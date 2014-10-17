«Укртелеком» окончательно прекратил работу в Севастополе

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, данное решение было принято наблюдательным советом 16 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укртелекома», прекращение деятельности оператора в Севастополе произошло в результате незаконных действий местных властей города и «не зависело от воли компании».

«Это вынужденное решение. По нашей информации, помимо захвата помещений и оборудования компании, оказывалось серьезное давление как на коллектив филиала, так и на клиентов оператора для перехода в «Севтелеком» (новосозданную российскую компанию «Севастополь телеком» - УНИАН)», - сообщила пресс-служба.

В «Укртелекоме» также отметили, что все сотрудники Севастопольского филиала еще в конце сентября были уволены согласно их заявлениям на увольнение по собственному желанию.

«Из открытых источников нам стало известно, что параллельно с заявлениями на увольнение сотрудники писали заявления с открытой датой на прием в компанию «Севтелеком»», - сообщили в компании.

В то же время, пресс-служба отметила, что «Укртелеком» продолжает предоставлять в Крыму услуги связи и будет работать на территории полуострова до тех пор, «пока будут позволять сложившиеся обстоятельства, технические и операционные возможности компании».

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укртелеком» упразднил 5 филиалов (дирекцию развития инфраструктуры, центр последипломного образования, филиал централизованной продажи услуг, дирекцию первичной сети и подразделение «Утел») с целью оптимизации бизнеса и исключения дублирующих с аппаратом управления компании функций.

Также оператор сообщил об объединении всех областных филиалов компании в 7 макрорегионов: Центральный, Западный, Восточный, Днепровский, Южный, Юго-Восточный и Крымский.

В конце августа оккупационные власти Крыма отправили «Укртелекому» письменное уведомление с требованием передать в их собственность активы оператора в Севастополе. В письме также отмечалось, что, согласно распоряжению крымских властей, имущественный комплекс кабельной канализации Севастополя будет закреплен за компанией «Севастополь телеком», в связи с этим доступ к канализации будет происходить исключительно с разрешения начальника Управления связи и информационных технологий правительства Севастополя.

После этого «Укртелеком» заявил, что компания не планирует продавать свои активы и закрывать бизнес в аннексированном Россией Крыму. Также оператор опроверг информацию о планируемом переходе сотрудников крымских подразделений в новосозданный «Севастополь телеком».

24 сентября «Укртелеком» временно прекратил предоставление телекоммуникационных услуг в Севастополе в связи с незаконным проведением инвентаризации имущества компании оккупационными властями полуострова. На следующий день неизвестные лица захватили помещения и телекоммуникационное оборудование компании в Севастополе.