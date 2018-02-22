В Украине изменили механизм монетизации субсидий

Правительство сократило сроки перечисления средств по субсидиям.

Правительство одобрило изменения механизма монетизации субсидий, которые решают проблемные вопросы, возникшие у участников процесса с начала введения новой системы расчетов по субсидиям с 1 января этого года.

Читайте такжеСумма субсидий на коммуналку сократилась в 4,5 раза

Об этом на своей странице в сети Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты относительно начисленных льгот и субсидий. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.

Министр отметил, что при этом правительство сократило сроки перечисления средств.

«Всех скептиков хочу заверить: никакого коллапса с расчетами по субсидиям нет и не будет. Монетизация субсидий - это эффективная и действенная возможность исключить злоупотребления и коррупцию в этом процессе. Таким образом мы также усиливаем контроль государства за расходами на выплату субсидий», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в январе Управления труда и социальной защиты населения разослали в ОСМД письма с требованием немедленно открыть в Госказначействе счета со специальным режимом использования отдельно по каждому виду предоставляемых услуг (теплоснабжение, ГВС, содержание дома и придомовой территории).

По решению Минфина, на эти счета планировалось возмещать субсидии и льготы с возможностью использования средств исключительно для оплаты энергоносителей и воды. При этом ОСМД и ЖСК с большим процентом льготников и субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты.