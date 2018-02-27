В Госстате подсчитали, сколько жилья в Украине ввели в эксплуатацию за год

В городах введено в эксплуатацию 7,274 млн кв. м, в сельской местности – 2,932 млн кв. м.

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2017 году вырос на 9% по сравнению с 2016 годом и составил 10,206 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

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Данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно данным Госстата, в городах введено в эксплуатацию 7,274 млн кв. м жилья, в сельской местности – 2,932 млн кв. м. При этом 41,5% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 58,1% - в домах с двумя и больше квартирами, 0,4% - в общежитиях.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях в 2017 году введено в эксплуатацию 57,5% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 1,733 тыс. кв. м жилья (17% от общего объема), а в Киевской области - 1,825 тыс. кв. м (17,9% от общего объема).

В целом было принято в эксплуатацию 125,610 тыс. квартир, при этом в городах – 98,477 тыс., в сельской местности – 27,133 тыс. Средняя площадь квартир составила соответственно 71,3 кв. м и 105,3 кв. м.

Наилучшие показатели роста в 2017 году зафиксированы в Луганской области (в 3 раза, до 21,2 тыс. кв. м) и в Тернопольской области (в 1,7 раза, до 235,1 тыс. кв. м).

Как сообщал УНИАН, в 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 15,2% – до 9,367 млн кв. м.