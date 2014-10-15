В России отклонили первый иск к MasterCard за блокирование карты из-за санкций

Мещанский суд Москвы в среду отказался удовлетворить иск россиянина Александра Московкина к платежной системе MasterCard из-за блокировки его карты без каких-либо уведомлений после введенных санкций минфина США, сообщает ТАСС.

Как отмечалось в исковом заявлении, 21 марта Московкин не смог совершить покупки в одном из московских супермаркетов в результате блокировки американской платежной системой операций по его карте СМП-банка. В связи с этим россиянин просил взыскать с MasterCard 100 руб. в качестве компенсации морального ущерба и более 400 руб. - материального.

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Это был первый в России иск против платежных систем США после введения санкций. Истец рассчитывал, что удовлетворение его требований могло стать прецедентом в российской судебной системе, после которого сотни тысяч граждан России, пострадавших от блокировки карт в связи с санкциями США, смогли бы подать аналогичные иски к платежным системам Visa и MasterCard.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание карт российских банков, попавших под санкции США.