Комитет Европарламента поддержал продление торговых преференций для Украины

Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли поддержал предложение Еврокомиссии продлить автономные торговые преференции Евросоюза для Украины.

Об этом по телефону из Страсбурга сообщил собственному корреспонденту УНИАН докладчик, депутат Европарламента Габриэлиус Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis, Литва, европейские народники) по результатам заседания.

«Все прошло хорошо, как и ожидалось. Мы проголосовали «за». На заседании присутствовали около 40 депутатов, и только 5 проголосовали против. Есть широкий консенсус по поддержке Украины, и я даже скажу: широкий европейский консенсус по поддержке Украины», - сообщил Ландсбергис.

Однако, по его словам, было и сопротивление со стороны радикалов, которые «смогли привести пять человек». «Выступила Мари Лэ Пен (Франция, Национальный фронт), которая просила отклонить документ в целом. Но никто не отреагировал», - отметил Ландсбергис.

Голосование доклада в рамках пленарного заседания состоится в четверг, 23 октября.

Прогнозируя результаты голосования, Ландсбергис сказал: «Я оптимистичен, и для этого есть основания. У нас были представители всех крупнейших политических групп, которые выразили полную поддержку».

В докладе Европарламента предлагается «одобрить свою позицию в первом чтении, основываясь на предложении Еврокомиссии».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продолжении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

19 сентября Еврокомиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента предложения относительно отсрочки временного применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Этим предложением ЕП и ЕС должны утвердить решение, которым преференции будут продлены до 31 декабря 2015 года.

Совет ЕС 29 сентября уже одобрил продолжение преференций в торговле с Украиной до 31 декабря 2015 года.