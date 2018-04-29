Кто на новенького: эксперты о грядущей премьериаде и будущем правительстве

В Украине 26 октября состоятся досрочные парламентские выборы. Им предшествовали острейший политический кризис, свержение режима Януковича, восстановление действия Конституции 2004 года с парламентско-президентской формой правления и досрочные президентские выборы. Теперь, через несколько дней украинцы изберут новый состав Верховной Рады, который должен завершить полную перезагрузку политической элиты. Народные депутаты, которые придут в Раду, должны сформировать новое правительство, которому придется работать в условиях фактической войны на фоне острой нехватки денег.

Эксперты, опрошенные УНИАН, спрогнозировали, каким будет новый Кабмин, кто может его возглавить, и что это будет означать для экономики Украины.

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии:

Интрига нынешних выборов состоит в том, удастся ли президенту Украины Петру Порошенко сформировать на основе только своего Блока большинство в парламенте (в том числе, при участии мажоритарщиков), или же большинство будет коалиционным. Если первый вариант, то премьером, вероятнее всего, станет нынешний вице-премьер Владимир Гройсман. Но, если реализуется второй вариант, то сценариев больше – коалиция может «упереться в глухой угол» по поводу кандидатуры премьера. «Народный фронт», как вариант участника коалиции, будет выдвигать на пост главы правительства только Арсения Яценюка, предвыборная кампания «Народного фронта» на этом и сконцентрирована. Если договориться не удастся, то тогда президент будет искать других партнеров. Теоретически, я не исключаю возможности формирования коалиции с какой-либо политической силой из постмайдановских. Не думаю, что может быть взаимодействие с «Сильной Украиной» или Оппозиционным блоком, этот сценарий после Майдана я отбрасываю. Союз с «Радикальной партией» Ляшко и «Свободой» Тягнибока тоже маловероятен.

Не исключаю, что многие члены Кабмина, которые сейчас баллотируются в народные депутаты, в случае их избрания таковыми при предложении вернуться в правительство пойдут на такой шаг.

В отношении будущего настроен оптимистично при любом сценарии – будет ли правительство однопартийным, или коалиционным. Основная проблема нынешней конструкции власти заключается в парламенте, где нет устойчивого большинства, где большая часть депутатов не склонна к реформированию страны и ее экономики. А в новом парламенте объективно будет результативное большинство, включающее в себя и Блок Порошенко, и «Народный фронт», и «Гражданскую позицию», и «Батькивщину». Нюансы, конечно, будут, тем не менее, все состоится. Новое правительство получит достаточно устойчивое большинство в парламенте, чтобы проводить нужные изменения в стране. То есть, получит больше возможностей для реализации необходимых реформ. А вызовы перед Украиной останутся прежними – фактическая война на востоке, Россия продолжит дестабилизировать ситуацию, а все это провоцирует продолжение экономического кризиса. Но, повторюсь, возможностей для проведения решительных изменений в стране у правительства появится больше. И это положительный фактор, который оправдывает проведение досрочных выборов в парламент в условиях де-факто военных действий.

Тарас Березовец, директор компании Berta Communications, политтехнолог:

В отношении судьбы Кабмина есть два базовых сценария. Первый – партия Порошенко берет в свои руки относительное большинство – от 180 до 200 мандатов, и тогда, с помощью мажоритарщиков, БПП формирует большинство в Раде, спикером при таком варианте станет Юрий Луценко, а премьер-министром – Владимир Гройсман. Но, если блок Порошенко большинство не наберет (и их доля в парламенте составит 140-150 мандатов), то БПП будет создавать коалицию с «Народным фронтом», могут в нее подтянуться и другие партии. Тогда придется делиться постами в Кабмине, будет поставлен на кон и пост главы правительства. При этом, на сегодняшний день Яценюк – единственная кандидатура, под которую Запад готов давать кредиты. Об этом было прямо сказано во время визита в Киев заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Наши западные партнеры исходят из того, что Украине нужна широкая коалиция, а при таком сценарии Кабмин будет достаточно объемно представлен в партийном спектре.

Из нынешних членов правительства шансов уцелеть имеют очень немногие, среди них – Яценюк, который может остаться премьером, Гройсман – в качестве первого вице-премьера, министр обороны Полторак – его обещал переназначить Порошенко. Остальные – под большим вопросом.

Что касается будущего прогресса в экономической сфере, то основным двигателем реформ является изменившееся общество, и, как следствие, – изменение его запросов на ситуацию в целом. Если сейчас признано, что реформы в стране проходят неудовлетворительно, а это – правда, то после выборов ситуация кардинально поменяется, так как изменится состав Рады. В ней появится группа молодых политиков – порядка 50-60 человек, они будут очень активными и агрессивными, станут двигателем реформ. Более того, думаю, они выйдут из состава своих фракций и сформируют отдельную депутатскую группу. Я вижу это по их риторике сегодня, они фактически обозначили свою неготовность играть по правилам, устоявшимся в украинской политике последние 20 лет.

Кстати, это – одна из причин, по которой Рада 8 созыва будет краткосрочной, она не будет отражать в своем большинстве изменений в обществе, реально новых политиков в парламенте будет 30%, остальные 70% - «старики». А общество артикулирует четкий запрос на полное обновление политической элиты. Как результат – и правительство не будет долгожителем, а это можно рассматривать как фактор дестабилизации. Но в нашей ситуации он может сработать в качестве прививки – если сейчас парламент будет «коротким», то следующая Рада поймет, что без ускоренного реформирования страны ее ждет такая же печальная судьба – ее быстро разгонят.

Анатолий Баронин, управляющий партнер аналитической группы Da Vinci:

Полагаю, что новая коалиция попытается уйти от публичного квотного принципа при формировании Кабинета министров. Однако, поскольку большинство вряд ли будет образовано двумя политическими силами и придется делать ставку на внепартийных мажоритарщиков или другие фракции, договоренностей в процессе распределения кресел в правительстве избежать не удастся.

Есть опасения, что четыре политические силы, способные войти в парламент и имеющие связи с Российской Федерацией, могут заблокировать или усложнить процесс создания большинства и формирования Кабмина. Убежден, что попытки реванша со стороны пророссийских сил в будущем парламенте будут неоднократными, и именно они будут подрывать и саботировать политику президента.

Что касается судьбы нынешнего состава правительства, то все будет зависеть от результатов выборов и от того, смогут ли политические силы, уже имеющие в Кабинете министров своих представителей, сформировать коалицию.

Для эффективной работы, реализации реформ и стабилизации экономической ситуации Украине необходима вертикаль президент-Кабмин-парламент. Для реализации этой цели, на мой взгляд, на должность главы правительства наиболее подходит Арсений Яценюк. Несмотря на все спорные вопросы, которые были между Яценюком и Порошенко, это партнерство является наиболее сбалансированным и эффективным. Такая конфигурация максимально исключает попытки «перетягивания одеяла».

В то же время, сомневаюсь в необходимости Блоком Порошенко настаивать на кандидатуре собственного премьера, поскольку в таком случае деятельность правительства будет иметь критическое влияние на рейтинг президента. Это также создаст угрозу для европейского курса Украины и сформирует условия для реванша пророссийских сил в будущем.

А успешность нового правительства зависит от того, будет ли оно пропрезидентским. К сожалению, результаты социологических опросов ограничивают количество возможных конфигураций большинства. При этом, поскольку Блоку Порошенко и «Народному фронту» может не хватить голосов для формирования правительства, то высока вероятность, что придется договариваться с другими политическими силами, а, значит, вводить их представителей в состав Кабмина. Это, безусловно, является негативом и повышает риски для будущего правительства, снижает его политическую однородность, закладывает основу для будущих конфликтов и сценариев демарша отдельных членов Кабмина. С точки зрения экономики, я сомневаюсь в значительных изменениях, которые обеспечит новый Кабмин. С одной стороны, ситуация на востоке Украины и конфликт с РФ являются определяющими для национальной экономики в настоящий момент. С другой – экономические изменения требуют проведения «шоковой терапии», на которую вряд ли пойдет правительство в любом составе и формате.

Нана Черная(УНИАН)