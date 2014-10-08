Пятницкий назначен и.о. министра экономики - источник

Также Кабмин назначил Игоря Уманского первым замминистра финансов

Кабинет министров Украины своими решениями назначил Игоря Уманского первым заместителем министра финансов Украины, а Валерия Пятницкого, ранее занимавшего должность заместителя министра, исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли Украины, сообщил УНИАН источник в правительстве. «Да, Уманский назначен первым заместителем министра финансов, а Пятницкий – и.о. министра экономики», - сообщил источник. Игорь Уманский занимал должность заместителя министра финансов, и.о. министра в 2008-2010 годах. Валерий Пятницкий был назначен заместителем министра экономического развития и торговли Украины – торговым представителем Украины в августе 2014 года. Ранее обязанности министра экономического развития исполнял Анатолий Максюта.

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