В Харькове полностью восстановили отопление на социальных объектах - Зубко

Без отопления все ещё остаются 35 жилых домов.

Отопление социальных объектов в пострадавших от прорыва тепломагистрали районах Харькова полностью восстановлено.

Об это сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

Министр сообщил также, что в городе работает оперативная группа, которую возглавляют заместитель министра регионального развития Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГосЧС Олег Мельчуцкий. Уже в ближайшее время ремонтные работы будут завершены, и теплоснабжение заработает в штатном режиме.

На текущий момент без отопления остаются 35 жилых зданий.

Читайте такжеВ Харькове восстановили отопление домов после аварии на теплосетяхДля жителей пострадавших от прорыва тепломагистрали домов в городе продолжают работать 10 пунктов обогрева - 4 в школах и 6 мобильных пунктов ГосЧС. Зубко подчеркнул, что во многом осложнения ситуации были вызваны отсутствием коммуникации органов местного самоуправления с жителями города.

#Харків

Теплопостачання соціальних об’єктів міста повністю відновлено. По резервній лінії тепломагістралі запущено теплоносій у житлові будинки. Наразі теплопостачання відсутнє в 35 житлових будинках. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) February 26, 2018

Напоминаем, что 24 и 25 февраля в Харькове произошло несколько прорывов тепломагистрали, из-за чего без отопления остались больницы, детские образовательные учреждения и более 600 жилых домов. Ранее мэрия Харькова анонсировала, что теплоснабжение всех жилых домов будет завершено уже к полудню 26 февраля, а до этого - что ремонтные работы закончатся к 18:00 25 февраля.