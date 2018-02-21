Сумма субсидий на коммуналку сократилась в 4,5 раза

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе уменьшился по сравнению с январем прошлого года на 23,5% и составил 1164,4 грн.

Жителям Украины в январе 2018 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 204,7 млн грн, что почти в 4,5 раза меньше, чем в январе 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 136,9 млн грн, в сельской – 67,8 млн грн.

По данным Госстата, в январе 2018 года субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6,266 млн домохозяйств (41,8% от общего количества домохозяйств страны).

В январе за субсидиями для возмещения расходов на оплату ЖКУ обратилось 179,7 тыс. домохозяйств, что в 2,7 раза меньше, чем в январе 2017 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 60,6% таких обращений, в сельской местности - 39,4%.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе были назначены 175,8 тыс. семей (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2017 году, но получил только в январе 2018 года). В городской местности субсидии назначены 125,8 тыс. семей, в сельской – 50 тыс. семей. По сравнению с январем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось в 3,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе текущего года уменьшился по сравнению с январем прошлого года на 23,5% и составил 1164,4 грн.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2017 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 3,98 млрд грн, что на 43,3% меньше, чем годом ранее. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2017 года по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 27,2% – до 993,4 грн.