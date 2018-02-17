Во Львове планируют построить новый торговый комплекс

Расположенный на этом участке недостроенный дом культуры ЛАЗа снесут.

Во Львове на улице Княгини Ольги возле аквапарка «Пляж» планируют построить новый торговый комплекс. Для этого застройщик хочет снести недостроенное советское здание дома культуры Львовского автобусного завода.

Читайте такжеВо Львове произошел пожар в горстрое (фото)

В пятницу, 16 февраля, исполнительный комитет Львовского горсовета рассматривал вопрос о предоставлении ООО «Северный инвестиционный союз» градостроительных условий и ограничений на строительство многофункционального комплекса на вул. Княгини Ольги, 110 рядом с аквапарком.

Однако члены исполкома решили перенести рассмотрение вопроса, чтобы согласовать с застройщиком обустройство прилегающей территории, на которой расположен рынок «Провесинь», сообщает Zaxid.net.

Как отмечается в проекте документа, на участке площадью 0,92 га планируется снос недостроенного с советских времен дома культуры обанкротившегося Львовского автобусного завода и возведение многофункционального комплекса выстою 22 м со встроенным подземным паркингом.

Отметим, что в январе исполком Львовского горсовета дал разрешение на разработку детального плана территории в районе ул. Княгини Ольги и Владимира Великого, который среди прочего должен предусмотреть строительство торгового комплекса на месте заброшенного недостроя и устройства подъездов к нему.