Во Львове планируют построить новый торговый комплекс

15:35, 17 февраля 2018
Недвижимость
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Иллюстрация REUTERS

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В пятницу, 16 февраля, исполнительный комитет Львовского горсовета рассматривал вопрос о предоставлении ООО «Северный инвестиционный союз» градостроительных условий и ограничений на строительство многофункционального комплекса на вул. Княгини Ольги, 110 рядом с аквапарком.

Однако члены исполкома решили перенести рассмотрение вопроса, чтобы согласовать с застройщиком обустройство прилегающей территории, на которой расположен рынок «Провесинь», сообщает Zaxid.net.

Как отмечается в проекте документа, на участке площадью 0,92 га планируется снос недостроенного с советских времен дома культуры обанкротившегося Львовского автобусного завода и возведение многофункционального комплекса выстою 22 м со встроенным подземным паркингом.

Отметим, что в январе исполком Львовского горсовета дал разрешение на разработку детального плана территории в районе ул. Княгини Ольги и Владимира Великого, который среди прочего должен предусмотреть строительство торгового комплекса на месте заброшенного недостроя и устройства подъездов к нему. 

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Теги: #торговый комплекс во Львове