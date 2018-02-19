Япония выделит Украине $3,6 миллиона на восстановление восточных областей

Средства, в частности, будут направлены на восстановление жилья, закупку медицинского оборудования, тренинги и обучение перемещенных лиц.

Япония в 2018 году выделит Украине 3,6 млн долл. на гуманитарную поддержку восточных областей, а также на их восстановление.

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Об этом заявил посол Японии Шигеки Суми на пресс-конференции в Киеве.

«В 2018 году правительство Японии предоставит около 4 млн долл.», - сказал Суми.

По его словам, средства, в частности, будут направлены на восстановление жилья, закупку медицинского оборудования, тренинги и обучение перемещенных лиц. При этом основная часть средств будет выделена как финансовая поддержка восстановления пострадавших регионов востока Украины.

Средства будут распределены на семь проектов, которые будут реализовывать Международная организация по миграции, Программа развития ООН, управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН, Управление ООН по обслуживанию проектов и Всемирная организация здравоохранения.

В свою очередь, координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что средства правительства Японии будут использованы для обеспечения занятости, защиты окружающей среды, обеспечение безопасности граждан.

«Поддержка людей в пострадавших регионах является нашей приоритетной задачей», - отметил Уокер.

В свою очередь, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, также присутствовавший на пресс-конференции, выразил благодарность Японии за неизменную гуманитарную и экономическую поддержку.

«Благодаря правительству Японии в Украине реализуются важнейшие проекты, в частности - реконструкция Ботнической станции аэрации в Киеве», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина получает техническую помощь от правительства Японии с 1997 года в рамках программы «Официальной помощи развитию». Приоритетными направлениями финансирования для японской стороны является развитие культуры и искусства, образование, охрана окружающей среды и здоровья, а также поддержка экономических реформ, развитие банковско-финансового сектора, реструктуризация промышленности, развитие инфраструктуры и прочее.