рынке, сообщает Reuters.

К 9.20 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,38 до $91,93 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,11 до $89,63 за баррель. На прошлой неделе Brent подешевела на 5 процентов, а с начала года - более чем на 15 процентов.

"Я считаю, что цена Brent достаточно снизилась: $90 - это минимальная цена, при которой Саудовская Аравия может сохранять государственные расходы на нынешнем уровне. Для таких стран как Иран и Россия цены на нефть уже ниже уровня, необходимого для поддержания госрасходов", - сказал управляющий рисками на нефтяном рынке Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Последний раз цена Brent опускалась ниже $90 в июне 2012 года, и Нунан считает, что это может вновь произойти в понедельник, если продолжится укрепление доллара. Его курс близок к четырехлетнему максимуму к корзине шести основных валют, так как ФРС может начать повышение процентных ставок не позднее середины 2015 года, опираясь на хорошие показатели рынка труда.

Число рабочих мест в США в сентябре выросло на 248.000, а безработица снизилась до 5,9 процента, минимального значения с июля 2008 года.

ОПЕК не будет обсуждать снижение добычи до планового совещания 27 ноября, а крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия сохранит объем поставок как минимум двум азиатским клиентам в ноябре, сообщили источники в отрасли.

"Несмотря на все геополитические риски, на рынке по-прежнему избыток нефти. Это продолжается последние полгода, но впереди зима - сезон повышенного спроса", - сказал Нунан.

***

Россия готова поставить Украине 10 млрд кубометров газа

Россия готова поставить в Украину до 10 млрд кубометров газа, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

«Газпром может поставить «Нафтогазу» минимальные объемы: 5 млрд кубометров по системе takе-or-pay и в режиме предоплаты, а «Нафтогаз» обязан будет оплатить в режиме предоплаты газ в объеме 5 млрд кубометров. При этом дополнительным аукционом может быть еще 5 млрд кубометров, но уже не по системе take-or-pay, а по системе дополнительных заявок, если таковые понадобятся в результате зимнего прохождения и температурного режима», — пояснил Новак.

Ранее Новак заявлял, что о новых поставках газа в Украину не может быть и речи, если не будет погашена хотя бы часть прежнего долга.

***

Еврокомиссия готова гарантировать России погашение долга Украины за газ

Еврокомиссия готова гарантировать погашение задолженности Украины за российский газ в размере 3,1 млрд долл. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

В частности, Новак сообщил, что 26 сентября в ходе трехсторонних переговоров обсуждён график реструктуризации задолженности до конца года.

«На сегодня Еврокомиссия готова гарантировать погашение задолженности в размере 3,1 млрд долларов, и соответствующий график мы обсудили», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на трехсторонних переговорах в Берлине в формате Украина-Россия-ЕС обсуждался компромисс для разрешения спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой.

Тогда Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер по итогам трехсторонних переговоров сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года, пока Стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме того, вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об уплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года - еще 1,1 млрд долл.

***

Инфляция в Украине ускорилась до 17,5%

Инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом 2014 года ускорилась до 2,9% с 0,8%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против сентября 2013 года) инфляция ускорилась до 17,5% с 14,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в сентябре ускорилась до 16,2% с 12,9%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, в сентябре против августа больше всего подорожали яйца – на 13,5% (против сентября 2013 года – на 21%), обувь – на 8,8% (5,3%) одежда – на 7,4% (4%), фрукты – на 5,2% (53,9%), канализация – на 5,3% (68,8%), топлива и масла – на 4,8% (56%), мясо – на 3,8% (19,1%), хлеб – на 3,6% (18,6%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на железнодорожный транспорт – на 1,7% (к сентябрю 2013 – рост на 20%), овощи – на 0,3% (рост на 16,2%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе по сравнению с июлем 2014 года ускорилась до 0,8% с 0,4%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

УНИАН