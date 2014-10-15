В России надеются на завершение Казахстаном переговоров по вступлению в ВТО до конца года

Об этом сообщил журналистам директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков, пишет Прайм.

"Абсолютный приоритет России в ВТО сейчас - это Казахстан, поскольку существует очень хорошая возможность, чтобы Казахстан завершил переговоры до конца года", - сказал Медведков. Он не исключил, что на генеральном совете ВТО в начале декабря уже может быть поднят вопрос о принятии Казахстана в ВТО, однако также не исключил, что процесс может затянуться.

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По словам Медведкова, Казахстану осталось завершить переговоры по ряду вопросов, которые представляют определенный интерес и для России, - это вопросы в сфере ветеринарных и фитосанитарных мер, "поскольку у нас общие компетенции в Таможенном Союзе (в этом вопросе - ред.)". Также Россия принимает участие в переговорах Казахстана и стран ВТО в части таможенного тарифа.

Говоря о возможности присоединения к ВТО Белоруси, Медведков сказал, что "у Белоруссии появились признаки того, что этот процесс может быть возобновлен уже на качественно новой основе". "Белоруссия выполнила свое "домашнее задание", представила материалы, на основе которых может начаться формирование рабочей группы, но пока график этого процесса неясен", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли.