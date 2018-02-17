Скандального директора "Элита-центр", задержанного за новую аферу, арестовали на два месяца

Директор скандально известной компании и его сообщник вымогали от инвестора 50 тыс. долларов.

Директору строительной компании "Элита-центр", задержанному за вымогательство от инвестора 50 тыс. долларов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн.

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Об этом прокуратура Киева сообщает в Facebook.

Также на 60 суток арестован его сообщник, руководитель ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД», задержанный непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил подозреваемому залог в сумме 140 тыс. грн.

Меру пресечения второму фигуранту производства прокуратура намерена обжаловать в части залога.

Напоминается, что директор ООО «Элита-центр», действуя в сговоре с руководителем ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД», вымогали 50 тыс. долларов США от владельца квартиры в новостройке «Элита-центр» за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленников задержали 15 февраля в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний «Элита-Центр», представители которой брали у них деньги за оплату якобы строительства жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается в около 400 млн грн.

В совершении мошенничества в отношении вкладчиков ООО «Элита-Центр» обвиняли, в частности, учредителя ООО «Элита-Центр» Александра Волконского (Шахова) и его сообщника Андрея Терентьева.

В апреле 2016 года в отношении Шахова был применен «закон Савченко». В ГПУ заявили о намерении обжаловать это решение.