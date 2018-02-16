Облгазам грозят штрафами за выставление населению лишних платежей

В НКРЭКУ считают, что выставление населению платежей, кроме тех, которые предписаны законом, - неправомерно.

Региональные компании - поставщики газа (облгаз-сбыты) могут быть оштрафованы на 850 тыс. грн в случае выставления населению в платежках за газ лишних платежей, кроме тех, которые установлены законом. Такое заявление, ссылаясь на нормы закона «О рынке природного газа», опубликовала пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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«К поставщикам природного газа, которые вопреки нормам законодательства будут выдвигать к бытовым потребителям требования об уплате дополнительных платежей, регулятор может применять санкции в виде штрафа до 50 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в сообщении комиссии.

Согласно норм Налогового кодекса Украины, на сегодня один необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривень.

Пресс-служба НКРЭКУ также сообщила, что в счет конечного потребителя могут быть включены только следующие составляющие: стоимость газа как товара, тариф на услуги по транспортировке газа, тариф на услуги по распределению газа, торговая наценка и НДС.

«Обращаем внимание поставщиков природного газа, что включение в конечный счет бытового потребителя дополнительных плат, кроме тех, которые предусмотрены пунктом 13 Положения «О наложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа», является неправомерным», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с ноября 2017 года многие бытовые потребители Украины получают платежки за газ, в которых указывается сумма рекомендуемого платежа. Она была включена в общий расчет стоимости услуги по газоснабжению, несмотря на то, что рекомендуемый платеж – это предоплата за газ, который будет поставлен в следующем месяце.

В конце декабря Нацкомиссия заявила, что рекомендуемый платеж не является обязательным и не может быть отражен как задолженность за потребленный природный газ.

Регулятор указал, что неуплата рекомендуемого платежа не является основанием для прекращения поставки газа потребителям. Также НКРЭКУ рекомендовала газопоставляющим компаниям обратить внимание на улучшение сервисного обслуживания и информирования потребителей.