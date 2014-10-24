В оккупированном Крыму нарастает волна рейдерских захватов

По оценке юристов, в оккупированном Россией Крыму из-за законодательной недоработки сложились большие риски рейдерских захватов, заявила учредитель юридического центра «Крым» Елена Попова, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеРоссийские банки стали бежать из оккупированного Крыма«Рейдерские захваты - эти риски для Крыма достаточно велики, в силу, ну, такой очень путаницы в оформлении недвижимости, то есть, права толком не оформлены; в документе написано одно, а по факту стоит другое, земельный участок, допустим, предоставлен под строительство гаража, а на нем стоит пятиэтажная гостиница. То есть, вот эти все несоответствия документа реальности, либо отсутствие документа — это всегда повод для злоупотребления либо со стороны власти, либо со стороны рейдеров», — отметила юрист.

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