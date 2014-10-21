Кыргызстан войдет в Таможенный союз с 1 января 2015 года

"Киргизия заявляет, что они с 1 января 2015 года хотят присоединиться к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)", - заявила Матвиенко, пишет Прайм.

Матвиенко подчеркнула, что российская сторона убедилась "в твердой политической воле и твердом намерении Киргизской республики присоединиться к интеграционным экономическим объединениям".

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"Это твердое намерение Киргизии для того, чтобы как можно скорее можно было осуществить юридическое присоединение Киргизии к евразийским интеграционным структурам", - подчеркнула председатель СФ, отметив, что кыргызстанская сторона хочет до конца года с ускорением выполнить дорожную карту, принять весь необходимый пакет документов нормативно-правовых актов и законов, которые позволят им стать членами ЕАЭС.

Однако Матвиенко отметила, что окончательное решение о сроках присоединения Кыргызстана к ЕАЭС будут принимать члены Евразийского союза. "Полагаю, что решение будет рассмотрено в конструктивном ключе", - уточнила она.

Бишкек принял решение присоединиться к ТС весной 2011 года. 29 мая в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета в Астане было подписано заявление о плане мероприятий по присоединению Кыргызстана к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России. Кыргызстан и РФ также подписали межправительственное соглашение о развитии экономического сотрудничества, предусматривающее создание кыргызстано-российского фонда развития с капиталом в размере 1 миллиард долларов и финансирование мероприятий "дорожной карты" в размере 200 миллионов долларов.

В настоящее время эксперты работают над реализацией "дорожной картой", согласно которой Кыргызстан одновременно должен стать членом ТС и Единого экономического пространства до 1 января следующего года.

Ранее УНИАН писал, что Кыргызстан может отложить вступление в ТС.