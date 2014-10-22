Украина требует запрета на звонки в оккупированный Крым по российским кодам

Об этом говорится в проекте резолюции «Помощь и поддержка Украине в обеспечении использования частотного и номерного ресурса на территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе», который разместила Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины, сообщают «Крым.Реалии».

Согласно документу, Украина требует от стран-членов союза электросвязи продолжать маршрутизировать трафик в Автономную Республику Крым и город Севастополь через международные центры коммутации с использованием кода Украины и воздерживаться от изменений правил обработки таких вызовов.

«В настоящее время сетями электросвязи и частотными присвоениями Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя пользуются операторы связи и радиовещательные организации Российской Федерации», – указывается в документе.

Если инициатива будет поддержана, зарубежные абоненты не смогут дозвониться на полуостров по телефонным кодам, присвоенным крымским телефонам властями аннексированного Крыма.

Инициатива обсуждается в рамках ежегодной Полномочной конференции союза электросвязи, проходящей в Пусане в Южной Корее. Конференция будет проходить с 20 октября по 7 ноября и завершится принятием ряда документов, обязательных для исполнения странами-членами. Украинская сторона просит настоящую резолюцию довести до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

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После аннексии Крыма Россией на полуострове началось блокирование украинской мобильной связи и замещение ее российскими операторами. Кроме того, в Севастополе начались проблемы со стационарной связью. В частности, компания Укртелеком заявила о захвате помещения и телекоммуникационного оборудования оператора в Севастополе ипрекратила обслуживание местных абонентов.

Власти города объявили о создании местного предприятия по обслуживанию телефонной связью абонентов Укртелекома.

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В данный момент Севастополь поддерживает стабильную телефонную связь с континентальной Россией и со всеми странами мира, кроме Украины и США.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.