Сегодня Кабмин рассмотрит план восстановления Донбасса

Кабинет министров Украины на своем заседании в четверг, 16 октября, намерен утвердить план предоставления разрешений на проведение проверок выполнения договоров купли-продажи объектов приватизации, а также рассмотреть и утвердить план мероприятий по восстановлению инфраструктуры, жилого фонда и систем жизнеобеспечения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в повестке дня работы правительства, опубликованной на веб-портале Кабмина.

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Также министры рассмотрят ряд мер по стимулированию потребителей газа и тепловой энергии к использованию электроэнергии, утвердят положение о Торговом представителе Украины и об Администрации государственной пограничной службы, а также внесут изменения в размер платы за прохождение судов шлюзами Днепровского канала.

Также Кабмин утвердит проект соглашения о создании на украинско-польской государственной границе международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Грушив – Будомеж».

Заседание правительства начнется в 12.00.

Напомним, вчера, 15 октября, сообщалось, что Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать до 1 января 2015 года проект Национальной стратегии в области прав человека.