Эксперты на фоне слухов о подорожании газа рассказали, как сэкономить на коммуналке (видео)

Согласно документам Минфина, газ, который учтен в большинстве коммунальных тарифов, с 1 апреля вероятно подорожает на 62%.

Вместе с повышением цен в платежках, обороты набирает подпольная империя нелегальных приборов, которые скручивают счетчики.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, спрос на такие приборы бешеный, поэтому и выбор таких устройств на любой вкус.

Согласно документам Минфина, газ, который учтен в большинстве коммунальных тарифов, с 1 апреля вероятно подорожает на 62 процента.

Наиболее ходовой товар на рынке – неодимовый магнит, однако работает он только на старых счетчиках. Журналисты приобрели разрекламированный продавцом магнит для проверки его эффективности, но, по словам эксперта по электричеству, сэкономить с помощью этого прибора не удастся.

Все остальные антисчетчики, которые предлагают в интернете, по словам эксперта института экономических стратегий Юрия Корольчука, являются «банальным лохотроном».

В сюжете отмечается, что если коммунальщики поймают потребителя за вмешательством в счетчик, то нарушителю придется заплатить в среднем около 50 тысяч гривен.

Поэтому для законной и безопасной экономии лучше просто установить счетчики на свет и воду и газ, не включать конфорку на полную без необходимости, утеплить помещение и следить за исправностью сантехники, чтобы деньги не убежали вместе с водой.

Такие обычные на первый взгляд советы позволяют сэкономить на 20-30 процентов, утверждают эксперты.