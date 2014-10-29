Половина туристов, отдохнувших в оккупированной Ялте, больше не хотят туда возвращаться

Половина туристов, отдохнувших на территории оккупированной Россией Большой Ялты, пока не планируют возвращаться туда на отдых. Об этом заявила нелегитимный республиканский министр курортов и туризма Елена Юрченко, передают "Новости Крыма".

«Мы проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что 50% тех, кто отдыхали в этом сезоне на территории Большой Ялты, пока не планируют возвращаться», - сказала Юрченко. По ее словам, основной причиной этому служит кардинальное несоответствие показателей «цена-качество» предоставляемых туристических услуг.

Читайте такжеСША готовы сотрудничать с новой Радой в противодействии оккупации Крыма«Главными причинами этого пока невозврата служит, в частности, несоответствие показателей условий размещения тому уникальному природному потенциалу, который есть в Ялте. Еще одна причина, это, конечно, достаточно низкий уровень сервиса, и мы это прекрасно все знаем», - пояснила нелегитимный министр.