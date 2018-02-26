В Харькове восстановили отопление домов после аварии на теплосетях

Коммунальщики продолжают наладку сетей. Работы рассчитывают завершить сегодня до 13:00.

В Харькове теплоснабжение возобновлено во всех жилых домах, оставшихся без отопления из-за аварии на теплосетях в субботу, 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на заместителя председателя ОГА Евгения Шахненко.

По его словам, сейчас проводят наладку сетей. Работы рассчитывают завершить сегодня до 13:00.

Читайте такжеХарьков обогревают воздушными тепловыми пушками, отопление обещают вернуть к вечеру«Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но в разных зданиях по-разному идет удаление воздуха и налаживание работы внутридомовых сетей, поэтому не везде отопление заработало. Думаю, работы на внутридомовых сетях завершим до 13:00», - сказал Шахненко.

Как сообщал УНИАН, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Из-за четырех порывов без отопления остались 666 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в двух районах города. Отопление в домах медкомплекса и дома ребенка удалось восстановить вечером 25 февраля, в течение ночи продолжались работы по подключению жилых домов.