В Минфине отчитались, что задолженность по субсидиям погашена более чем на 80%

Госказначейство перечислило субвенции на сумму 18,368 млрд грн из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задолженность на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 26 февраля субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,368 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Минфин пообещал, что объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы (ОСМД/ЖСК) до конца февраля 2018 года получат возмещение долгов по льготам и субсидиям за 2017 год на свои текущие банковские счета, а открытые для этих целей казначейские счета будут закрыты.

Правительство одобрило изменения механизма монетизации субсидий, которые решают проблемные вопросы, возникшие у участников процесса с начала введения новой системы расчетов по субсидиям с 1 января этого года.

Теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты относительно начисленных льгот и субсидий. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.