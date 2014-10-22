Boeing открыл в Киеве независимое от российского офиса представительство

Как рассказала официальный представитель российского подразделения корпорации Елена Александрова, компания "Boeing-Украина" является независимой организацией со "своими целями и задачами", сообщает РБК.

По ее словам, "Boeing-Украина" подчинят конструкторский центр Boeing Design Center, который был создан в ноябре 2013 года в Киеве и планировался как "помощь" московскому подразделению.

"В украинский конструкторский центр сейчас активно набирают сотрудников, многим предлагают из Москвы перейти на работу в Киев", - говорит сотрудник московского конструкторского центра Boeing.

Как отметила Елена Александрова, одним из поводов открытия центра в Киеве стала возможность привлечь новых авиационных инженеров. "Среди украинских инженеров немало талантливых, высококвалифицированных специалистов", - отметила она.

В настоящее время в Киев переводят часть заказов московского конструкторского центра. "Заказы на проектирование авиаконструкций, деталей для самолетов, которые раньше распределялись между инженерами в Москве, теперь частично переводят в Украину, чтобы обеспечить загрузку нового центра в Киеве", – говорит сотрудник, близкий к российскому подразделению Boeing.