Антимонопольный комитет разрешил «дочке» «Сбербанка» приобрести два отеля в Одессе

Сеть гостиниц "Черное море" принадлежит одесскому бизнесмену Леониду Климову.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил дочернему банку российского государственного «Сбербанка» в Украине приобрести две гостиницы сети «Черное море» в городе Одесса, говорится на сайте АМКУ.

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"Предоставлено разрешение ОАО "Сбербанк" (г. Киев) на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего ОАО "Туристско-производственная фирма" Черное море" (г. Одесса) и расположенного по адресу: ул. Пантелеймоновская, 25", — говорится в сообщении пресс-службы.

Аналогичную информацию АМКУ сообщило по отелю той же сети, который расположен на улице Ришельевская (г. Одесса).

Сеть гостиниц "Черное море" принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу "Имэксбанка" и действующему владельцу футбольного клуба "Черноморец" Леониду Климову.

Справка УНИАН. Сеть гостинниц «Черное море» объединяет 9 отелей в Украине, которые находятся в Одессе и в Киеве. Номерной фонд отеля на улице Пантелеймоновская составляет 82 номера, на улице Ришельевской - 225 номеров.