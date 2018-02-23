Экс-ликвидатора «Киевского радиозавода» подозревают в нанесении государству почти 50 миллионов ущерба

Арбитражный управляющий осуществил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества по заниженной цене.

Киевская местная прокуратура №4 уведомила о подозрении бывшего ликвидатора государственного предприятия «Производственное объединение «Киевский радиозавод», который, злоупотребляя своим служебным положением, нанес ущерб государству в размере 48,3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«В течение 2016 года арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором указанного госпредприятия, осуществил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и помещений), принадлежащих «ПО «Киевский радиозавод», по цене, заниженной в 5 и более раз», - говорится в сообщении.

Как установила судебно-экономическая экспертиза, в результате указанных противоправных действий ликвидатора имущественным интересам государства причинен ущерб на сумму более 45,6 млн гривень.

Кроме того, отметили в прокуратуре, часть средств, полученных от реализации указанной недвижимости в сумме 2,7 млн гривен, арбитражный управляющий безосновательно перечислил на счета ряда частных предприятий, перед которыми «Киевский радиозавод» не имел никаких финансовых обязательств.

По результатам расследования Киевской местной прокуратурой №4 указанное лицо уведомлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры судом наложен арест на нежилые здания и помещения, которые были незаконно реализованы ликвидатором.