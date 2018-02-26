Строительные предприятия Украины сократили объемы работ

При этом, строительные предприятия Киева в январе увеличили объемы работ на 2% – до 1,266 миллиарда гривень.

Строительные предприятия Украины в январе 2018 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% – до 4,833 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 1,1% – до 2,786 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий сократились на 10,1%, до 1,467 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличились на 19,3%, до 1,319 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений сократились на 3,4% – до 2,047 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе составили 82,9% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 8,2% и 8,9% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 2% – до 1,266 миллиарда гривень, выполнив 26,2% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.