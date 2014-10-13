Половина торговых точек Киева продает нелегальные сигареты - Госпотребинспекция

При этом в Киеве и Одессе доля нарушителей достигает 50% - сообщает Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей.

В сентябре 2014 г. Госинспекция выборочно проверила 716 торговых точек в 20 регионах Украины. Случаи торговли нелегальными табачными изделиями зафиксированы на 192 объектах торговли в 14 регионах. «Случаи торговли нелегальными табачными изделиями зафиксированы в большинстве проверенных областей. Особенно распространены эти случаи в узловых местах торговой инфраструктуры – на рынках, мини-рынках, торговых площадках, на остановках общественного транспорта» - сообщают в Госинспекции по защите прав потребителей.

Также в официальном релизе Госиспекции сообщается, что «в большом количестве в торговле присутствуют табачные изделия, страна происхождения которых неизвестна. Цена, по которой реализуют такие табачные изделия значительно – на 20-30% - ниже цены сигарет, изготовленных в установленном законодательном порядке».

При этом в Киеве из 40 проверенных торговых точек продукцию нелегального происхождения было выявлено на 20 объектах – в основном из Российской Федерации или неизвестного происхождения. В Киевской области процент продажи нелегальной табачной продукции еще выше – 59%. В Харьковской области процент нарушений достигает 41%, в Одесской и Кировоградской областях, также как и в Киеве, – 50%.

В Запорожье было обследовано 45 объектов торговли табачными изделиями. В 11 – обнаружены нелегальные сигареты производства Российской Федерации и Беларуси («Наша Марка», «Gold NZ» и др.). В свою очередь в Винницкой области больше торгуют нелегальными сигаретами из Молдовы (марки «DOINA», «TEMP», «Флуераш», «ASTRA») – там случаи торговки контрабандой обнаружены на 6 из 30 проверенных объектов.

Напомним, что за 2014 г. акциз на сигареты в Украине вырос трижды (в январе, июле и сентябре) – в целом почти на 40% - и сейчас составляет не меньше 304,11 грн. за 1000 сигарет с фильтром.

Кроме того, правительство предлагает (законопроект №5079, отклоненный 16 сентября парламентом, но вероятно будет снова подан правительством) ввести дополнительный, «второй» акциз – на продажу сигарет и других подакцизных товаров в размере 5%.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала данную инициативу, поскольку, по мнению ассоциации, она противоречит самой сути акцизного налога и приведет к росту коррупционных рисков. В свою очередь, в ассоциации «Укрпиво» заявили, что эта инициатива противоречит отдельным директивам Евросоюза и идет вразрез с процессом ассоциации Украины с ЕС.