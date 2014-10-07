ТОП-10 (7 октября)

Базовая инфляция в Украине ускорилась до 14%

Компании обяжут называть своих реальных владельцев

Минфин выпустил четвертый транш НДС-облигаций

Рада провалила выделение Фонду гарантирования денег из бюджета

Депутаты решили простимулировать инвестиции в добычу сланцевого газа

Донбасс потерял 80% своего экономического потенциала

Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 13,11 за доллар

Украина может ввести санкции против отдельных российских компаний

Комиссия определила условия конкурса на долгожданную 3G-связь в Украине

Россия из-за дешевой нефти не сможет пополнить резервный фонд бюджета на 200 млрд рублей

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Базовая инфляция в Украине ускорилась до 14%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 2,7% с 1,2%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в сентябре 2014 года против сентября 2013 года базовая инфляция ускорилась до 14,1% с 11,2%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, против декабря 2013 года, базовая инфляция в сентябре ускорилась до 13,7% с 10,7%, зафиксированных месяцем ранее.

За январь-сентябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция ускорилась до 6,5% с 5,6%, зафиксированных в январе-августе.

Напомним, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, ускорилась до 2,9%, против сентября 2013 года - до 17,5%. С начала года, к декабрю 2013 года, инфляция в сентябре ускорилась до 16,2%.

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Компании обяжут называть своих реальных владельцев

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей (№ 5114).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 259, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращении срока подготовки законопроекта ко второму чтению к 14 октября.

Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 209-2 "Нарушения требований относительно представления информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица", согласно которым неподача руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", или представлении ими государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов.

Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 64-1 "Конечный выгодополучатель предприятия", согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

Статья 216 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется частью шестой, в соответствии с которой в уголовных производствах относительно преступлений, предусмотренных статьей 209-2 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование.

Кроме того, в Законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма” определяется, в частности, что конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, которое, независимо от формального владения, может оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через другие лица, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения правовых действий, которые дают возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или может оказывать влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или больше процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

При этом физическим лицом - конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 или больше процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Публичные деятели – национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели, деятели, которые выполняют значительные функции в международной организации, а также их связанные лица. Национальными публичными деятелями являются физические лица, которые выполняют публичные функции в Украине, а именно: президент Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета министров Украины, первый заместитель министра, заместитель министра, другие руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители; народные депутаты Украины; председатель и члены правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины; председатель и судьи Конституционного суда, председатель и судьи Верховного суда Украины, председатели и судьи высших специализированных судов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета юстиции Украины; генеральный прокурор Украины и его заместители; председатель и члены Счетной палаты; чрезвычайные и полномочные послы; начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил, начальники Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-морских Сил; председатель Службы безопасности Украины и его заместители; председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители; члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; государственные служащие, должности которых отнесены к первой категории должностей; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов; руководители уставных органов политических партий.

Устанавливается, что субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять ряд мероприятий, в частности, относительно публичных деятелей, факт принадлежности к которым клиента или лица, которое действует от его имени, субъект обнаруживает в соответствии с внутренними процедурами во время установления деловых отношений с клиентом и в процессе его обслуживания.

Также в Законе Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей“, в частности, устанавливается, что в Едином государственном реестре содержатся такие сведения относительно юридического лица:

перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель – физическое лицо; наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель – юридическое лицо;

информация о конечном выгодополучателе юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

информация о структуре собственности учредителей – юридических лицах (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая дает возможность установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

В регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается: информация о структуре собственности учредителей – юридических лицах, которая дает возможность установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц и содержит такие данные об отмеченных физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); информация о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Отмеченная информация не включается в регистрационную карточку для проведения государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

В Законе Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений” в статью 28 вносятся изменения, согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременении, которая содержится в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной. Для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации прав, или в бумажной форме путем представления заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа к Государственному реестру прав при условии идентификации соответствующего должностного лица с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа к Государственному реестру прав определяется Кабинетом Министров Украины.

По заявлению владельца или другого правовладельца орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, которые получили сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством.

Кроме того, законопроектом определяется, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу данного закона, подают государственному регистратору данные о своем конечном выгодополучателе (выгодополучателях) на протяжении шести месяцев со дня вступления в силу данного закона.

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Минфин выпустил четвертый транш НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 6 октября осуществило четвертый выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в пользу 20 налогоплательщиков на сумму 125,314 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выпуск облигаций проведен согласно реестру сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и подтвержденных по результатам проверок Государственной фискальной службой Украины, в который вошли 20 налогоплательщиков.

Погашение долга по облигациям осуществляется до 30 сентября 2019 года каждые шесть месяцев в размере 10% номинальной стоимости, которая по одной облигации составляет 1 тыс. грн. Проценты по облигациям выплачиваются дважды в год - в апреле и октябре, начиная с апреля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ. 20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн.

Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля, а третий на 955 млн грн - 21 августа.

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Рада провалила выделение Фонду гарантирования денег из бюджета

Верховная Рада не поддержала проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц» (№ 5049).

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время парламент решил вернуться к принятию решения по данному вопросу на следующем заседании - 14 октября.

За данный законопроект было несколько голосований, но ни при одном из них не было необходимых 226 голосов.

Законопроектом предусмотрено скорректировать нормы Закона "Об обращении векселей в Украине". Запланировано предоставить Фонду гарантирования вкладов физических лиц право выдавать обычные векселя, на которые будут распространяться общие требования вексельного законодательства.

В пояснительной записке говорится, что на протяжении 2013-2014 годов банковская система столкнулась со значительными сложностями, связанными, в частности со снижением реального ВВП, падением промышленного производства, несбалансированностью государственных финансов, падением доходов населения. «На низком уровне также остается как спрос на кредиты, так и рентабельность банковского бизнеса. Как следствие, многие банки сегодня нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов, а некоторые из них признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации. Такая ситуация привела к увеличению финансовой нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, значительным затратам его средств, что обусловливает необходимость срочного поиска дополнительных финансовых ресурсов для формирования средств фонда», - говорится в записке.

Как сообщал УНИАН, сегодня после нескольких нерезультативных попыток парламент принял Закон "О внесении изменения в ст. 23-1 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно финансовых векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц) ".

Министр финансов Александр Шлапак и народные депутаты неоднократно отмечали, что эти два проекта взаимосвязаны, поэтому должны быть приняты оба. Поэтому ВР решила 14 октября еще раз вернуться к голосованию за законопроект № 5049.

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Депутаты решили простимулировать инвестиции в добычу сланцевого газа

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно совершенствования налогообложения инвестиционной деятельности)» (№ 4766).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 246 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что им вносятся изменения в Налоговый кодекс «для обеспечения достаточной свободы сторон для определения условий соглашений о распределении продукции, устранения противоречий между нормами кодекса». Изменения, в частности, охватывают внесение редакционных уточнений в определение понятия «инвестор (оператор)».

Законом предусмотрено введение возможности возложения прав и обязанностей по регистрации в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость по соглашению, начислению и уплате налога на добавленную стоимость и представлению налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по многостороннему соглашению на каждого инвестора и/или на оператора в порядке, определенном соглашением.

Кроме того, предусмотрено введение возможности отображения доли остатка отрицательного значения разницы между суммой налоговых обязательств и суммой налогового кредита, отображенного оператором, другими инвесторами по многостороннему соглашению о распределении продукции, и введение соответствующих механизмов.

Парламент сначала несколько раз не смог поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении. Министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что в случае непринятия этого решения будут сорваны соглашения, «подписанные с уважаемыми компаниями».

«В случае если мы сейчас не голосуем и не подтверждаем изменениями в законодательство свои обязательства, которые Украиной уже приняты, то мы отказываемся от этих соглашений. Поэтому я думаю, что после этого вряд ли кто придет в Украину, чтобы помогать нам с добычей сланцевого газа, и Украина в очередной раз подчеркнет, насколько она необязательный партнер», - отметил Шлапак.

Он выразил надежду, что через год после принятия закона «мы будем говорить о том, что Украина стала более независимой с газообеспечением».

После этого заявления Шлапака народные депутаты проголосовали документ одновременно в первом чтении и в целом как закон.

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Донбасс потерял 80% своего экономического потенциала

Экономический потенциал Донецкой и Луганской областей в результате вторжения Российской Федерации потерян для Украины примерно на 80%, сообщил в ходе брифинга в Клубе Кабинета министров заместитель министра экономического развития и торговли Украины Роман Качур.

«Мы можем сказать, что на этой территории (Донецкой и Луганской областей) экономика упала примерно на 80%. Очевидно, это оказывает как прямое, так и опосредованное влияние на экономику Украины в целом», - сказал Качур.

Он также уточнил, что в Луганской области на текущий момент остановлены 19 из 23 системообразующих предприятий, а в Донецкой области, по данным Минэкономразвития, «порядка 50%».

Ранее Всемирный банк оценил вклад Донецкой и Луганской областей в валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 16%.

Антитеррористическая операция ведется на территории Донецкой и Луганской областей с 15 апреля 2014 года. Как отмечал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, каждый день проведения АТО требует бюджетных ассигнований в объеме порядка 80 млн грн.

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Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 13,11 за доллар

Во вторник, 7 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,9800/13,1100 против 12,9500/13,1100 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,3581/16,5474 против 16,3600/16,5343 на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3248/0,3288 против 0,3247/0,3288 на 12:00.

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Украина может ввести санкции против отдельных российских компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках введения ответных мер на торговые ограничения в отношении украинских товаров со стороны Российской Федерации рассматривает возможность введения точечных санкций в отношении российских компаний и товаров, не представляющих так называемый критический импорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Клубе Кабинета министров заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Роман Качур.

«У нас есть все законодательные основания для введения санкций, – сказал он. - Согласно закону о внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития может вводить санкции в отношении отдельных компаний, таким образом полностью запрещая их экономическую деятельность на территории Украины или переходя на режим индивидуального лицензирования».

Качур напомнил, что министерство уже подготовило перечень товаров, импорт которых может попасть под действие режима санкций. «Именно с этой целью мы и обнародовали этот список. У нас есть собственный анализ - достаточно детальный по каждой компании, по каждой отрасли. Мы должны понимать, что среди этих компаний есть компании транснациональные», - сказал Качур.

В то же время он отметил, что потенциальная возможность введения санкций - это превентивная мера, и Минэкономразвития будет действовать максимально точечно.

«Мы очень внимательно анализировали ситуацию с привлечением иностранных специалистов. Мы должны четко понимать структуру импорта из РФ. Более 60% - это энергоносители или так называемый критический импорт, который нам очень сложно заменить в краткосрочном периоде. Поэтому введение санкций должно быть эффективным и точечным, чтобы добиться эффекта, а не навредить своим же компаниям, которые существуют на рынке, – отметил замминистра. - Потому что каждое такое действие может быть вредным для тех импортеров, которые работают в Украине и создают рабочие места».

Качур также обратил внимание, что Украина не имеет пока опыта введения секторальных или товарных санкций. «А список, который обнародован, он обнародован по кодам товаров и, соответственно, он предлагается к обсуждению. У нас нет оснований вводить санкции по товарам, мы можем санкции вводить в отношении компаний. В этой связи, возможно, потребуется еще один нормативный документ, который будет проведен через Кабмин», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ на ограничения импорта украинской продукции на российском рынке предложило изъять из режима свободной торговли с Российской Федерацией ряд товаров и товарных групп, включая продукты питания, алкоголь, табак, минеральные удобрения, резину и резиновые изделия, трикотаж, текстиль и текстильные изделия, парфюмерную продукцию, стекло и ряд других товаров. Общий перечень включает 94 позиции и является неокончательным, поскольку выносится на обсуждение общественности.

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Комиссия определила условия конкурса на долгожданную 3G-связь в Украине

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) одобрила документ по внедрению 3G-связи в Украине, доработанный в соответствии с замечаниями Кабмина.

Решение принято на заседании комиссии 7 октября. Так, НКРСИ одобрила четвертую редакцию проекта постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования", которой предусмотрено внесение изменений в нормативно-правовое поле с целью создания условий для внедрение современных радиотехнологий на рынке телекоммуникаций.

Одобренный НКРСИ проект документа предусматривает возможность выдачи лицензий на пользование радиочастотным ресурсом при условии совместного использования общими и специальными пользователями и создает механизм привлечения и использования внебюджетных средств, которые поступят на счета специальных пользователей радиочастотного ресурса для осуществления мероприятий конверсии.

Кроме того, доработанным проектом постановления предусмотрено, что НКРС должна обеспечить конкурентный способ предоставления в пользование полос радиочастот 1920-1935 / 2110-2125, 1950-1965 / 2140-2155, 1965-1980 / 2155-2170 МГц (три лота одновременно), по которым победителями тендера будут определяться участники, выполнившие все условия и предложившие самую высокую цену за соответствующую полосу по результатам торгов "с голоса", когда участники голосом поочередно предлагают цену за лот.

Комиссии также поручено разработать и утвердить условия тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)" в полосах выше упомянутых радиочастот, в которых будет установлены: обязательства победителей тендера будут финансировать в установленном порядке расходы, связанные с конверсией радиочастотного ресурса Украины, дополнительно к стоимости лицензий; минимальную стоимость каждого лота согласно методике расчета, по которой такая стоимость будет определяется с учетом стоимости за 1 МГц радиочастотного спектра на одного жителя Украины на уровне средневзвешенной стоимости продажи такого радиочастотного спектра в Латвии, Турции, Словакии, Румынии, Чехии, Польши, Греции за вычетом расходов, связанных с конверсией радиочастотного ресурса Украины, что составляет 2,443 млрд грн.

Согласно документу, Генштабу Вооруженных Сил, Министерству внутренних дел совместно с Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации необходимо определить в двухмесячный срок характеристики радиоэлектронных средств, которые будут применяться для проведения конверсии. После выполнения этой задачи, в двухмесячный срок ведомства при участии НКРС должны определить методику проведения расчетов электромагнитной совместимости и нормы частотно-территориального разноса радиоэлектронных средств в вышеупомянутых полосах радиочастот, подлежащих конверсии, а также в полосах радиочастот, которые планируются для применения по результатам конверсии.

Постановлением также рекомендовано НКРСИ вместе с Антимонопольным комитетом Украины, Госслужбой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и Минюстом в установленном порядке внести изменения в Порядок проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Реализация доработанного постановления позволит увеличить поступления в государственный бюджет Украины на сумму более 7329 млн грн. и предоставляет возможность финансирования конверсии всего диапазона радиочастот, которая определяется тремя лицензиями, победителями конкурса (дополнительно к уплате стоимости лицензий) путем перечисления средств в специальный фонд государственного бюджета в сумме 1,601 млрд грн. Кроме того, внедрение документа обеспечит механизм введения современного стандарта связи, что позволит ускорить темпы роста телекоммуникационного рынка, сформировать существенные основания для новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогов, улучшение качества услуг в доступе к скоростному Интернету.

Ранее Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G.

9 июля Президент Украины Петр Порошенко пообещал внедрить в Украине 3G и 4G-технологии в ближайшее время. По его словам, это должно дать толчок экономическому развитию страны. Уведомления о заинтересованности в получении новой лицензии подали пять украинских операторов – Киевстар, МТС Украина, Астелит, Укртелеком и Интертелеком.

5 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство намерено не допустить монополизации рынка 3G-связи компаниями с российским капиталом и в рамках продажи лицензий на такую связь будет пытаться провести открытый конкурс с участием европейских компаний.

Решение принято на заседании комиссии 7 октября. Так, НКРСИ одобрила четвертую редакцию проекта постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования", которой предусмотрено внесение изменений в нормативно-правовое поле с целью создания условий для внедрение современных радиотехнологий на рынке телекоммуникаций.

Одобренный НКРСИ проект документа предусматривает возможность выдачи лицензий на пользование радиочастотным ресурсом при условии совместного использования общими и специальными пользователями и создает механизм привлечения и использования внебюджетных средств, которые поступят на счета специальных пользователей радиочастотного ресурса для осуществления мероприятий конверсии.

Кроме того, доработанным проектом постановления предусмотрено, что НКРС должна обеспечить конкурентный способ предоставления в пользование полос радиочастот 1920-1935 / 2110-2125, 1950-1965 / 2140-2155, 1965-1980 / 2155-2170 МГц (три лота одновременно), по которым победителями тендера будут определяться участники, выполнившие все условия и предложившие самую высокую цену за соответствующую полосу по результатам торгов "с голоса", когда участники голосом поочередно предлагают цену за лот.

Комиссии также поручено разработать и утвердить условия тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)" в полосах выше упомянутых радиочастот, в которых будет установлены: обязательства победителей тендера будут финансировать в установленном порядке расходы, связанные с конверсией радиочастотного ресурса Украины, дополнительно к стоимости лицензий; минимальную стоимость каждого лота согласно методике расчета, по которой такая стоимость будет определяется с учетом стоимости за 1 МГц радиочастотного спектра на одного жителя Украины на уровне средневзвешенной стоимости продажи такого радиочастотного спектра в Латвии, Турции, Словакии, Румынии, Чехии, Польши, Греции за вычетом расходов, связанных с конверсией радиочастотного ресурса Украины, что составляет 2,443 млрд грн.

Согласно документу, Генштабу Вооруженных Сил, Министерству внутренних дел совместно с Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации необходимо определить в двухмесячный срок характеристики радиоэлектронных средств, которые будут применяться для проведения конверсии. После выполнения этой задачи, в двухмесячный срок ведомства при участии НКРС должны определить методику проведения расчетов электромагнитной совместимости и нормы частотно-территориального разноса радиоэлектронных средств в вышеупомянутых полосах радиочастот, подлежащих конверсии, а также в полосах радиочастот, которые планируются для применения по результатам конверсии.

Постановлением также рекомендовано НКРСИ вместе с Антимонопольным комитетом Украины, Госслужбой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и Минюстом в установленном порядке внести изменения в Порядок проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Реализация доработанного постановления позволит увеличить поступления в государственный бюджет Украины на сумму более 7329 млн грн. и предоставляет возможность финансирования конверсии всего диапазона радиочастот, которая определяется тремя лицензиями, победителями конкурса (дополнительно к уплате стоимости лицензий) путем перечисления средств в специальный фонд государственного бюджета в сумме 1,601 млрд грн. Кроме того, внедрение документа обеспечит механизм введения современного стандарта связи, что позволит ускорить темпы роста телекоммуникационного рынка, сформировать существенные основания для новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогов, улучшение качества услуг в доступе к скоростному Интернету.

Ранее Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G.

9 июля Президент Украины Петр Порошенко пообещал внедрить в Украине 3G и 4G-технологии в ближайшее время. По его словам, это должно дать толчок экономическому развитию страны. Уведомления о заинтересованности в получении новой лицензии подали пять украинских операторов – Киевстар, МТС Украина, Астелит, Укртелеком и Интертелеком.

5 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство намерено не допустить монополизации рынка 3G-связи компаниями с российским капиталом и в рамках продажи лицензий на такую связь будет пытаться провести открытый конкурс с участием европейских компаний.

***

Россия из-за дешевой нефти не сможет пополнить резервный фонд бюджета на 200 млрд рублей

Россия не сможет пополнить резервный фонд в 2014 году в условиях снижения цен на нефть, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, сообщает Reuters.

"Если ценовая конъюнктура будет такая же, как сейчас, то наверное, не будет возможности осуществить пополнение резервного фонда. Изначально, месяц назад, у нас была оценка около 200 миллиардов рублей, но в условиях понижения цены на нефть, ухудшения внешних условий, возможно, что этого не произойдет", - сказал он.

В настоящее время цена на нефть индикативной для России марки Urals составляет около $90 за баррель.

По состоянию на 1 октября 2014 года в резервном фонде было 3,5 триллиона рублей.

УНИАН