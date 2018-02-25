Прорыв теплосети в Харькове: без отопления осталось более 600 многоэтажек

По состоянию на 7:00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта - 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы.

В Харькове из-за порывов теплосети с 24 на 25 февраля без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

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Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как отмечается, первый порыв трубы магистральной теплосети произошел 24 февраля около 15:00 в Немышлянском районе города, в дальнейшем произошли еще 2 повторных порыва - около 21:00 24 февраля и около 2:00 25 февраля.

"Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 7:00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта - 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы", - подчеркивается в сообщении.

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис".

Причиной аварии называют долгую эксплуатацию теплосети.

Примечательно, 22 февраля в Харькове без теплоснабжения из-за порыва на теплосети остались более 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города. Власти были вынуждены приостановить занятия в школах.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Украине облачная погода без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -12 градусов. В частности, в Харькове ожидается от -9 до -11 градусов.