ТОП-10 (8 октября)

Яценюк будет просить у МВФ и Всемирного банка больше денег

Кабмин выделил регионам более 7 миллиардов на погашение коммунальных долгов

Стала известна цена норвежского газа для Украины

Курченко нанес ущерб государству на 5 миллиардов гривень - СБУ

Яценюк заявляет, что Украина контролирует ситуацию с поставками газа

Пятницкий назначен и.о. министра экономики - источник

Европарламент без проблем поддержит торговые преференции для Украины

Украина возобновляет финансирование освобожденного от боевиков города Счастье

Миссия ОБСЕ зафиксировала перевозку угля из Луганской области в Россию

Российские депутаты согласились возмещать потери от санкций из бюджета

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Яценюк будет просить у МВФ и Всемирного банка больше денег

Правительство Украины предлагает адаптировать программы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями - ключевыми кредиторами Украины - Международным валютным фондом и Всемирным банком - к текущим экономическим и политическим реалиям, а также привлечь как можно больше ресурсов для финансирования экономического развития Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня делегация во главе с председателем НБУ (Валерией Гонтаревой - УНИАН) и министром финансов Украины (Александром Шлапаком - УНИАН) отправляется в Вашингтон для проведения переговоров с МВФ и Всемирным банком и для встреч с инвесторами, – сказал Яценюк. - В рамках наших консультаций ставится несколько задач. Первая - адаптировать нашу программу с международными финансовыми организациями к текущим реалиям. И вторая задача – максимально привлечь дополнительные ресурсы для того, чтобы Украина начала экономически развиваться и чтобы пережить этот крайне сложный период».

Яценюк также отметил, что частично эта задача уже выполняется. «Отдельно хочу отметить решение ЕБРР, когда нам по самой упрощенной процедуре предложено рассматривать проекты по Украине и принимать решения о финансировании этих проектов, в том числе о финансировании закупки природного газа», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с начала мая правительство уже привлекло в рамках сотрудничества с МВФ порядка 4,5 млрд долл. кредитных средств по общей двухгодичной программе сотрудничества с МВФ в объеме 17 млрд долл. По линии Всемирного банка в Украину уже поступило около 1,25 млрд долл.

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Кабмин выделил регионам более 7 миллиардов на погашение коммунальных долгов

Правительство выделило 7,3 млрд грн местным бюджетам на погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на заседании Кабинета министров.

"Мы с сегодняшнего дня начинаем беспрецедентное погашение долгов за потребленные энергоносители по всей территории Украины. 7,3 млрд грн бюджет выделяет местным бюджетам на погашение их задолженности за жилищно-коммунальные услуги... С сегодняшнего дня мы погашаем долговые обязательства городов, районов, сел за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за природный газ", - сказал он.

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Стала известна цена норвежского газа для Украины

Почти половину газа, который поступает в Украину реверсом из Европы, поставляет Норвегия.

По данным источников ZN.UA в Минэнергоугольпроме, поставки газа в рамках контракта между норвежской и НАК "Нафтогаз Украины", начавшиеся с 1 октября, составляют около 11 млн кубометров газа в сутки. Для сравнения, согласно данным на 4 и 5 октября, общий суточный объем реверсных поставок через ГТС Словакии и Польши в ГТС "Укртрансгаза" составлял 24,8 млн кубометров.

Реверсный газ поступает в украинскую ГТС через механизм согласованных договоренностей операторов европейских ГТС и внутриевропейские интерконекторы способом замещения объемов газа.

Источники ZN.UA сообщают, что стоимость норвежского газа для НАКа в настоящее время на границе Украины составляет около 340 долл. за тыс кубометров.

В "Нафтогазе" не торопятся оглашать детали контракта и условия формирования цены. Однако названная источником ZN.UA цена в пределах 340 долл. вполне коррелирует с ценами на европейских торговых площадках, где, например, 5 октября цены (в зависимости от источника, объема предложения и газового хаба) составляли от 291 до 361 долл. за тыс. кубометров.

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Курченко нанес ущерб государству на 5 миллиардов гривень - СБУ

Следствие установило, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства от 11.03.2014 по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, осуществляют расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных главному финансисту "семьи" Виктора Януковича - Курченко.

По материалам СБУ относительно противоправной деятельности председателя наблюдательного совета финансово-промышленной группы "ВЕТЭК" Курченко Генпрокуратурой Украины расследуется ряд уголовных производств.

В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень.

Созданная из числа сотрудников СБУ и ГПУ оперативно-следственная группа формирует доказательную базу относительно противоправных поставок аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости; противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры; заключение фиктивных соглашений с ООО "Газ Украина 2020" на поставки нефтепродуктов; присвоение средств рефинансирования Национального банка Украины и т.п.

В рамках работы по делу допрошено около 550 человек, проведено более 100 обысков, наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд грн, проведены аресты 4 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Объявлено 11 подозрений в совершенных преступлений и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, в том числе заместителю председателя НБУ Приходько Б.В., бывшему заместителю председателя Харьковской ОГА Дулубу В.Г. и бывшему заместителю Киевской ОГА Максименко В.М., отмечается в сообщении.

Основному фигуранту дела - Курченко - объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительными органами принимаются меры по задержанию Курченко, который находится в международном розыске. По имеющимся данным, он скрывается в России, где в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации.

В ближайшее время будут допрошены свидетели и подозреваемые, которые проходят по материалам дела, осуществлен временный доступ к документам и вещам, проведен ряд обысков, наложены аресты на имущество и средства основных фигурантов производства с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству их действиями. Материалы по выделенным эпизодам уголовного производства с утвержденными обвинительными актами будут направлены в суд, отметили в СБУ.

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Яценюк заявляет, что Украина контролирует ситуацию с поставками газа

Украина имеет в газовых хранилищах около 16,7 млрд кубометров природного газа и контролирует ситуацию в энергетике, хотя она остается крайне сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Ситуация сложная, но мы ее контролируем. В украинских газовых хранилищах находится 16,7 млрд кубометров газа. – сказал Яценюк. - Хочу отметить, что Украина подписала контракт с одним из крупнейших поставщиков нефти и газа – норвежской компанией «Statoil». С 1 числа (октября - УНИАН) у нас начались поставки газа по контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и одним из крупнейших мировых энергетических операторов - норвежской компанией «Statoil».

Яценюк напомнил, что чтобы пройти зиму, Украине нужно еще около 5 млрд кубометров газа. «У нас есть два варианта решения проблемы. Первый – мы вместе с ЕС проводим общую энергетическую политику, чтобы подписать временное соглашение на поставки природного газа, пока Стокгольмский арбитраж окончательно не решит спор между «Нафтогазом» и «Газпромом». Второй вариант: если соглашение не будет достигнуто в рамках трехстороннего формата, Украина обратилась в суд, чтобы получить временное решение суда - чтобы суд установил цену и условия поставок (газа - УНИАН ) до того момента, пока не будет окончательного вердикта Стокгольмского суда», - сказал Яценюк.

Он отметил, что «Нафтогаз» находится в постоянной связи с партнерами. «Мы высказали свою позицию и будем ожидать дальнейших переговоров и решения вопроса», - отметил глава правительства.

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Пятницкий назначен и.о. министра экономики - источник

Кабинет министров Украины своими решениями назначил Игоря Уманского первым заместителем министра финансов Украины, а Валерия Пятницкого, ранее занимавшего должность заместителя министра, исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли Украины, сообщил УНИАН источник в правительстве.

«Да, Уманский назначен первым заместителем министра финансов, а Пятницкий – и.о. министра экономики», - сообщил источник.

Игорь Уманский занимал должность заместителя министра финансов, и.о. министра в 2008-2010 годах.

Валерий Пятницкий был назначен заместителем министра экономического развития и торговли Украины – торговым представителем Украины в августе 2014 года. Ранее обязанности министра экономического развития исполнял Анатолий Максюта.

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Европарламент без проблем поддержит торговые преференции для Украины

Докладчик по вопросам торговый отношений Украины с Європейским Союзом, депутат Европейского парламента Габриэлиус Ландсбергис (Литва) убежден, что ЕП "без проблем" проголосует резолюцию о продлении Европейским Союзом Украине торговых преференций.

"Мы не ожидаем больших проблем с голосованием. 20 октября у нас состоится внеочередное заседание Комитета по вопросам международной торговли и сразу после него, в четверг (23 октября), состоится голосование на пленарном заседании. Большинство у нас есть", - сказал Ландсбергис в среду в интервью собственному корреспонденту УНИАН.

Говоря о том, что на прошлом заседании небольшой группой радикальных депутатов было заблокировано предложение рассмотреть этот вопрос по быстрой процедуре, парламентарий выразил сожаление по поводу того, что в ЕП таки есть небольшая группа недружественных к Украине политиков. "Но большинство в ЕП поддерживает Украину", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель европейского комиссара по вопросам торговли Войтек Талко пояснил, что даже в ситуации, когда решение не пройдет через все формальные процедуры, это никак не скажется на украинских товаропроизводителях, поставляющих продукцию в ЕС.

"Мы исходим из того, что все будет принято вовремя. В случае, если нет, то все расходы украинских товаропроизводителей будут компенсированы. Если решение вступит в силу в декабре, то будут компенсированы расходы с ноября по декабрь, если решение вступит в силу в январе - то с ноября по январь и так далее", - разъяснил он ситуацию.

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Украина возобновляет финансирование освобожденного от боевиков города Счастье

Государственное казначейство Украины начало переводить деньги в ранее финансово заблокированные учреждения Луганщины.

Это стало возможным благодаря вчерашнему постановлению Верховной Рады о переподчинении населенных пунктов, сообщает официальный сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Согласно опубликованной информации, сегодня после встречи Геннадия Москаля с министром финансов Александром Шлапаком и председателем Госказначейства Татьяне Слюз было разблокировано госказначейство Жовтневого района Луганска, которое обслуживало город Счастье. После этого Счастье получило 1,52 млн гривень.

Как сообщается, эти деньги предусмотрены в частности для финансирования детсадов, интерната для сирот (программы на зарплату, медикаменты, питание, коммунальные платежи, оздоровление детей и т.д.). Кроме того, средства получили ряд других образовательных учреждений. Деньги уже перечислены на счета.

Дальнейшее финансирование будет зависеть не от ОГА, а от заявок в Госказначейство от учреждений, финансируемых из Госбюджета. Руководители органов местного самоуправления должны подавать заявки на выплаты, предусмотренные из Госбюджета, в Новоайдарское и Попаснянское управления Госказначейства, говорится на сайте главы Луганской ОГА.

Напомним, что, согласно постановлению Верховной Рады Украины, к управление Госказначейства в Новоайдарском районе прикреплены: Крымский сельсовет Славяносербского района (в частности села Крымское, Причепиловка, Сокольники); Трехизбенский сельсовет Славяносербского района (в частности Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое), а также села Лобачево Жовтневського сельсовета и Лопаскино, что входит в Славяносербский поселковый совет.

К управлению Госказначейства в Попаснянском районе прикреплены: Чернуховский поселковый совет Перевальского района (в частности Чернухино, Круглик, Миус), Горный горсовет (в частности город Горный); Золотовский горсовет (в частности город Золотой), Нижневенский поселковый совет (в частности пгт Нижнее), Тошковский поссовет Первомайского района (в частности пгт Тошковка), Новотошковский поселковый совет Кировского горсовета (в частности пгт Новотошковское).

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Миссия ОБСЕ зафиксировала перевозку угля из Луганской области в Россию

Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, зафиксировала факт перевозки грузовиками угля из Луганской области на территорию Российской Федерации.

Об этом говорится в еженедельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ в среду.

"Грузовые конвои перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию с тех пор, как железнодорожные пограничные пути находятся в нерабочем состоянии", - сказано в сообщении.

Также утверждается, что миссия зафиксировала увеличение количества лиц, одетых в военную одежду, которые пересекали границу в обоих направлениях как в Украину из России, так и наоборот.

В частности, количество людей в военной форме, которые пересекали границу, увеличилось с 372 человек до 555 в день.

Среди них большое количество лиц, называющих себя российскими казаками.

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Российские депутаты согласились возмещать потери от санкций из бюджета

Госдума РФ приняла в первом чтении закон, обещающий россиянам компенсацию потерь по искам в иностранных судах. Пресса окрестила его "законом Ротенберга" в честь спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо, чьи виллы в Италии были арестованы перед появлением документа в Думе, сообщает Reuters.

Силами правящей "Единой России" депутаты вечером в среду приняли законопроект 233 голосами при необходимых 226.

Летом инициатива получила отрицательный отзыв правительства, но в среду депутаты "Единой России" с трибуны заверили коллег, что им удалось согласовать законопроект с чиновниками. Тем не менее, министр экономики Алексей Улюкаев, выступая в нижней палате за несколько часов до голосования, поделился своими опасениями.

"Мы еще в апреле давали отрицательное заключение на этот законопроект. На новой стадии рассмотрения к нам он не поступал. С содержательной точки зрения он фактически распространяет миллиардную бюджетную страховку на иностранные активы", - сказал Улюкаев.

"То есть фактически мы поощряем вывоз капитала из страны в различных формах, что не является задачей экономической политики. Поэтому, с моей точки зрения, это было бы контрпродуктивно. Что касается дальнейшего - будем думать".

"Закон Ротенберга" предлагает считать решения иностранных судов в отношении россиян ограничением их права на обращение в инстанции своей страны и называет "заведомо неправосудными" и нарушающими государственный суверенитет России.

Если решения иностранных судов исполняются за счет имущества россиян, то, как предполагает законопроект, они могут пойти уже в российский суд и получить полную денежную компенсацию убытка из федерального бюджета.

США и Евросоюз ввели против ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний санкции за роль Москвы в кризисе в Украине: аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке соседней страны людьми и техникой, а также отправку войск на ее территорию. Кремль отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.

Помимо Ротенберга из давних знакомых и соратников Путина в санкционные списки попали Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Владимир Якунин.

В тексте законопроекта говорится, что, выплачивая компенсации своим гражданам за решения зарубежных судов, Россия может требовать возврата денег с тех стран, где они расположены.

В отзыве правительства, поступившем в Госдуму летом, говорилось, что законопроект нарушает Конституцию РФ, общепризнанные нормы и принципы международного права и международные обязательства России.

"В случае нарушения прав иным субъектом (иностранным государством) Российская Федерация не может и не должна претерпевать неблагоприятные последствия, в том числе, в виде выплат компенсации из средств бюджетной системы с последующим ее взысканием в регрессном порядке", - говорилось в отзыве.

УНИАН