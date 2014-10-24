У отказавшихся от российского гражданства жителей оккупированного Крыма отберут дачи
Они вынуждены будут уступить свои земельные участки гражданам России или российским юрлицам.
Отказавшиеся от российского гражданства жители оккупированного Крыма вынуждены будут уступить свои земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданам России или российским юридическим лицам, передают "Новости Крыма".
Как рассказала на пресс-конференции в Симферополе учредитель юридического центра «Крым» Елена Попова, в июле т.г. был принят закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории аннексированного полуострова.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму нарастает волна рейдерских захватов«Что в этом законе главное. Самое, наверное, главное то, что право частной собственности на землю, на строение, на любой объект недвижимости, которое было зарегистрировано по украинскому законодательству, и на которое имеются украинские документы, признаются действительным. То есть, никто ничего отбирать не будет», - отметила она.
Е. Попова добавила, что недвижимость жителей оккупированного Крыма, которые отказались от российского гражданства, останется в их собственности. Но по законодательству России иностранцы, в том числе граждане Украины, и юридические лица, у которых есть иностранный капитал, не могут владеть землями сельскохозяйственного назначения. К землям сельскохозяйственного назначения также относятся участки дачных, садоводческих, огороднических обществ.
Читайте такжеПутин забрал себе госдачи оккупированного Крыма«То есть, в настоящий момент гражданину Украины, если он не стал россиянином, предстоит решить, как он будет распоряжаться земельным участком, если он находится в садоводческом или дачном каком-то кооперативе. В принципе право собственности принудительно прекратить невозможно в этой ситуации, но гражданин Украины таким участком сможет распорядиться только очень ограниченно — он сможет продать свой дачный, садоводческий участок только либо гражданину Российской Федерации, либо российскому юридическому лицу», — пояснила юрист.