Основатель и президент Sanahunt Group Оксана Мороз-Хант удостоилась одной из высших государственных наград Итальянской Республики

Торжественная церемония награждения состоялась 20 октября 2014 года во время официального приема, организованного Посольством Республики Италии в Украине.

Почетную награду, от имени Президента Республики, вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Украине, господин Фабрицио Романо.

Орден Звезды Италии – награда Президента Итальянской Республики, которой удостаиваются иностранные граждане за значительный вклад в развитие культурных, политических и внешнеэкономических отношений с Италией на международном уровне. Оксана Мороз-Хант первый и, на сегодняшний день, единственный представитель украинского fashion-рынка, получивший это почетное звание. Среди лауреатов этого ордена всемирно известные общественные деятели: Джон Кеннеди, Фрэнк Синатра, Игорь Стравинский, княгиня Шарлен Монакская и др.

Sanahunt Group поддерживает европейский вектор развития внешнеэкономических отношений, устанавливая стабильные деловые связи с известными мировыми домами мод, и достойно представляя Украину на международном рынке.

В торжественной речи Оксана Мороз-Хант выразила благодарность Президенту Итальянской Республики, Джорджио Наполитано, за высокую оценку ее деятельности. «Это привилегия, которой удостаиваются немногие. Это важнейший стимул для наращивания усилий, направленных на достижение высоких результатов в своей сфере деятельности, а также в общих интересах развития отношений между Украиной и Италией», – отметила президент Sanahunt Group.

Также Оксана Мороз-Хант поблагодарила итальянское правительство за важную дружескую поддержку, которую Италия оказывает Украине в нынешний сложный момент истории нашего независимого государства.